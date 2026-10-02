Alianza irá al TAS para demandar al América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado: “Lo haremos en compañía de varios equipos”

Una de las polémicas del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2026 es el caso de Yhormar Hurtado, defensor que América de Cali contrató para disputar la Liga BetPlay y la Copa Colombia. Su llegada generó cuestionamientos por los equipos en los que jugó durante la temporada.
Hurtado es acusado de infringir la norma de la FIFA que impide actuar para más de dos clubes en un mismo año. Antes de firmar con América de Cali, pasó por Deportes Tolima y Always Ready de Bolivia.
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Santa Fe, Boyacá Chicó y Jaguares anunciaron acciones para reclamar los puntos que perdieron ante América de Cali en partidos en los que actuó el defensor. Alianza FC se sumará al reclamo, luego de que la Dimayor no resolviera el caso.
Nuevo capítulo en el caso Yhormar Hurtado
Varios clubes del fútbol colombiano llevarán al América de Cali ante el Tribunal del Deporte (TAS) para reclamar los puntos que la Comisión Disciplinaria de la Dimayor no les concedió por la alineación de Yhormar Hurtado. Independiente Santa Fe, Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó y ahora Alianza FC presentaron inicialmente sus demandas ante la Dimayor.
El presidente de Alianza FC, Carlos Orlando Ferreira, confirmó la apelación en el programa Zona Libre de Humo: “Muy a pesar de haber perdido el partido ante América de Cali, nosotros también iremos al TAS, lo haremos en compañía de varios equipos y los costos los dividiremos”.
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Ferreira calculó que el tribunal podría responder el 3 de noviembre, aunque aclaró que no se trata de una fecha definitiva. También señaló que solicitaron un trámite expedito y pagaron un valor adicional para intentar obtener una decisión antes de ese día.
El dirigente sostuvo que la demanda ya fue presentada ante el TAS, pero explicó que los clubes se incorporarán al proceso cuando termine la apelación ante la Dimayor. “América de Cali violó la reglamentación y nosotros debemos ir a salvaguardar nuestros derechos”, afirmó.
La Comisión Disciplinaria mantuvo los puntos obtenidos por el América, aunque determinó que Hurtado es “inelegible” y no puede jugar durante el resto del semestre. El futbolista pasó por Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y América de Cali en la misma temporada, una situación que la norma de la FIFA impide.
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Sumado a eso, la comisión consideró que el rojo actuó sin intención, porque consultó a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol, que autorizaron la inscripción. La entidad atribuyó el error a la falta de actualización de la norma de la FIFA por parte de la FCF.
Fallo en contra del jugador
Yhormar Hurtado seguirá fuera de las canchas hasta el cierre de 2026, después de que un juzgado de Bogotá declaró improcedente la tutela que presentó para volver a jugar con América de Cali. El Juzgado de Circuito Familia 804 Transitorio consideró que no se acreditó un perjuicio irremediable ni que la decisión disciplinaria hubiera terminado o suspendido su contrato con el club.
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El fallo señaló que la relación laboral entre el futbolista y América de Cali continúa vigente, aunque su inelegibilidad le impide participar en competencias oficiales durante el periodo establecido en la Resolución 007 del Comité Disciplinario de la Dimayor, por las demandas de varios clubes por su inscripción.
Por ese motivo, el despacho concluyó que no procedía la acción constitucional promovida por el jugador con el acompañamiento de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) y el defensor continuará afuera de las canchas.
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