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Mackalister Silva, jugador de Millonarios, confesó que sueña con compartir cancha con su hijo Matías y habló sobre su retiro

El volante de 39 años conquistó dos ligas, dos superligas, y una copa nacional defendiendo los colores del Embajador

Mackalister Silva junto a su hijo, Matías, con quien sueña jugar en el fútbol profesional. Actualmente, los dos juegan para Millonarios, Macka en el plantel profesional, Matías en las divisiones menores - crédito Millonarios
Mackalister Silva junto a su hijo, Matías, con quien sueña jugar en el fútbol profesional. Actualmente, los dos juegan para Millonarios, Macka en el plantel profesional, Matías en las divisiones menores - crédito Millonarios
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David Mackalister Silva expresó su deseo de compartir cancha con su hijo Matías, aunque evitó poner una fecha a su retiro del fútbol profesional. El mediocampista y capitán de Millonarios habló el jueves 1 de octubre en Blu Radio sobre su presente, el futuro de su familia y la adaptación del equipo a la idea de Alberto Gamero.

El futbolista de 39 años afirmó que jugar junto a Matías sería una meta especial, pero advirtió que su hijo todavía debe recorrer un largo camino para llegar al profesionalismo. También sostuvo que aún no tomó una decisión sobre el final de su carrera, pese a que pretende postergar ese momento tanto como sea posible.

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“Sería un sueño, ¿no? Sería cumplir un sueño poder jugar con él. Va bien, trabaja, pero en esta carrera de llegar al fútbol profesional hay que trabajar muy fuerte y él está en eso. Esperemos que Dios quiera y lo logre”, dijo Silva.

Makcalister Silva confesó que sueña jugar fútbol profesional con su hijo, Matías, quien aparece a su lado izquierdo en esta foto - crédito Millonarios Fútbol Club
Makcalister Silva celebrando sus 400 partidos con Millonarios junto a su familia - crédito Millonarios Fútbol Club

El retiro, una decisión que Mackalister Silva no define

El referente de Millonarios explicó que todavía no tomó una decisión definitiva sobre cuándo se retirará y señaló que su postura responde al disfrute que mantiene en los entrenamientos y los partidos, además de su intención de aportar al equipo bogotano.

Yo disfruto y amo mucho esto. Trato de prepararme para estar siempre bien y hacer las cosas bien, que es lo ideal. Lastimosamente, a veces no salen, pero uno trabaja para hacer las cosas bien y darle alegrías a la gente que tanto lo merece. En realidad, no te tengo una respuesta. Quisiera que se demorara lo más posible”, aseguró.

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Silva, nacido el 13 de diciembre de 1986, es uno de los jugadores con mayor trayectoria reciente en Millonarios. Con el club ganó el Torneo Finalización 2017, las Superligas de 2018 y 2024, la Copa Colombia de 2022 y el Torneo Apertura 2023. También jugó en Deportivo Pereira, Bogotá FC, Real Cartagena y Deportes Tolima, equipo con el que conquistó la Copa Colombia en 2014.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios ante el Medellín, conjunto en el que debutó como profesional en 2008 - crédito Colprensa

La mirada sobre Juan Guillermo Cuadrado

El mediocampista también habló sobre Juan Guillermo Cuadrado, quien debutó con Millonarios en el empate 2-2 ante Independiente Medellín, el martes 29 de septiembre del 2026. El encuentro se disputó en un ambiente tenso para el jugador, después de que algunos hinchas locales exhibieran una pancarta en el estadio Atanasio Girardot, con el mensaje “Hoy nos visita Judas, el traídor”.

“Es una persona muy tranquila en lo poco que he logrado compartir con él. Transmitió su seguridad y su experiencia, que creo que la hizo notar en un ambiente un poco hostil para él. Creo que la sacamos adelante”, expuso Silva al respecto.

Silva valoró, además, el regreso de futbolistas con experiencia internacional al campeonato colombiano.

Para el capitán azul, esas incorporaciones elevan el nivel de los equipos y ofrecen una referencia para las nuevas generaciones. “Es muy positivo, tanto para la liga como para los equipos. Creo que han llegado jugadores demasiado importantes, que han tenido un trasegar en sus carreras muy importante, que han dejado el nombre de Colombia en alto”.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Alberto Gamero acumuló seis partidos dirigidos con Millonarios en el 2026, con un saldo de cuatro empates y dos victorias - crédito David Jaramillo/Colprensa

La adaptación a la idea de Alberto Gamero

Sobre el presente de Millonarios, Silva sostuvo que el plantel avanza en la consolidación de una propuesta basada en la posesión y el control de los partidos. El equipo empató como visitante frente a Atlético Nacional e Independiente Medellín, goleó 3-0 a Boyacá Chicó y venció 2-1 a Cúcuta Deportivo. Además, conserva el invicto tras igualar con Deportivo Cali y Pereira.

La verdad, venimos asentando la idea del profe de tener un poco más de tenencia, de tratar de dominar un poquito los partidos y vamos consiguiéndolo poco a poco, obviamente con muchas cosas aún que sabemos que nos hacen falta”, concluyó.

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