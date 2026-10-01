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James Rodríguez y Teo Gutiérrez se agarraron en el Nacional vs. Junior: qué fue lo que se dijeron

El volante del cuadro “Verdolaga” y el ídolo del cuadro “Tiburón” tuvieron un fuerte mano a mano verbal en medio de un tiro libre

Momentos de tensión se vivieron en el Atanasio Girardot entre James y Teo-crédito @WinSportsTV/X
Momentos de tensión se vivieron en el Atanasio Girardot entre James y Teo-crédito @WinSportsTV/X
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El 30 de septiembre de 2026, Atlético Nacional venció por 3-1 a Junior. Aunque el encuentro dejó varias emociones para los amantes del fútbol, el cruce de palabras de Teófilo Gutiérrez, capitán del cuadro barranquillero, con James Rodríguez, no pasó desapercibido durante el juego.

Es importante recordar que el excapitán de la selección Colombia y el ídolo del cuadro compartieron camerino durante lo que fue la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la “Tricolor”, en la campaña que dejó la mejor participación “Cafetera” en la historia de este tipo de competencias deportivas.

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Un usuario en la red social e hincha del Junior intentó identificar lo que le dijo Teo a James-crédito @DogorTiburonV/X
Un usuario en la red social e hincha del Junior intentó identificar lo que le dijo Teo a James-crédito @DogorTiburonV/X

La situación se presentó al minuto 55 de partido cuando Teófilo Gutiérrez encara a James Rodríguez lanzándole la pelota para que cobre el tiro libre.

En ese momento, ambos futbolistas intercambian palabras, y allí es cuando varios usuarios intentan leer las palabras de Teo en medio de las mágenes de Win Sports mostraron a Gutiérrez lanzarle el balón a Rodríguez para que cobrara un tiro libre y luego reclamarle:

“Eso no se dice, eso no se dice. Eso es entre los dos. Yo a ti te respeto, espero que tu también”.

El momento cuando Teo le tira el balón a James-crédito @WinSportsTV/X
El momento cuando Teo le tira el balón a James-crédito @WinSportsTV/X

Teo sigue buscando a James Rodríguez para encararlo, y James lo busca mientras el delantero Brayan Castrillón empuja a James para alejarlos de la discusión.

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