Deportes

En video | Atlético Nacional publicó las primeras palabras motivacionales de James Rodríguez y sacó lágrimas entre la afición: “Vamos a ganar bien”

El jugador asumió el liderazgo desde el camerino antes de su debut y como capitán del club, en una jornada en la que también compartió escena con figuras como Edwin Cardona y René Higuita

La arenga de James Rodríguez en el camerino previo al partido frente a Junior en el Atanasio Girardot - crédito Atlético Nacional TV
Guardar

Atlético Nacional difundió la primera arenga de James Rodríguez a sus compañeros en el camerino antes del triunfo 3-1 ante Junior de Barranquilla, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II que había sido aplazado y finalmente se disputó el miércoles 30 de septiembre de 2026.

El volante fue titular por primera vez con el equipo y portó la cinta de capitán, una distinción que identifica al líder dentro de la cancha.

PUBLICIDAD

“Hey, chicos, es una linda chance hoy, vamos a no dejarla pasar. Miren el que ustedes tienen ahí al lado. Mírese, mírese. Todos son buenos, pero mátese por él y corra por él, porque aquí tenemos que ir juntos. Si no, vamos a pasar esta chance hoy. Y hoy vamos a ganar bien, muchachos, éxito para todos y vamos a darle con todo, hoy salimos ganadores. Va. Uno, dos, tres, Nacional, Nacional, Nacional”, dijo Rodríguez antes del partido.

Esas palabras motivacionales no fueron el único contenido que publicó el club tras la victoria frente a Junior de Barranquilla. En el video difundido a través de su cuenta de YouTube, identificada como Atlético Nacional TV, también se registraron momentos de la llegada de los jugadores al estadio Atanasio Girardot, el contacto con los aficionados y las imágenes previas al encuentro.

PUBLICIDAD

Al inicio del material aparece una pancarta que un aficionado quiso mostrarle al exjugador de la selección Colombia. El mensaje decía: “James Rodríguez, hoy es mi cumple. Te pido tu camiseta, la subastaré para recoger fondos y comprar tejas, cemento y ladrillos para el barrio Cuba en Pereira”.

Aunque se desconoce si finalmente el joven obtuvo la prenda del futbolista, lo cierto es que la pancarta le dio la vuelta al internet entre los aficionados del fútbol colombiano.

El mensaje de un hincha de Atlético Nacional, para obtener la camiseta de James Rodríguez - crédito Atlético Nacional TV
El mensaje de un hincha de Atlético Nacional, para obtener la camiseta de James Rodríguez - crédito Atlético Nacional TV

Las imágenes de James Rodríguez, Edwin Cardona y René Higuita

La primera aparición de James Rodríguez en el videoblog sobre la jornada del partido fue mientras firmaba un autógrafo, luego de descender del bus que transportó al plantel al estadio Atanasio Girardot. El jugador compartió algunos instantes con los hinchas que esperaban la llegada del equipo antes del compromiso ante Junior de Barranquilla.

Matheus Uribe también firmó camisetas de Atlético Nacional. El mediocampista ingresó desde el banco de suplentes en el minuto 74 del partido ante Junior de Barranquilla, en reemplazo de Elías Cabrera. Las imágenes mostraron a los deportistas cerca de los seguidores que se encontraban en los alrededores del estadio.

James Rodríguez celebrando uno de los goles de Atlético Nacional, en la victoria 3-1 ante Junior de Barranquilla el miércoles 30 de septiembre del 2026 - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
James Rodríguez celebrando uno de los goles de Atlético Nacional, en la victoria 3-1 ante Junior de Barranquilla el miércoles 30 de septiembre del 2026 - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Segundos después, Atlético Nacional TV mostró a James Rodríguez cuando salía del camerino hacia el terreno de juego para realizar el calentamiento previo al partido. El futbolista estuvo acompañado de Edwin Cardona, que también fue titular en el encuentro y recibió la cinta de capitán cuando el ex Real Madrid abandonó el campo a los 74 minutos.

