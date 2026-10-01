En video | Atlético Nacional publicó las primeras palabras motivacionales de James Rodríguez y sacó lágrimas entre la afición: “Vamos a ganar bien”

La arenga de James Rodríguez en el camerino previo al partido frente a Junior en el Atanasio Girardot - crédito Atlético Nacional TV

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Atlético Nacional difundió la primera arenga de James Rodríguez a sus compañeros en el camerino antes del triunfo 3-1 ante Junior de Barranquilla, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II que había sido aplazado y finalmente se disputó el miércoles 30 de septiembre de 2026.

El volante fue titular por primera vez con el equipo y portó la cinta de capitán, una distinción que identifica al líder dentro de la cancha.

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“Hey, chicos, es una linda chance hoy, vamos a no dejarla pasar. Miren el que ustedes tienen ahí al lado. Mírese, mírese. Todos son buenos, pero mátese por él y corra por él, porque aquí tenemos que ir juntos. Si no, vamos a pasar esta chance hoy. Y hoy vamos a ganar bien, muchachos, éxito para todos y vamos a darle con todo, hoy salimos ganadores. Va. Uno, dos, tres, Nacional, Nacional, Nacional”, dijo Rodríguez antes del partido.

Esas palabras motivacionales no fueron el único contenido que publicó el club tras la victoria frente a Junior de Barranquilla. En el video difundido a través de su cuenta de YouTube, identificada como Atlético Nacional TV, también se registraron momentos de la llegada de los jugadores al estadio Atanasio Girardot, el contacto con los aficionados y las imágenes previas al encuentro.

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Al inicio del material aparece una pancarta que un aficionado quiso mostrarle al exjugador de la selección Colombia. El mensaje decía: “James Rodríguez, hoy es mi cumple. Te pido tu camiseta, la subastaré para recoger fondos y comprar tejas, cemento y ladrillos para el barrio Cuba en Pereira”.

Aunque se desconoce si finalmente el joven obtuvo la prenda del futbolista, lo cierto es que la pancarta le dio la vuelta al internet entre los aficionados del fútbol colombiano.

El mensaje de un hincha de Atlético Nacional, para obtener la camiseta de James Rodríguez - crédito Atlético Nacional TV

Las imágenes de James Rodríguez, Edwin Cardona y René Higuita

La primera aparición de James Rodríguez en el videoblog sobre la jornada del partido fue mientras firmaba un autógrafo, luego de descender del bus que transportó al plantel al estadio Atanasio Girardot. El jugador compartió algunos instantes con los hinchas que esperaban la llegada del equipo antes del compromiso ante Junior de Barranquilla.

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Matheus Uribe también firmó camisetas de Atlético Nacional. El mediocampista ingresó desde el banco de suplentes en el minuto 74 del partido ante Junior de Barranquilla, en reemplazo de Elías Cabrera. Las imágenes mostraron a los deportistas cerca de los seguidores que se encontraban en los alrededores del estadio.

James Rodríguez celebrando uno de los goles de Atlético Nacional, en la victoria 3-1 ante Junior de Barranquilla el miércoles 30 de septiembre del 2026 - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Segundos después, Atlético Nacional TV mostró a James Rodríguez cuando salía del camerino hacia el terreno de juego para realizar el calentamiento previo al partido. El futbolista estuvo acompañado de Edwin Cardona, que también fue titular en el encuentro y recibió la cinta de capitán cuando el ex Real Madrid abandonó el campo a los 74 minutos.

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Atlético Nacional llevó a algunos niños por primera vez al estadio Atanasio Girardot

El material del club también mostró la experiencia de varios aficionados que asistieron al partido. La institución no reveló sus nombres, pero explicó que eran hinchas que nunca habían entrado al estadio para presenciar un encuentro de fútbol profesional.

“Sentí mucha alegría de ver a Nacional por primera vez y de celebrar un gol”, dijo uno de ellos en el video. Otra aficionada manifestó: “Sentí mucha emoción y mucha alegría al ver esto tan grande, y nunca había venido”. Las declaraciones fueron incluidas entre las imágenes de la previa, la llegada del plantel y el desarrollo del encuentro.

Así es como Atlético Nacional cataloga a René Higuita, como uno de sus grandes ídolos en su sitio web - crédito Atlético Nacional

La aparición de René Higuita, uno de los ídolos de Atlético Nacional

René Higuita, leyenda de Atlético Nacional según el registro oficial del club en su sitio web, también apareció en el video. El exfutbolista, que actuaba como arquero, es uno de los entrenadores de la posición en la que jugó dentro del actual cuerpo técnico del equipo, encabezado por Lucas González.

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“Yo veo a James Rodríguez y me dan ganas de jugar, hermano. Veo a Edwin Cardona y me dan ganas de tocar ese cuerpo. Ave María”, dijo Higuita durante su aparición en el material publicado por el club. Sus palabras precedieron a las imágenes de la arenga de Rodríguez.