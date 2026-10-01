Colombia

En Antioquia cayó alias Ash, capo australiano-iraní solicitado buscado por Interpol desde Australia por narcotráfico y lavado de activos

Las investigaciones establecieron que Ebrahimi Far permanecía oculto en Colombia desde diciembre de 2018. Desde el país, habría mantenido la dirección y articulación de operaciones de su organización hacia el exterior

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Captura en Antioquia de Arash Ebrahimi Far, alias Ash, capo del narcotráfico australiano-iraní que se escondía en Colombia - crédito Policía Nacional/Dijín

La Policía Nacional retuvo en Antioquia al ciudadano australiano-iraní Arash Ebrahimi Far, conocido como alias Ash, que era requerido por Australia mediante una Notificación Roja de Interpol por tráfico de drogas y lavado de activos.

El extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantarán los procedimientos administrativos y judiciales para su entrega formal a la justicia australiana.

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La retención ocurrió en el Hospital de Copacabana, Antioquia, donde el hombre recibía atención médica después de sufrir una herida de arma de fuego días antes. Los investigadores lo ubicaron cuando presuntamente intentaba salir del centro asistencial para evitar el cerco de las autoridades.

La Policía Nacional indicó que el caso contó con la intervención de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), junto con el apoyo de la Policía Federal Australiana.

Captura de alias Ash: el retenido era un objetivo de alto valor y es requerido por las autoridades judiciales de Australia - crédito Policía Nacional/Dijín
Captura de alias Ash: el retenido era un objetivo de alto valor y es requerido por las autoridades judiciales de Australia - crédito Policía Nacional/Dijín

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, sostuvo que alias Ash integraba la cúpula de una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y al manejo de dinero en efectivo y armas de fuego.

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“Alias ‘Ash’ fungía como uno de los máximos cabecillas de una red criminal a gran escala”, afirmó el coronel Alfonso Sanabria. Según explicó, esa estructura utilizaba plataformas de comunicaciones cifradas para coordinar sus actividades y evitar la detección de las agencias de inteligencia.

Las investigaciones establecieron que Ebrahimi Far permanecía oculto en Colombia desde diciembre de 2018. Desde el país, habría mantenido la dirección y articulación de operaciones de su organización hacia el exterior.

El extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantarán los procedimientos administrativos y judiciales para su entrega formal a la justicia australiana.
El extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantarán los procedimientos administrativos y judiciales para su entrega formal a la justicia australiana - crédito Policía Nacional/Dijín

Las circunstancias en las que resultó herido permanecen bajo verificación de las autoridades. El procedimiento se concretó cuando el requerido aún se encontraba bajo atención hospitalaria.

La Policía señaló que la retención forma parte de las acciones de cooperación con autoridades extranjeras frente a redes transnacionales de narcotráfico. El caso avanzará ahora por la vía de la extradición solicitada por Australia.

Capturado ciudadano neerlandés con circular roja de Interpol: lideraba una estructura dedicada al tráfico de drogas hacia Europa

La Policía Nacional detuvo en Medellín al ciudadano neerlandés Eldrich Boedhoe, requerido por las autoridades de los Países Bajos por tráfico de drogas. El extranjero tenía una notificación roja de Interpol y una condena en firme de 12 años de prisión en ese país.

El procedimiento se realizó tras labores de seguimiento coordinadas entre las autoridades colombianas, la agencia SSI de Francia y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

- crédito Policía Nacional de Colombia
- crédito Policía Nacional de Colombia

Boedhoe se había radicado en Colombia desde 2015, según las indagaciones oficiales. Las autoridades sostienen que buscaba consolidar alianzas con organizaciones narcotraficantes locales y coordinar la salida de cargamentos hacia Europa.

El ciudadano neerlandés fue señalado como articulador de una red dedicada al acopio y envío de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Francia, España y los Países Bajos, manifestó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol. La organización, de acuerdo con la información oficial, recurría a correos humanos en vuelos comerciales.

Los cargamentos eran ocultados en equipajes con doble fondo para intentar evadir los controles aeroportuarios. Esa modalidad permitía transportar el alcaloide en vuelos con destino internacional.

El coronel indicó que la estructura operaba desde Colombia y tenía como destino varios países europeos. La investigación vinculó al detenido con la coordinación logística de esas operaciones.

El ciudadano extranjero quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Ahora se adelantarán los trámites administrativos y judiciales para formalizar su entrega a la justicia de los Países Bajos, y continuar con el respectivo proceso de su investigación por los delitos mencionados anteriormente.

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