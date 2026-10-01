Por qué el Once Caldas sigue varado en Manizales: Dimayor informó la nueva fecha para su juego de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá

El cierre del aeropuerto La Nubia de Manizales impidió el viaje de Once Caldas hacia Bogotá para disputar su partido de la Liga-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

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Once Caldas no pudo viajar de Manizales a Bogotá este jueves 1 de octubre de 2026 para enfrentar a Internacional por la Liga, debido al cierre del aeropuerto La Nubia, principal punto de los vuelos en la capital del Caldas.

El equipo tampoco encontró alternativas para desplazarse desde Pereira, ya que no había disponibilidad en vuelos de LATAM ni Avianca. Directivos, cuerpo técnico y jugadores advirtieron que no existen garantías para disputar el encuentro el viernes, debido a las dificultades de transporte y a que el estadio de Techo no estaría disponible por otras actividades.

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El compromiso entre Once Caldas e Internacional sufrió un aplazamiento para el viernes por la noche-crédito Jefatura de Prensa del Once Caldas

El primer intento de viaje ocurrió el miércoles 30 de septiembre. Aunque el aterrizaje parecía posible, el avión dio dos vueltas sobre la ciudad y regresó, según usuarios del aeropuerto. La delegación se trasladó entonces a Termales El Otoño, donde permanece concentrada.

El 1 de octubre de 2026, el plantel salió temprano con la intención de viajar, pero regresó al mismo lugar después de encontrar La Nubia cerrada.

A través de un comunicado de prensa emitido por el club, el “Blanco Blanco” de Manizales explicó que se encuentran en charlas constantes con la división Mayor del Fútbol Colombiano para determinar lo que pasará con el encuentro que se debería disputar en un principio el 1 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Metropolitano de Techo:

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“Desde Once Caldas nos encontramos en comunicación permanente con la Dimayor, con el propósito de evaluar la situación y tomar las decisiones correspondientes frente al desarrollo de los compromisos establecidos, teniendo en cuenta que se trata de una circunstancia de fuerza mayor ajena a la voluntad del club”, dijeron.

El juego cambió de fecha y hora debido a la imposibilidad de volar hacia Bogotá el mismo día del partido

El periodista de Caracol Radio detalló que existe la posibilidad de que el juego se dispute el domingo 4 de octubre de 2026-crédito @estejaramillo/X

El mismo 1 de octubre de 2026 se conoció la versión periodística por parte de Esteban Jaramillo que el juego podría llevarse a cabo, según las versiones que entregó Dimayor al comunicador en mención.

La organización confirmó que el juego se correrá hasta el domingo 4 de octubre de 2026-crédito Dimayor

Finalmente, Dimayor informó que el partido se postergará hasta el domingo 4 de octubre de 2026 a las 4:10 p. m. (hora de Colombia), y se jugará en Techo:

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“Nos permitimos informar que tras la imposibilidad del equipo Once Caldas de poder realizar su traslado aéreo desde la ciudad de Manizales debido a condiciones climáticas, y tras constituirse como una fuerza mayor, se ha reprogramado el encuentro vs. Internacional de Bogotá, pactado para jugarse este jueves 1 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Techo”

Y añadieron: “El equipo de Manizales no pudo viajar este miércoles 30 de septiembre en horas de la tarde por condiciones climáticas, lo mismo ocurrió en la mañana de este jueves 1 de octubre, por lo anterior se decidió reprogramar el encuentro para este domingo 4 de octubre a las 4:05 p.m.”, finalizaron.

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Tras la salida de Hernán Darío “El Arriero” Herrera, Once Caldas define a su nuevo director técnico

Elkin Soto fue referente de la Copa Libertadores que obtuvo Once Caldas en 2004 - crédito AFP

El periodista Juan Felipe Cadavid, de La FM Más Fútbol, informó el 30 de septiembre de 2026 sobre los candidatos que analiza Once Caldas para reemplazar a Hernán Darío “El Arriero” Herrera en la dirección técnica. Aunque Leonel Álvarez surgió como una posibilidad, el club negó que hubiera estado en carpeta y confirmó la continuidad interina de Panelo Valencia y Samuel Vanegas hasta final de año.

“Por aquí me están regañando: ‘¡Juan, vendehumo!’, por el tema de Leonel Álvarez. Una buena fuente me había dicho: ‘Leonel Álvarez está listo para Once Caldas’. Esa misma fuente, después de decirme que se podía publicar, me informó: ‘Oiga, lo de Leonel Álvarez se cayó’“.

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Y añadieron: “Desde Once Caldas dicen: ‘Nunca lo tuvimos en carpeta’. Ahí están las dos versiones. Lo que me confirmó finalmente el club es que Panelo Valencia seguirá hasta final de año junto a Samuel Vanegas, quien fue presentado esta mañana —o anoche—. Además, esperan que Elkin Soto dé el sí para acompañar el proyecto.”