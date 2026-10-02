Juan Pablo Montoya cuestionó las reacciones de los seguidores de Franco Colapinto tras su accidente en Bakú: “Hay que respetar”

El piloto argentino de Alpine durante el Gran Premio de Azerbaiyán acabó con la carrera de su compañero Pierre Gasly, la del vigente campeón del mundo, Lando Norris, y la propia tras una imprudencia durante la relargada. Montoya se mostró en desacuerdo con el comportamiento de sus fans en redes sociales - crédito Europa Press y X

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Juan Pablo Montoya dedicó buena parte de su más reciente episodio del videopódcast MontoyAs a repasar lo ocurrido en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán, con especial atención al accidente protagonizado por Franco Colapinto en la primera vuelta tras el relanzamiento con coche de seguridad.

El expiloto colombiano ofreció su mirada sobre el incidente que sacó de competencia al argentino, a su compañero de equipo Pierre Gasly y al británico Lando Norris, y también cuestionó la magnitud que tomó la polémica en los días posteriores a la carrera.

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El choque, visto desde la óptica de Montoya

Colapinto bloqueó los neumáticos al intentar una maniobra por la parte interior de la primera curva del circuito callejero de Bakú, golpeó el auto de Gasly y este, a su vez, impactó contra el McLaren de Norris. Los tres pilotos abandonaron la carrera.

Al ser consultado sobre el episodio, Montoya fue directo respecto a las consecuencias deportivas que ya existen para este tipo de errores: “Para eso se inventaron los puntos de la licencia”, señaló, en referencia al sistema de sanciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que ya penalizó al argentino con diez segundos en pista, transformados luego en una sanción de cinco puestos en la parrilla de salida para el Gran Premio de Baréin —que se disputará en el trazado de Sepang en Malasia— del próximo domingo.

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Lando Norris exigió una sanción severa contra Colapinto por el accidente que provocó en Bakú - crédito Europa Press

Sobre la dinámica del propio accidente, el colombiano ofreció una lectura centrada en el factor sorpresa del relanzamiento.

“Se equivocó atacando. Yo creo que lo sorprendió lo temprano que frenó todo el mundo. Y, no sé, es que a veces lo cogen a uno mirando a ver por dónde va a pasar y ya cuando frenan (...) se nota que le vinieron encima, porque cuando frenaron le tocó quitarse para no llevarse a la mitad de la grilla”, explicó Montoya, remarcando que ese tipo de situaciones son habituales en los reinicios de carrera.

Críticas a la reacción de los fans de Colapinto

La FIA sancionó a Franco Colapinto con la pérdida de cinco puestos en la parrilla para el Gran Premio de Baréin. Además, el director de Alpine, Flavio Briatore, señaló que podrían tomarse medidas internas contra Colapinto - crédito Ramil Sitdikov/REUTERS

Más allá del análisis técnico del accidente, Montoya puso el foco en las reacciones que generó el episodio, tanto por las declaraciones de Norris, quien pidió una sanción de una carrera para el argentino, como por la respuesta del director de Alpine, Flavio Briatore, que advirtió sobre posibles medidas internas.

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El expiloto también cuestionó el comportamiento de parte de la comunidad de seguidores de Colapinto en redes sociales, sin dejar de reconocer la pasión que despierta el piloto argentino en su país. Esto, haciendo eco de los comentarios de la escudería pidiendo respeto a las voces que se pronunciaron en redes sociales en defensa del piloto.

“Los argentinos defendiendo a Franco, está muy bien que defiendan a Franco, pero hay que respetar a todo el mundo”, expresó Montoya durante la conversación.

Esa idea fue ampliada cuando su compañera de conducción señaló que ese llamado a la moderación debía aplicarse a los seguidores de todos los pilotos, no solo a los de Colapinto. Montoya coincidió y profundizó en su argumento: “A ver, yo entiendo el patriotismo de cada persona y la pasión que tienen por su piloto, pero acuérdense que esto es un deporte y hay gente de por medio, niños de por medio, hay fans, hay que respetar, hay que pasarla bueno, hay que apoyar de buena manera”.

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Montoya habló de Sepang y su experiencia en el trazado que albergará el Gran Premio de Baréin 2026

Juan Pablo Montoya recordó su experiencia con la escudería Williams durante una lluvia de monzón en el trazado de Malasia - crédito ©Sutton Motorsports/ZUMA Press vía Grosby Group

De cara a la próxima fecha del calendario en Malasia, Montoya recordó su propia experiencia en el trazado de Sepang, donde corrió durante su etapa en la Fórmula 1. El colombiano explicó por qué, pese a un episodio particular bajo lluvia, el circuito quedó entre sus favoritos.

“A mí me encantaba la pista, es mi pista favorita”, afirmó, y agregó que siempre había sentido afinidad con las características del trazado: “Siempre me iba muy bien, era una pista que siempre íbamos muy rápido”.

Montoya también relató con humor un episodio de su primera temporada con Williams, en Malasia, cuando advirtió la llegada de lluvia antes que su propio equipo. “La única vez que corrí de verdad en lluvia allá fue el primer año. En la primera recta atrás sentí la lluvia, y les digo: ‘Está lloviendo, está lloviendo, voy a entrar a pits’. Me dijeron: ‘No, no está lloviendo’. Le dije: ‘Estoy lloviendo, estoy viendo la lluvia’. ‘No, no, no, no, está seco’. Y la siguiente vuelta, el monzón que cayó...”, relató, rememorando la que fue apenas su segunda carrera en la categoría.

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“Llegué hasta la misma recta y estaba lloviendo y dije: ‘No puedo perder tiempo, no puedo perder tiempo’. Y empecé a acelerar y lo pude poner a fondo y me fui a fondo en lluvia. En el momento que solté el acelerador, se apagó el carro”, recordó el colombiano entre risas.

Sobre las características técnicas que explican por qué el trazado resulta tan exigente para los pilotos pero a la vez es una de las favoritas para muchos de ellos, Montoya detalló el tipo de circuito que es Sepang: “Las curvas rápidas no son rápidas fáciles, son rápidas complicadas (...) entonces el carro se está moviendo, muchas frenadas que son combinadas. Entonces, es bien complicado, supertécnico. Tienes un par de rectas larguísimas con unas frenadas superfuertes que hace uno mucho tiempo en la frenada, pero si te pasas, mueres”, explicó, y remató con una comparación personal sobre el clima tropical del circuito, similar al de su propio país: “Es como correr en Cartagena o Barranquilla”.

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