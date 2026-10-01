Colombia

Esta sería la formación de la selección Colombia ante Paraguay: Néstor Lorenzo dejará en el banco a Álvaro Montero

El entrenador argentino dio detalles del encuentro del 2 de octubre en Nueva Jersey, su segunda presentación en la gira de amistosos por Estados Unidos, y explicó cómo pretende jugarle a la Albirroja

El entrenador de Colombia admitió dificultades en la presión alta y en la salida desde el fondo durante la primera parte - crédito FCF
La selección Colombia se prepara para su segundo amistoso contra Paraguay en Nueva Jersey, Estados Unidos - crédito FCF
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La selección Colombia ultima detalles para su segundo duelo amistoso en la gira por Estados Unidos, que será frente a Paraguay en Nueva Jersey el 2 de octubre, cuando el entrenador Néstor Lorenzo continuará con su proceso de probar nuevos jugadores para el proyecto de la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030.

De cara a ese juego, la Tricolor tendrá algunos cambios en la formación titular, con respecto a la que empató 1-1 ante México en Baltimore, y una de las modificaciones será en la portería, que inicialmente era de Álvaro Montero, uno de los hombres de confianza del timonel.

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El encuentro también será una nueva oportunidad para mirar quién puede tomar el puesto de James Rodríguez, que se retiró de la selección Colombia el 15 de septiembre y, como primera medida, la dorsal 10 quedó en manos de Jhon Arias, pese a que no cuenta con ese perfil de creativo.

Posible formación de la selección Colombia

Luego de lo visto ante los mexicanos el sábado 26 de septiembre en Baltimore, fueron muchas las críticas al combinado nacional por el rendimiento de algunos jugadores, la falta de coordinación en el frente de ataque y los pocos cambios con respecto a la actuación en el Mundial 2026.

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Por esa razón, el primer cambio de Néstor Lorenzo en la formación de la selección Colombia ante Paraguay será sentar a Álvaro Montero, el guardameta que atajó en el primer amistoso, para que el entrenador pueda mirar el nivel de Kevin Mier y Aldair Quintana.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Álvaro Montero sería reemplazado por Kevin Mier o Aldair Quintana contra Paraguay - crédito Federación Colombiana de Fútbol

“Los veo bien, con la capacidad de adaptación a conceptos importantes, sobre todo los que no vinieron nunca. Hay un grupo grande que nos conoce, los que llegan por primera vez se adaptaron muy bien, vemos cosas lindas en los jugadores jóvenes. Seguramente haré algunos cambios”, dijo el argentino en rueda de prensa el 1 de octubre.

De otro lado, es probable que Kevin Viveros asuma el puesto de titular contra Paraguay, según lo informado por medios como Espn y Futbolred, en reemplazo de Luis Javier Suárez que marcó gol ante México, para ver el rendimiento del goleador del Athletico Paranaense.

Selección Colombia
Colombia probaría otros jugadores contra Paraguay, aunque mantendría la base usada frente a México - crédito FCF

Finalmente, aún no se sabe si Gustavo Puerta será inicialista en el segundo amistoso por su salida de la concentración por el nacimiento de su hija, así que también sería la oportunidad para mirar a otros mediocampistas como Kevin Castaño, que cuenta con experiencia en la selección Colombia.

Posible formación de Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta (Kevin Castaño), Richard Ríos, Yaser Asprilla, Carlos Gómez, Jhon Arias; Kevin Viveros.

“Estamos en una etapa de construcción”

Lorenzo también se refirió a cómo vio a Colombia contra México porque, pese a las críticas, el argentino afirmó que quedó conforme: “Los jugadores dieron lo mejor en un partido en el que, si llegas tarde a las presiones, te ganan los espacios entrelíneas, como nos pasó. Cometimos muchos errores que son corregibles”.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Néstor Lorenzo destacó algunas cosas del partido de Colombia frente a México, más allá de los errores - crédito Federación Colombiana de Fútbol

“Vi el partido parando continuamente, cortando y parando en jugadas porque se evalúan en separado. Hemos hecho unos comentarios con el grupo también. Mejorar varias cosas, la construcción del juego, jugar más rápido, no dejarse presionar, la terminación de las jugadas que, de pronto, cuando tuvimos ventaja, le dimos tiempo a México que se reorganice”, añadió.

Lorenzo también dejó claro que aún faltan cosas para tener una nómina conformada por completo: “Suiza fue un gran rival y lo demostró. Ahora estamos en una etapa de construcción, tenemos que decir la verdad, no está el equipo armado y faltaron muchos jugadores que van a ser parte de este ciclo. Hemos dejado que se recuperen de un año muy intenso. Queremos ir incorporando y ver qué jugadores van a estar para tener dentro del proceso”.

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