Alerta en la UNP por presupuesto de 2027: advierten hueco de $1,08 billones para mantener la protección

La UNP proyecta atender durante 2027 a un promedio mensual de 12.219 personas vinculadas a los diferentes esquemas de protección - crédito UNP

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La capacidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para sostener sus esquemas durante 2027 quedó bajo presión por la diferencia entre lo que la entidad calcula que necesita y los recursos incluidos en el proyecto de Presupuesto General de la Nación. La advertencia fue enviada al Congreso en una respuesta del 23 de septiembre a la Comisión Segunda de la Cámara, tras una solicitud del representante Octavio Cardona.

El documento señala que la UNP requiere cerca de $4,05 billones para funcionamiento, deuda e inversión, pero el proyecto presupuestal contempla aproximadamente $2,97 billones. La diferencia llega a unos $1,08 billones, de acuerdo con las cifras entregadas por la entidad.

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El combustible representa uno de los gastos previstos por la UNP para sostener sus operaciones de protección durante el próximo año - crédito UNP

La información sobre la brecha presupuestal fue conocida por el diario El Tiempo a partir de la respuesta remitida. El documento permite dimensionar el desfase entre las necesidades calculadas por la UNP y la apropiación prevista para 2027 en el proyecto presupuestal.

El desfase presupuestal golpea principalmente a bienes y servicios

El mayor desfase está en la adquisición de bienes y servicios. Para ese componente, el anteproyecto de la UNP calculó necesidades cercanas a $3,31 billones, mientras que la partida incluida en el proyecto ronda los $2,24 billones, por lo que el faltante para este rubro es de aproximadamente $1,06 billones.

“La asignación presupuestal a la Entidad en el Proyecto de Ley del PGN resulta insuficiente para cubrir las necesidades operativas y misionales de la Entidad”, señaló la entidad en su respuesta al Congreso.

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Cardona cuestionó el alcance que podría tener esa diferencia y calificó el escenario como “absolutamente lamentable”. El representante puso sobre la mesa una pregunta concreta frente a las actividades que podrían quedar comprometidas: “Con ese billón de pesos, ¿qué van a dejar de hacer o a quién van a dejar de contratar?”.

El representante Octavio Cardona pidió explicaciones sobre las actividades que podrían verse afectadas por el faltante presupuestal de la entidad -crédito @jcardonaleon/X

Las cifras adquieren mayor relevancia al revisar la dimensión de la operación prevista para 2027. La UNP calcula que deberá atender un promedio mensual de 12.219 personas vinculadas a los diferentes esquemas de protección. Para cumplir con esa tarea, también proyecta operar una flota de 5.214 vehículos: 2.795 blindados y 2.419 convencionales.

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El gasto asociado al combustible representa otro de los componentes de la planeación. Para 2027, la entidad estima un consumo de unos 2,85 millones de galones de diésel y 1,18 millones de galones de gasolina. El costo proyectado para ese abastecimiento asciende a $78.742 millones.

Están en juego miles de esquemas de protección

La UNP advirtió que las variaciones en los precios de los combustibles podrían generar ajustes adicionales durante la vigencia; asimismo, la entidad también puso sobre la mesa la situación que enfrenta en 2026. En el documento remitido al Congreso reportó un déficit estimado de $838.005 millones, relacionado con compromisos y necesidades pendientes de la actual vigencia.

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El riesgo planteado por la UNP no se limita a sus gastos administrativos. La entidad advirtió que eventuales recortes o aplazamientos podrían afectar al personal de protección, los vehículos, el combustible y otras medidas de seguridad. También podrían comprometer la continuidad de los esquemas que actualmente están vigentes y limitar la capacidad de atender nuevas necesidades cuando cambien los niveles de riesgo de las personas protegidas.

La Unidad Nacional de Protección advirtió al Congreso sobre la diferencia entre sus necesidades presupuestales y los recursos previstos para 2027 -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El panorama, por tanto, está ligado directamente al funcionamiento de los programas de protección que debe sostener la entidad durante el próximo año. Según la respuesta entregada a la Cámara, las restricciones presupuestales podrían incidir en la operación y en la capacidad institucional para responder a las necesidades que surjan durante 2027.

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La discusión todavía tiene un componente presupuestal pendiente: la asignación definitiva dependerá del trámite del proyecto de Presupuesto General de la Nación en el Congreso. Mientras avanza ese proceso, la UNP mantiene la ejecución correspondiente a la vigencia actual, de hecho, en su página oficial, la entidad publicó durante septiembre información relacionada con la ejecución y distribución de los recursos de 2026.