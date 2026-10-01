Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Sepang recibirá el Gran Premio de Baréin, debido a la imposibilidad de realizarlo en el país árabe por la tensión geopolítica en Oriente Medio - crédito Europa Press

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El Circuito Internacional de Sepang recibe este fin de semana, entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, la decimosexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, que conserva el nombre de Gran Premio de Baréin pese a disputarse en suelo malayo por primera vez desde 2017.

El cambio de sede responde a la tensión geopolítica en Oriente Medio, que impidió llevar la carrera a su trazado habitual en el Circuito Internacional de Baréin. Ante esto, los organizadores optaron por trasladar la carrera a Malasia, corriendo con los gastos y el montaje logístico del fin de semana, siendo esta la razón por la que se mantiene el nombre de Gran Premio de Baréin.

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Max Verstappen fue el último ganador del Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1, en 2017 - crédito Edgar Su/REUTERS

Lo anterior abre preguntas en la previa, pues la falta de datos recientes relacionados con el comportamiento de los neumáticos y monoplazas actuales obliga a los equipos a trabajar con mayor margen de incertidumbre durante las prácticas libres del viernes.

Con todo, el foco estará en los dos pilotos de Mercedes que lideran el campeonato de pilotos. Andrea Kimi Antonelli, tras su revés en Bakú en el que pudo minimizar daños tras salir desde el fondo por un accidente en la clasificación, terminó quinto y evitó que su compañero de equipo George Russell le recortará demasiados puntos. El británico ahora está a 66 puntos del italiano, tras cruzar primero la bandera a cuadros y dominando ese fin de semana de punta a punta, consiguiendo su tercer triunfo de la temporada y el primero desde el Gran Premio de Austria, a finales de junio.

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Goerge Russel ganó en Azerbaiyan y recortó puntos en el mundail de pilotos a su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

El resto de la parrila buscará aprovechar la inusual coyuntura de volver a correr en Malasia a su favor. Los RedBull buscarán ratificar la mejoría en ritmo de carrera mostrada en Azerbaiyán, al igual que los Williams que buscan salir de la zona baja de la clasificación. Mientras tanto, Ferrari y McLaren buscarán recomponerse de las dudas que dejaron en dicha carrera, donde la falta de ritmo y la mala suerte en el caso de Lando Norris —retirado por el choque protagonizado con Franco Colapinto, de Alpine— les jugaron en contra.

Trazado y pronóstico del clima en Sepang

El Circuito Internacional de Sepang en Malasia recibirá el Gran Premio de Baréin, que se desarrollará en 56 vueltas - crédito F1

El Circuito Internacional de Sepang, diseñado por el arquitecto Hermann Tilke, tiene una extensión de 5,543 kilómetros y 15 curvas. La carrera del domingo se disputará a 56 vueltas, para completar una distancia total de 310,398 kilómetros.

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El trazado, inaugurado en 1999 como sede del Gran Premio de Malasia hasta su salida del calendario en 2017, se caracteriza por un ancho de pista de entre 16 y 22 metros que favorece los adelantamientos, además de dos rectas casi paralelas separadas por una horquilla cerrada que se transformó en un emblema de la categoría durante casi dos décadas.

El resto del trazado se caracteriza por sus curvas rápidas y persistentes. Aunque hay incertidumbre por la posibilidad de superclipping —que se produce cuando el monoplaza reduce su velocidad pese a que el piloto tenga el acelerador a fondo, con el fin de recargar energía—, todo apuntaría a que no sería un fenómeno tan persistente como en otras paradas del campeonato.

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Para este Gran Premio, Pirelli seleccionó los compuestos C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando), la gama intermedia de su catálogo para 2026. La marca italiana calificó a Sepang como un circuito de estrés medio para los neumáticos, aunque advirtió que la superficie abrasiva del asfalto, sin renovar desde hace nueve años, representa la principal incógnita del fin de semana.

“La decisión de no utilizar los compuestos más duros apunta a reducir la diferencia de tiempos entre una carrera a una parada y una a dos paradas, con el objetivo de fomentar una gama más amplia de estrategias posibles”, señaló Pirelli en su informe previo a la carrera.

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El clima aparece como otro de los factores centrales del fin de semana, debido a la posibilidad de tormenta en un Gran Premio con historial de verse obligado a suspender carreras por el mal tiempo.

El pronóstico oficial para el viernes de prácticas libres indica una probabilidad de lluvia del 50%, con temperaturas de entre 23 y 32°C, y un índice de calor que podría alcanzar los 37°C. La temperatura del asfalto podría llegar hasta los 53,85°C, un factor que impactará de manera directa en la degradación de los neumáticos.

Para el sábado de clasificación, la probabilidad de precipitaciones desciende al 40%, con una humedad relativa cercana al 86%. El domingo de carrera, en cambio, presenta un pronóstico más estable, con 30% de probabilidad de lluvia y una temperatura máxima estimada en 31°C. Desde el equipo Williams se anticipó además la posibilidad de una declaración de riesgo por calor extremo, dadas las temperaturas de pista que podrían acercarse a los 60°C combinadas con la humedad del entorno tropical.

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Hora y dónde ver el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuito Internacional de Sepang, Malasia.

Fecha y hora de la práctica libre 1: jueves 1 de octubre, 11:30 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 2: viernes 2 de octubre, 3:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 3: viernes 2 de octubre, 11:30 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 3 de octubre, 3:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: sábado 3 de octubre, 2:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney+ (Plan Premium).

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Baréin

Luego de 15 carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Anna Szilagyi/EPA/EFE

Andrea Kimi Antonelli - 302 puntos George Russell - 236 puntos Lewis Hamilton - 199 puntos Lando Norris - 186 puntos Charles Leclerc - 179 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Baréin

Mercedes - 538 puntos Ferrari - 378 puntos McLaren - 306 puntos Red Bull Ford - 263 puntos Racing Bulls - 83 puntos