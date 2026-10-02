Diego Novoa, exarquero de Millonarios, afirmó que reencontró la felicidad cuando llegó a Atlético Bucaramanga

Diego Novoa confesó que reencontró la felicidad con su llegada al Atlético Bucaramanga, después de pasar por Millonarios - crédito LosMillonarios.Net/@bucaramangaoficial/Instagram

Guardar

Diego Novoa recuperó la motivación en Atlético Bucaramanga. El exarquero de Millonarios afirmó que encontró una nueva etapa en el club santandereano, tras un período personal y profesional que incluso lo llevó a considerar el retiro.

En una entrevista con Win Sports, el jueves 1 de octubre, explicó que su llegada al equipo le devolvió el disfrute por su profesión. “Todo, desde mi llegada a Bucaramanga hasta el día de hoy, ha sido muy positivo. Me logré levantar, recuperar, volví a ser feliz”, afirmó Novoa.

PUBLICIDAD

El arquero también destacó su regreso a la rutina del plantel: “Aquí estoy disfrutando de mi día a día, de mi momento, de estar volviendo a vivir ese camerino que ya extrañaba”.

Él es Cristopher Fiermarín, el arquero titular de Atlético Bucaramanga al que también se refirió Diego Novoa, quien ha atajado cuando Fiermarín no está disponible - crédito Atlético Bucarmanga

En ese proceso, Novoa destacó su relación con Cristopher Fiermarín, arquero de Atlético Bucaramanga. “Este loco, este loco de Christopher es impresionante. Es un tipazo, es un gran muchacho, es un profesional”, expresó el exjugador de Millonarios en diálogo con Win Sports.

El arquero afirmó que construyó una conexión rápida con su compañero, a partir de hábitos compartidos dentro del plantel. “No pensé haber conectado tan rápido con un colega de esta manera, porque el loco es una persona muy fácil de tratar, es un profesional y los dos coincidimos en muchos gustos: nos gusta llegar temprano al entrenamiento, nos gusta trabajar”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Diego Novoa jugó en Millonarios entre 2024 y junio de 2026, periodo en el que conquistó la Superliga de Colombia en 2024 - crédito AFP

La relación con Christopher Fiermarín

Novoa indicó que la competencia en el puesto se desarrolla en un marco de compañerismo y preparación diaria.

“Si bien Christopher es mucho más joven que yo, a los dos nos da trabajo por igual”, afirmó Novoa al hablar del método de Juan Carlos Quintero, entrenador de arqueros del club. El exarquero de Millonarios consideró que ese trabajo explica parte del presente de los dos guardametas: “Yo creo que en este momento, que los dos estamos en un nivel muy bueno, en una actualidad positiva, pasa por las manos de él”.

Novoa explicó que Quintero fue determinante para que aceptara llegar a Bucaramanga. El preparador ya lo había dirigido cuando tenía 13 años en Equidad. “Mucho de mi decisión de venir a Bucaramanga pasa por él. Él me llama, él me convence y él me trae a esta ciudad”, relató en la entrevista con Win Sports.

PUBLICIDAD

El difícil final en Millonarios

El arquero recordó que la salida de Millonarios fue uno de los episodios más dolorosos de su carrera. También mencionó un error en Brasil, sin profundizar en ese hecho, como otro de los golpes que recibió durante un período de 14 días.

“Por eso me dolió la forma con la cual salí de Millonarios, por eso me dolió haberme equivocado en Brasil”, expresó. Novoa explicó que la presión que sentía en el club azul tenía una dimensión familiar: “Mi familia, todo el mundo a mi alrededor vibra y lo tiene el corazón azul. O sea que la responsabilidad era enorme”.

PUBLICIDAD

Diego Novoa ha atajado un único partido con Atlético Bucaramanga, fue ante Once Caldas y el equipo ganó 3-1 - crédito Atlético Bucaramanga

El exarquero de Millonarios aseguró que las críticas fueron parte de su aprendizaje en clubes como Millonarios, América y Equidad. “Siempre que recibía críticas, pues primero escuchaba y luego lo ponía en práctica”, indicó. También atribuyó su exigencia personal a Alexis García: “Mi entrenador, como todos lo saben, que fue Alexis García, me formó y me hizo con una autocrítica bastante alta”.

La decisión de continuar

Novoa contó que, tras una sucesión de situaciones deportivas y personales, estuvo cerca de abandonar el fútbol. “Llegué hasta el punto de ya no querer jugar más al fútbol. Creo que ya había tomado la decisión, solo que mi familia me convenció de volver y ahí aparece Bucaramanga”, afirmó.

PUBLICIDAD

El arquero, que dijo acumular 23 años en el fútbol, agradeció la oportunidad que recibió en el club santandereano. “Apareció en un momento crucial de mi vida. Así que vuelvo a ser feliz”, concluyó Novoa.