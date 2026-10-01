Colombia

Andrea Petro respondió a ‘hater’ que le preguntó si le gusta vivir sabroso: “Cultívese, ubíquese”

La hija del expresidente Gustavo Petro rechazó el comentario del internauta, cuestionó el sentido de la expresión y cerró su respuesta con un mensaje directo contra el autor de la consulta

Andrea Petro cuestionó a un internauta que le habló de “vivir sabroso” - crédito andreapetro91/Tiktok

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Andrea Petro respondió a un usuario que le preguntó si le gustaba “vivir sabroso”, una expresión que tomó notoriedad durante la campaña presidencial de 2022 de su padre, el expresidente Gustavo Petro.

La publicación surgió a partir de un mensaje crítico dirigido a la empresaria a través de su cuenta de TikTok. La consulta aludió al lema asociado con la candidatura de su padre, quien utilizó esa fórmula en intervenciones públicas de aquel año.

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Petro rechazó el comentario con una respuesta que combinó reproches y cuestionamientos al interlocutor. “Voy a vivir un día sabroso cuando la gente deje de escribir tanta bobada”, afirmó en el intercambio difundido en sus cuentas.

La empresaria también exhortó al usuario a informarse antes de participar en la conversación. “Cultívese, lea. No sé, ubíquese”, escribió, antes de retomar la frase que motivó la reacción.

Andrea Petro respondió a la pregunta sobre si le gusta “vivir sabroso” - crédito andreapetro91/X
Andrea Petro respondió a la pregunta sobre si le gusta “vivir sabroso” - crédito andreapetro91/X

Luego, planteó una pregunta sobre el sentido de la consigna: “¿Qué es vivir sabroso?”. Su mensaje concluyó con un ataque directo contra quien formuló la consulta. Dijo que alcanzaría esa condición cuando las personas dejaran de comportarse como “tan pendeja como tú”.

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La frase mencionada por el usuario se instaló como una de las consignas reconocibles de la campaña de Gustavo Petro. En esta ocasión, su hija la utilizó para responder a una crítica y cuestionar el tono empleado por su interlocutor.

Su publicación recuperó un término de circulación política y lo trasladó a una discusión personal. El mensaje quedó centrado en su rechazo a los ataques y en la invitación, formulada de forma áspera, a leer y ubicarse.

En otro pronunciamiento en X, Andrea Petro respondió a varios usuarios que le dejaron mensajes ofensivos en sus redes sociales. En una captura difundida por ella se observan cuatro comentarios de una misma cuenta, con insultos dirigidos contra su familia y referencias políticas.

La hija del expresidente colombiano Gustavo Petro, cuestionó ese tono y sostuvo que las agresiones personales no sustituyen una discusión basada en razones.

Andrea Petro, a sus 31 años, la economista se manifestó como una influencer independiente con miles de seguidores - crédito @andreapetro91/X
La hija de Gustavo Petro respondió con dureza a una consulta sobre una frase de campaña - crédito @andreapetro91/X

El mensaje de Andrea Petro apareció sobre la imagen que reunía las publicaciones. “Puedes insultarme todo lo que quieras”, escribió al inicio de su descargo. Después afirmó que los “prejuicios” de sus críticos no pueden convertirse en “argumentos” y que las ofensas tampoco representan “verdades”.

La empresaria planteó que ese tipo de intervenciones revela más sobre quienes las emiten que sobre ella. “Esto habla más de tus límites intelectuales que de mí”, añadió.

En los cuadros publicados se leen mensajes que califican a Petro y a su padre con expresiones despectivas. Uno de ellos cuestiona la gestión del entonces presidente y otro utiliza términos ofensivos para referirse a sectores de izquierda.

Andrea Petro cuestionó el papel de Verónica Alcocer como primera dama

Andrea Petro sostuvo que Ana Lucía Pineda asumió funciones asociadas con la primera dama, al referirse a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella durante una conversación con el activista político Beto Coral.

La hija del expresidente Gustavo Petro señaló que Pineda participa de manera activa en asuntos que, a su juicio, corresponden a ese lugar dentro de la administración. “Ella sí está involucrada” en esas labores, expresó.

Ilustración estilo acuarela de Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, y Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia
Andrea Petro afirmó que Ana Lucía Pineda asumió tareas propias de la primera dama - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Coral mencionó los cuestionamientos surgidos alrededor de una colecta de fondos atribuida a la primera dama y habló de una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Petro se refirió a la situación y aclaró que Pineda puede ser investigada si alguien presenta una denuncia formal.

“La primera dama no está protegida”, afirmó. Explicó que, al no ser funcionaria pública, no cuenta con un fuero derivado de un cargo estatal. Las dudas aludidas se relacionan con recursos recogidos, como persona natural, para los afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Petro también comparó esa participación con la de Verónica Alcocer, esposa de su padre. La cuestionó por no desempeñar, según dijo, un papel activo como primera dama. “Ella ni estaba en Colombia prácticamente”, manifestó.

Ante las observaciones de Coral sobre los bailes de Alcocer, Petro defendió su forma de ser. “No le puedes quitar la identidad” a una persona, declaró. De todos modos, consideró que Alcocer “pudo haber hecho muchas cosas” durante el gobierno de Gustavo Petro.

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