Colombia

Así fue el fuerte rifirrafe entre Carlos Carrillo y Daniel Briceño por presunto uso de ‘bots’: “A estos, siempre, gracias”

El exdirector de la Ungrd alegó que la fuerza política de Biceño dependería de “granjas” de cuentas automatizadas. El representante a la Cámara le respondió con el número de votantes que lo llevó al Congreso

Carrillo cuestionó por el presunto "uso de bots" de Daniel Briceño - crédito - @CarlosCarrilloA/X

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Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro, y Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, protagonizaron un cruce de acusaciones por la supuesta utilización de bots para amplificar contenidos políticos en redes sociales.

La discusión comenzó durante un debate en medios, que quedó registrado en video, y continuó con publicaciones de ambos en sus redes sociales.

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Carrillo sostuvo que parte de las interacciones de Briceño sería artificial. “Usted es el que engaña al país, Daniel. Yo le puedo probar que alrededor del 40% de las interacciones de sus publicaciones son falsas, son hechas por agentes artificiales que están coordinados”, afirmó.

Briceño respondió que esos programas “no votan, Carlos”. Carrillo insistió en que esas cuentas pueden incidir en el debate público: “Los bots modifican la percepción de la gente. Los bots desinforman”.

El exfuncionario también vinculó esas presuntas cuentas con el empresario y consultor argentino Fernando Cerimedo y el periodista español Javier Negre. “Las cuentas basura de Negre engañan a los colombianos y también lo hacen muchos medios. Y de ese engaño es que salen sus votos”, expresó.

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Además, aseguró: “Le puedo dar el listado de los bots que amplifican su contenido mañana, tarde y noche”.

Carrillo afirmó que podría entregar un listado de las cuentas que, según él, impulsan el contenido de Briceño - @CarlosCarrilloA/X
Carrillo afirmó que podría entregar un listado de las cuentas que, según él, impulsan el contenido de Briceño - @CarlosCarrilloA/X

Además, cuestionó a Briceño por sus posiciones políticas y por sus referencias a Abelardo de la Espriella. “Usted es perfectamente consciente de que es un farsante, señor Briceño”, dijo Carrillo, antes de sostener que su interlocutor conoce “cuál es la mafia que está detrás de Abelardo de la Espriella”.

“Briceño es un cobarde, cuando se pone en evidencia que sus métricas en esta red social son producto de granjas de bots se queda calladito o se victimiza. ¡Tremendo bluff! (...) Ya verán el ejército de bots atacando”, expresó.

Daniel Briceño contestó en sus redes sociales

La respuesta del congresista Briceño se publicó en su perfil de X durante la tarde del jueves 1 de octubre de 2026. Allí rechazó la acusación y la calificó como parte de una “nueva narrativa” de sectores de izquierda.

El dirigente adjuntó un documento del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que llamó “certificado de los ‘bots’”, y aludió a los 264.838 ciudadanos que respaldaron su candidatura al Congreso.

Daniel Briceño respondió con una referencia a los 264.838 votos que obtuvo su proyecto político - crédito @Danielbricen
Daniel Briceño respondió con una referencia a los 264.838 votos que obtuvo su proyecto político - crédito @Danielbricen

Estamos experimentando un nuevo capítulo en la histeria de algunos miembros de la izquierda colombiana (...) repetir una y otra vez que ‘el trabajo político de Briceño son solo bots’”, escribió, y agregó: “264.838 bots se levantaron, tomaron su cédula y fueron con sus familias a votar por este proyecto hace unos meses”.

En el mismo mensaje, sostuvo: “Un consejo respetuoso: busquen agenda, hablen de país y no pierdan tanto tiempo dejando volar la imaginación en teorías de conspiración que ni sus propios seguidores creen”.

Carlos Carrillo dijo que puede identificar las cuentas que amplifican a Daniel Briceño

El exfuncionario Carrillo no se guardó sus reparos y replicó después con datos de una publicación de Briceño y volvió a plantear dudas sobre el origen de sus interacciones.

La discusión incluyó cuestionamientos por las métricas, las visualizaciones y las reacciones en publicaciones digitales - @CarlosCarrilloA/X
La discusión incluyó cuestionamientos por las métricas, las visualizaciones y las reacciones en publicaciones digitales - @CarlosCarrilloA/X

“Apenas 4600 visualizaciones y casi 600 likes, el 13% de engagement, eso no lo tiene ni @MarkRuffalo. A Briceño y sus pupilos los inflan granjas de bots. ¿Quién los paga? ¿La Casa de Nari? ¿Eso está en Secop?”, cuestionó.

Carrillo incluyó una imagen de la publicación de Daniel Briceño en la que cuestionó las cifras. Además, agregó un listado de los usuarios que habrían dado “me gusta” al mensaje que, según Carrillo, serían perfiles de un programa automatizado. A estos los señaló con colores para identificarlos de los que serían “perfiles reales”.

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