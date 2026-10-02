Colombia

Más seguridad y sistemas antidrones, las decisiones tras ataques terroristas en Chocó: “Necesitamos reforzar capacidades”

El consejo convocado por la Gobernación definió acciones coordinadas para enfrentar las amenazas contra comunidades e instalaciones oficiales; además, destinará recursos para adquirir contramedidas tecnológicas después de la ofensiva que afectó a Condoto, Nóvita y Río Iró

La decisión contempla recursos públicos para adquirir contramedidas tecnológicas y surgió luego de un consejo extraordinario con autoridades civiles, militares y judiciales, celebrado el primero de octubre en la sede departamental - crédito Gobernación del Chocó
Guardar

La Gobernación de Chocó anunció el refuerzo de la seguridad en la subregión del San Juan y la destinación de recursos para incorporar tecnología que permita detectar y neutralizar ataques con drones, después de los hostigamientos con explosivos registrados en tres municipios.

La decisión surgió tras un consejo extraordinario de seguridad convocado el jueves 1 de octubre de 2026 por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, con la participación de autoridades departamentales y municipales, la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación y organismos de seguridad.

PUBLICIDAD

El encuentro se concentró en la situación de orden público en el sur del departamento, donde se reportaron ataques con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas.

Nubia Córdoba afirmó que los hechos afectaron de forma directa a habitantes de la subregión del San Juan. Según expuso, se presentaron más de 33 ataques con explosivos transportados por drones contra los municipios de Condoto, Nóvita y Río Iró.

La Séptima División informó que la Brigada 15 participó en el encuentro con alcaldías de Condoto, Nóvita y Río Iró para desplegar capacidades en el territorio afectado por las incursiones armadas - crédito @Ejercito_Div7 / X

La mandataria sostuvo que las acciones no tuvieron como único objetivo a las instalaciones de la fuerza pública. “Estos ataques terroristas se han dirigido en contra de la población civil, en contra de las comunidades y de sus centros poblados”, manifestó en una comunicación oficial.

PUBLICIDAD

La Gobernación destinará recursos para contratar sistemas contra drones

Una de las conclusiones del Consejo de Seguridad fue el uso de recursos del Fondo de Seguridad Territorial para adquirir mecanismos de respuesta ante la utilización de drones con explosivos. La Gobernación señaló que requiere asistencia técnica y respaldo del Gobierno nacional para avanzar en esa contratación.

La gobernadora explicó que las autoridades locales, departamentales y militares ya desplegaron acciones para aumentar la protección de los habitantes. El objetivo, indicó, es fortalecer las capacidades institucionales en los municipios expuestos a hostigamientos y reducir el riesgo para las comunidades cercanas a estaciones de Policía y bases militares.

La Gobernación de Chocó anunció el refuerzo de la seguridad en la subregión del San Juan tras registrar ataques con explosivos - crédito @Ejercito_Div7 / X
La Gobernación de Chocó anunció el refuerzo de la seguridad en la subregión del San Juan tras registrar ataques con explosivos - crédito @Ejercito_Div7 / X

“Hemos definido recursos de nuestro fondo de seguridad para poder contratar contramedidas”, afirmó Córdoba. La funcionaria añadió que el departamento necesita apoyo nacional para reforzar la respuesta frente a esta modalidad de ataque.

El pedido incluye más capacidades operativas y tecnológicas para detectar, neutralizar o limitar el uso de aeronaves no tripuladas con explosivos. La administración departamental también reclamó una mayor presencia de seguridad en el territorio, con especial atención en la subregión afectada.

La Gobernación relacionó la emergencia de seguridad con las dificultades que atraviesan los habitantes tras el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto, y el posterior enjambre sísmico que afectó al departamento. Nubia Córdoba señaló que los pobladores enfrentan ahora el temor por los movimientos telúricos y por posibles ataques con drones.

El gobierno departamental destinará recursos del Fondo de Seguridad Territorial para la adquisición de tecnología contra drones - crédito @Ejercito_Div7 / X
El gobierno departamental destinará recursos del Fondo de Seguridad Territorial para la adquisición de tecnología contra drones - crédito @Ejercito_Div7 / X

Ejército, Policía y Fiscalía acordaron coordinar operaciones en los municipios afectados

La Séptima División del Ejército Nacional informó que la Brigada 15 acompañó la instalación del consejo extraordinario en la sede de la Gobernación del Chocó. En la reunión participaron representantes de la Armada de Colombia, la Policía del Departamento de Chocó, la Fiscalía General de la Nación y las alcaldías de Nóvita, Condoto y Río Iró.

