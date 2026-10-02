El presupuesto de 2027 provocó fuertes choques entre la oposición y el oficialismo: “Al Congreso no se le dice cómo debe debatir”

El ministro de Hacienda, Mauricio Gómez, respondió a los cuestionamientos de los congresistas durante la discusión sobre las cuentas del Gobierno para 2027 - crédito @CamaraColombia/@ODBenavidesA/@MafeCarrascal/@osoriosantiago/@Jorge_BastidasR/X

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La oposición llegó a la plenaria de la Cámara de Representantes con una exigencia: que el Gobierno nacional explique cómo se gastará el dinero del presupuesto de 2027 y a quién le recortará recursos. El jueves 1 de octubre, durante más de tres horas, los congresistas de esas bancadas cuestionaron al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y la discusión terminó en un cruce de reproches que se trasladó a las redes sociales.

La sesión se realizó en cumplimiento del Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), que faculta a los partidos que ejercen esa condición para citar y debatir al ministro. Una de las intervenciones más enérgicas fue la de la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, que rechazó que el alto funcionario pretendiera fijarles la pauta del debate.

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“Al Congreso de la República no se le dice cómo debe debatir, muchísimo menos a la oposición. (…) Usted, ministro, no es quien para venirnos a decir a los congresistas en qué términos planteamos el debate y muchísimo menos cuáles son los temas que tratamos. ¡Faltaba más!”, dijo la congresista en el Salón Elíptico.

La representante María Fernanda Carrascal cuestionó al ministro durante una de las intervenciones más fuertes de la jornada en la plenaria -crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal amplió su postura en X y allí le recordó al ministro que “usted viene al Congreso a responder, no a decirnos cómo debemos preguntar”. Según la congresista, lo urgente es saber qué pasará con quienes dependen de los programas sociales que, a su juicio, el presupuesto pretende recortar: subsidios, transferencias monetarias, energía y vivienda.

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Para ella, el debate se trató de “quién va a pagar el costo de sus decisiones”.

El episodio más tenso lo protagonizó el representante de la Alianza Verde Santiago Osorio, que publicó en X un video en el que asegura que el ministro de Hacienda acababa de decirle “HIJO DE P*TA” durante el debate sobre el presupuesto.

En el mismo mensaje, Osorio fue más lejos. “No solo tenemos presidente que anda armado, tenemos a un “técnico” que cuando va perdiendo el debate se exalta” Según él, intentaba explicarle al ministro por qué está a punto de llevar a Colombia a una crisis sin retorno “solo por torpe y testarudo”.

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En el recinto, el congresista también abordó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI): le precisó al ministro que en el gobierno anterior se pagó un crédito y sostuvo que se logró una reducción de la deuda del 24% del Producto Interno Bruto (PIB).

El representante Santiago Osorio denunció en redes sociales un supuesto insulto que habría recibido del ministro de Hacienda durante la sesión -crédito @osoriosantiago/X

Desde el Pacto Histórico, Jorge Bastidas defendió el balance del gobierno pasado de Gustavo Petro: “El crecimiento de la economía subió y más luego de la pandemia”. Recordó que el PIB volvió a los niveles previos a 2020 y que, en sus palabras, “no es un crecimiento mediocre”.

Su compañera María del Mar Pizarro cuestionó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella proyecte eliminar los impuestos saludables, que, según sus datos, “le quitan 2.7 billones que afectan a la cultura y al Metro de Bogotá”.

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Además, el liberal Omar Francisco Vidal le reprochó al Gobierno el recorte del presupuesto a los departamentos, que en el caso del Chocó superará los $200.000 millones en 2027. En esa línea, el representante Óscar Benavides escribió en X que a las comunidades afro “no se les respeta con discursos vacíos, homenajes ni aplausos”.

Según él, De la Espriella habla de desarrollo para el Pacífico, pero su presupuesto recorta recursos para educación, agricultura, deporte, cultura e infraestructura en esos territorios. Pidió “menos hipocresía y mentiras” y más inversión para el pueblo afrocolombiano.

El representante Oscar Benavides cuestionó los recursos destinados a las comunidades afro y reclamó mayor inversión para los territorios del Pacífico -crédito @ODBenavidesA/X

¿Qué dijo el ministro de Hacienda?

Un momento de tensión se presentó durante el debate del Presupuesto General de la Nación en la Cámara de Representantes, cuando el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, respondió a las voces que interrumpieron su intervención. “Yo los escuché a ustedes con respeto. (...). Ustedes quieren irrespetarme a mí; yo no me voy a dejar. No, yo no me voy a dejar”, afirmó.

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Gómez cuestionó además que los congresistas pidieran más recursos sin señalar de dónde saldrían. Recordó que el Gobierno incorporó $700.000 millones para las universidades públicas y transfirió $2 billones para cubrir necesidades del sector salud.

La plenaria de la Cámara fue escenario de un extenso debate sobre la distribución de los recursos públicos y las prioridades del Gobierno -crédito Luisa González/ REUTERS

También reclamó que durante la discusión se hablara poco de corrupción y cuestionó la distribución de los recursos públicos. “No escuché en este debate la palabra corrupción. Nadie habló de corrupción. Nadie habló de corrupción”, sostuvo.

El ministro aseguró que lleva 55 días en el cargo y pidió no atribuirle problemas acumulados durante años. Además, aclaró que no planteaba eliminar fondos o transferencias, pero sí revisar cómo se distribuyen los recursos.

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“Es que las discusiones tienen que darse sobre los temas que son importantes y un Congreso como este, con esta responsabilidad tan inmensa, debería estar poniendo los dedos sobre la llaga”, concluyó.