Atlético Nacional llevó a algunos niños por primera vez al estadio Atanasio Girardot

El material del club también mostró la experiencia de varios aficionados que asistieron al partido. La institución no reveló sus nombres, pero explicó que eran hinchas que nunca habían entrado al estadio para presenciar un encuentro de fútbol profesional.

“Sentí mucha alegría de ver a Nacional por primera vez y de celebrar un gol”, dijo uno de ellos en el video. Otra aficionada manifestó: “Sentí mucha emoción y mucha alegría al ver esto tan grande, y nunca había venido”. Las declaraciones fueron incluidas entre las imágenes de la previa, la llegada del plantel y el desarrollo del encuentro.

Así es como Atlético Nacional cataloga a René Higuita, como uno de sus grandes ídolos en su sitio web - crédito Atlético Nacional
Así es como Atlético Nacional cataloga a René Higuita, como uno de sus grandes ídolos en su sitio web - crédito Atlético Nacional

La aparición de René Higuita, uno de los ídolos de Atlético Nacional

René Higuita, leyenda de Atlético Nacional según el registro oficial del club en su sitio web, también apareció en el video. El exfutbolista, que actuaba como arquero, es uno de los entrenadores de la posición en la que jugó dentro del actual cuerpo técnico del equipo, encabezado por Lucas González.

Yo veo a James Rodríguez y me dan ganas de jugar, hermano. Veo a Edwin Cardona y me dan ganas de tocar ese cuerpo. Ave María”, dijo Higuita durante su aparición en el material publicado por el club. Sus palabras precedieron a las imágenes de la arenga de Rodríguez.

Temas Relacionados

Atlético NacionalJames RodríguezArengaJunior de BarranquillaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior de Barranquilla se quedó sin margen de error en la Liga BetPlay: estas son las cuentas que necesita para clasificar a cuadrangulares

Con la derrota ante Atlético Nacional, el conjunto Tiburón volvió a complicar sus planes y está obligado a obtener mejores resultados en los próximos partidos

Junior de Barranquilla se quedó sin margen de error en la Liga BetPlay: estas son las cuentas que necesita para clasificar a cuadrangulares

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

El Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, recibe en forma extraordinaria la máxima categoría del automovilismo tras nueve años de ausencia, con Antonelli y Russell como protagonistas de la pelea por el título

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

Juan Rosa, uno de los juveniles del verde, se despachó en contra de los barranquilleros ante la prensa por la crisis de resultados del Tiburón

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

En video | Linda Caicedo anotó con el Real Madrid ante Manchester City en la Uefa Champions League 2026

El gol se dio al minuto 29 del primer tiempo y significó el 1-0 parcial para el equipo en el que juega la colombiana

En video | Linda Caicedo anotó con el Real Madrid ante Manchester City en la Uefa Champions League 2026

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles

La compañía comunicó nuevos acuerdos para ofrecer encuentros de Argentina, España, torneos de FIFA y otras competencias internacionales a través de sus pantallas

Win Sports anunció que transmitirá partidos de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina: estos son los detalles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Hijo de Cintia Cossio habló de la supuesta “moza” de su padre en un video en redes sociales: la creadora de contenido reaccionó

Imitadora de Selena Quintanilla en ‘Yo me llamo’ recordó a su madre fallecida con un sentido mensaje: “Todavía no logro comprender”

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

Aumentan los rumores de romance entre Bruno Mars y Karol G: la colombiana es protagonista del nuevo video del cantante nacido en Hawái

Deportes

Esta sería la formación de la selección Colombia ante Paraguay: Néstor Lorenzo dejará en el banco a Álvaro Montero

Esta sería la formación de la selección Colombia ante Paraguay: Néstor Lorenzo dejará en el banco a Álvaro Montero

Junior de Barranquilla se quedó sin margen de error en la Liga BetPlay: estas son las cuentas que necesita para clasificar a cuadrangulares

Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 16° carrera de la temporada 2026

Jugador de Atlético Nacional se burló del Junior después del triunfo 3-1: “Estamos muy felices porque están eliminados”

En video | Linda Caicedo anotó con el Real Madrid ante Manchester City en la Uefa Champions League 2026