De acuerdo con el Ejército, las instituciones analizaron la alteración del orden público y acordaron mecanismos de coordinación para desplegar capacidades en el territorio. La institución indicó que mantendrá las operaciones contra los grupos armados que operan en esa zona del departamento.

Asimismo, atribuyeron las acciones a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque las autoridades mantienen las verificaciones e investigaciones para establecer las responsabilidades por cada uno de los hechos registrados.

Las autoridades militares atribuyeron las acciones con explosivos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional - crédito @Ejercito_Div7 / X
Las autoridades militares atribuyeron las acciones con explosivos a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional - crédito @Ejercito_Div7 / X

“Continuaremos desplegando nuestras tropas y aunando esfuerzos con las administraciones departamentales y locales”, señaló el Ejército Nacional en su pronunciamiento. La entidad sostuvo que las acciones armadas vulneran los derechos de los habitantes y transgreden el Derecho Internacional Humanitario.

Temas Relacionados

Ataque con dronesChocóAtaque con explosivosConsejo de seguridad en ChocóELNColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La salida de Carlos Queiroz como DT de Ghana, semanas después de firmar su contrato, causó polémica en el fútbol africano: qué pasó

El técnico portugués, que también enfrentó a la Tricolor en el Mundial de 2026, dejó el cargo que había asumido semanas atrás. Su salida abrió una crisis en el seleccionado africano

La salida de Carlos Queiroz como DT de Ghana, semanas después de firmar su contrato, causó polémica en el fútbol africano: qué pasó

Juan Pablo Montoya cuestionó las reacciones de los seguidores de Franco Colapinto tras su accidente en Bakú: “Hay que respetar”

El expiloto cuestionó la polémica posterior al incidente protagonizado por el argentino y pidió moderación a los aficionados, quienes cargaron contra Lando Norris luego de que este solicitara una suspensión de una carrera para el piloto de Alpine

Juan Pablo Montoya cuestionó las reacciones de los seguidores de Franco Colapinto tras su accidente en Bakú: “Hay que respetar”

Cómo consultar el Soat a través del Runt en tres pasos: evite pagar una multa millonaria

Transitar sin la cobertura vigente representa una sanción económica cercana a los 1,75 millones de pesos, además de la inmovilización del automóvil y los gastos correspondientes al servicio de grúa y parqueadero público

Cómo consultar el Soat a través del Runt en tres pasos: evite pagar una multa millonaria

Museo Ferroviario de la Sabana Occidente: cómo llegar y qué hacer en la joya oculta de Facatativá que reabrió sus puertas

El recinto, situado cerca de la antigua estación y del centro municipal, conserva piezas sobre el papel del tren en la conexión regional, obtenidas mediante un acuerdo con el Fondo Pasivo de Ferrocarriles Nacionales

Museo Ferroviario de la Sabana Occidente: cómo llegar y qué hacer en la joya oculta de Facatativá que reabrió sus puertas

Alianza irá al TAS para demandar al América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado: “Lo haremos en compañía de varios equipos”

El presidente del equipo de Valledupar reclamará los puntos perdidos ante el Rojo. Además, argumentará que el futbolista incurrió en una alineación indebida, ya que disputaba partidos con su tercer club en 2026, en presunta violación de una norma de la FIFA

Alianza irá al TAS para demandar al América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado: “Lo haremos en compañía de varios equipos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Hijo de Cintia Cossio habló de la supuesta “moza” de su padre en un video en redes sociales: la creadora de contenido reaccionó

Imitadora de Selena Quintanilla en ‘Yo me llamo’ recordó a su madre fallecida con un sentido mensaje: “Todavía no logro comprender”

BTS fue declarado Huésped de Honor de Bogotá antes de sus conciertos en El Campín: este es el decreto

Deportes

Juan Pablo Montoya cuestionó las reacciones de los seguidores de Franco Colapinto tras su accidente en Bakú: “Hay que respetar”

Juan Pablo Montoya cuestionó las reacciones de los seguidores de Franco Colapinto tras su accidente en Bakú: “Hay que respetar”

Alianza irá al TAS para demandar al América de Cali por el caso de Yhormar Hurtado: “Lo haremos en compañía de varios equipos”

Diego Novoa, exarquero de Millonarios, afirmó que reencontró la felicidad cuando llegó a Atlético Bucaramanga

Mackalister Silva, jugador de Millonarios, confesó que sueña con compartir cancha con su hijo Matías y habló sobre su retiro

Matías Orozco confesó lo “satisfactorio” que fue pasar de ver a la selección Colombia en televisión a vestir la Tricolor: “De admirar”