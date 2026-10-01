Yina Calderón volvió a arremeter contra el cantante Randy y sacó a la luz supuesto problema legal: “¿Pa’ cuándo la cuota del hijo?”

La creadora de contenido difundió videos el 30 de septiembre, después de que el intérprete le pidiera no volver a mencionarlo por las versiones que ella vinculó con Karina García - crédito enlamovidacol / Isntagram

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Yina Calderón volvió a cuestionar al cantante Randy Nota Loca y llevó la disputa a un terreno familiar, al referirse en sus redes sociales a un supuesto incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de uno de los hijos del cantante puertorriqueño. La empresaria e influenciadora publicó sus declaraciones el miércoles 30 de septiembre, en medio del cruce que ambos mantienen por las versiones sobre Karina García.

La nueva intervención de la exparticipante de La casa de los famosos ocurrió a través de las historias de su cuenta de Instagram. Allí respondió al mensaje que Randy había difundido horas antes, cuando rechazó que ella lo vinculara sentimentalmente con la modelo antioqueña y le pidió que no volviera a mencionar su nombre.

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La creadora de contenido aseguró que el artista la habría amenazado y lanzó críticas por la forma en que, según ella, el reguetonero se dirige a las mujeres. Durante el mismo pronunciamiento, también habló de un episodio que habría ocurrido en Miami y de un presunto enfrentamiento con otro cantante urbano.

La influencer se refirió al conflicto que involucró a Karina García y compartió una grabación que atribuyó a un supuesto vínculo de la modelo con Randy Nota Loca - crédito Yina Calderón / Instagram

“Una cosita que se me olvidó decirles esta mañana. Resulta y pasa que ese reguetonero por ahí disque amenazándome, porque son berracos es ante las mujeres”, afirmó la DJ en uno de los videos que compartió con sus seguidores.

Yina Calderón mencionó una supuesta deuda por cuota alimentaria

El punto central de la nueva arremetida de la empresaria fue la referencia a un supuesto proceso relacionado con la manutención de un hijo de Randy. Calderón compartió una publicación cuyo titular hacía alusión a una mujer que habría denunciado al cantante por una deuda de seis meses de pensión. Según lo que mostró la influenciadora, el monto pendiente estaría cerca de los cinco dígitos.

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La empresaria aprovechó ese contenido para cuestionar al intérprete urbano por las referencias al dinero que, según ella, habían aparecido en el intercambio entre ambos.

“Aparte de eso, debe la cuota mensual, papi, póngase al día, porque ‘frontean’ y hablan de dinero. ¿Y pa’ cuándo la cuota del hijo?”, expresó.

Yina Calderón cuestionó a Randy Nota Loca por el presunto incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de un hijo - crédito @randynotagram @karinagarciaoficiall @yinacalderontv/ Instagram

Hasta el momento, Randy Nota Loca no se ha referido públicamente a este nuevo señalamiento ni ha confirmado o desmentido una situación relacionada con una obligación alimentaria.

La disputa comenzó por las versiones sobre Karina García

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Randy se originó en medio de la polémica que involucró a Karina García, el cantante Blessd, el streamer Mr. Stiven, Kris R y Westcol.

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La controversia comenzó luego de que Mr. Stiven afirmara que Karina García habría tenido un encuentro con Blessd mientras Kris R —su actual pareja— se encontraba en el mismo hotel de Cartagena. La modelo negó esas versiones y anunció que tomaría medidas legales ante las acusaciones que circularon en redes sociales.

Randy Nota Loca rechazó la vinculación sentimental y pidió a la influenciadora que no vuelva a mencionar su nombre - crédito randynotagram / Instagram

En ese contexto, Yina Calderón se sumó a la conversación con un video en el que afirmó que Randy también habría tenido un acercamiento con García. La empresaria aseguró que la modelo había estado cerca del artista, aunque no precisó cuándo se habría grabado el material ni cuáles eran las circunstancias de ese encuentro.

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“A propósito, en la lista te faltó Randy Nota Loca, que también fue una víctima de Karina. Qué pecado, acabó con el gremio”, dijo Calderón en la publicación que detonó la respuesta del cantante.

La discusión pasó de Karina García a asuntos personales

La respuesta de Yina Calderón amplió la disputa, ya que la empresaria ya no se limitó a responder por la polémica relacionada con Karina García, sino que trasladó el cruce a señalamientos sobre la vida familiar y un supuesto antecedente legal de Randy.

También mencionó una presunta pelea en Miami y aseguró que el artista habría sido agredido por otro reguetonero, identificado por ella como YoGambii. Esas afirmaciones tampoco han sido confirmadas públicamente por los involucrados.

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