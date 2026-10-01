Colombia

Por el caso Lili Pink, juez negó libertad al único capturado por presunta red de lavado de activos y contrabando

Walter Francisco Martínez es señalado como representante de siete empresas fachada que habrían permitido ingresar mercancías desde China y Panamá, comercializarlas en Colombia y transferir sus ganancias al exterior

El equipo legal del acusado impugnó la decisión del juez - crédito Fiscalía General de la Nación
Guardar

El 30 de septiembre de 2026 se llevó a cabo una audiencia en la que Walter Francisco Martínez, único detenido hasta ahora por el caso de presunto contrabando y lavado de activos conocido como Lili Pink, solicitó recuperar su libertad; terminó por reforzar los argumentos que llevaron a imponerle la medida de aseguramiento.

La Fiscalía General de la Nación pidió que Martínez continuara en prisión mientras avanza el proceso penal. Sostuvo que sería responsable de los delitos imputados y que su libertad podría afectar la investigación. La jueza de control de garantías respaldó la solicitud del ente acusador.

PUBLICIDAD

“No existen razones para revocar la decisión de primera instancia y en este sentido será confirmada, pero por las razones expuestas en esta providencia. En mérito a lo expuesto, el Juzgado 55 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá resuelve, primero, confirmar la decisión proferida el 13 de mayo de 2026 por el Juzgado 62 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, mediante la cual se impuso a Walter Francisco Martínez medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario con cumplimiento transitorio en institución hospitalaria. Pero aclarando que por las razones expuestas en esta providencia”, dijo la jueza.

crédito Fiscalía
Walter Francisco Martínez es señalado como representante de siete empresas fachada que habrían permitido ingresar mercancías desde China y Panamá, comercializarlas en Colombia y transferir sus ganancias al exterior - crédito Fiscalía

Martínez fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) durante los allanamientos realizados por la Fiscalía en distintas sedes y sucursales de la empresa de ropa interior femenina en el país.

PUBLICIDAD

El organismo investigador argumentó que el procesado representa un riesgo para la sociedad y para el desarrollo del expediente. Según expuso, podrían verse comprometidos elementos materiales probatorios y testigos vinculados al caso.

Lili Pink informó que está asegurando el adecuado manejo de las acciones adelantadas por la Fiscalía en sus tiendas - crédito @lilipinkcol/IG y Fiscalía
La Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento contra socios de las compañías que integran la marca - crédito @lilipinkcol/IG y Fiscalía

La jueza concluyó que la defensa no acreditó cambios en las circunstancias que motivaron la detención. Consideró que persistía el riesgo para la investigación y que no estaba asegurada la comparecencia de Martínez a las audiencias.

En otras diligencias, la Fiscalía solicitó medidas de aseguramiento contra socios de las compañías que integran la marca. No obstante, los jueces rechazaron esos pedidos y cuestionaron la presentación de los elementos probatorios, así como la falta de evidencia para justificar restricciones a la libertad de los empresarios. La situación fue distinta en el caso de Martínez, quien continuará privado de la libertad.

Así operaba Walter Francisco Martínez, hasta ahora el único capturado en el caso de Lili Pink

Una persona fue capturada en operativos de la Fiscalía en tiendas de Lili Pink - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web
El manejo de fondos entre fronteras y la configuración de sociedades ficticias permitió que un entramado financiero, ahora bajo la lupa judicial, creciera sin levantar sospechas en el sector textil colombiano - crédito Guatapuri Plaza Comercial/Sitio web

Walter Martínez, el único capturado hasta ahora en la investigación sobre las tiendas Lili Pink y su casa matriz Fast Moda S.A.S., fue detenido el 26 de abril de 2026 en Barranquilla, Atlántico, por su presunta participación en una red de lavado de activos y contrabando. La Fiscalía General de la Nación lo señala como representante de siete empresas fachada que habrían permitido ingresar mercancías desde China y Panamá, comercializarlas en Colombia y transferir sus ganancias al exterior.

La estructura investigada habría afectado al sector textil colombiano desde al menos 2014. El alcance del caso fue detallado por El Tiempo y Caracol Radio, que registraron el crecimiento comercial de Lili Pink durante el período bajo análisis.

Las autoridades sostienen que la red abrió más de 400 tiendas desde 2014, una expansión que, según la investigación, habría servido como cobertura para mantener en circulación mercancías y recursos fuera de los controles fiscales y aduaneros.

Martínez Martínez, abogado, figuraba como representante legal de siete sociedades que las autoridades consideran ficticias. Estas empresas habrían sido utilizadas para introducir productos al país mediante firmas de papel y luego ponerlos en circulación de forma irregular.

Las utilidades generadas por las ventas eran enviadas a cuentas internacionales para ocultar su origen, de acuerdo con el ente investigativo. Las tiendas Lili Pink habrían dado una apariencia de legalidad a prendas que ingresaban sin los controles reglamentarios.

El esquema incluía la creación, modificación y cierre de compañías para trasladar activos sin asumir obligaciones legales que pudieran comprometer a los responsables. Las sociedades heredaban cuentas por cobrar, pero no sus deudas, una práctica que habría dificultado el seguimiento de los movimientos de dinero y mercancías.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectó operaciones atípicas en Pink Life S.A.S. y otras firmas desde 2017. Sin embargo, los directivos de las compañías aseguraron a Caracol Radio que todas las transacciones estaban justificadas y documentadas.

Temas Relacionados

Caso Lili PinkWalter Francisco MartínezLavado de activosMedida de aseguramientoContrabandoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En Antioquia cayó alias Ash, capo australiano-iraní solicitado buscado por Interpol desde Australia por narcotráfico y lavado de activos

Las investigaciones establecieron que Ebrahimi Far permanecía oculto en Colombia desde diciembre de 2018. Desde el país, habría mantenido la dirección y articulación de operaciones de su organización hacia el exterior

En Antioquia cayó alias Ash, capo australiano-iraní solicitado buscado por Interpol desde Australia por narcotráfico y lavado de activos

Euclides Torres no sólo se quedó sin visa para los Estados Unidos, Gobierno buscaría sacarlo de los contratos que tiene con el Estado

La medida estadounidense también alcanzó a familiares del empresario y podría incidir en negocios vinculados con centros de exámenes de conducción, concesiones de fotomultas y acuerdos estatales vigentes en Colombia

Euclides Torres no sólo se quedó sin visa para los Estados Unidos, Gobierno buscaría sacarlo de los contratos que tiene con el Estado

Se acaba el reconocido Gimnasio José Joaquín Casas en Bogotá: estos son los famosos que pasaron por los salones de este colegio que dejará de operar después de 67 años

La institución educativa fue fundado en 1959 y asegura que su legado continuará a través de sus egresados en las decisiones y sociedad construida por ellos

Se acaba el reconocido Gimnasio José Joaquín Casas en Bogotá: estos son los famosos que pasaron por los salones de este colegio que dejará de operar después de 67 años

Andrea Petro respondió a ‘hater’ que le preguntó si le gusta vivir sabroso: “Cultívese, ubíquese”

La hija del expresidente Gustavo Petro rechazó el comentario del internauta, cuestionó el sentido de la expresión y cerró su respuesta con un mensaje directo contra el autor de la consulta

Andrea Petro respondió a ‘hater’ que le preguntó si le gusta vivir sabroso: “Cultívese, ubíquese”

Por qué el Once Caldas sigue varado en Manizales: hay incertidumbre sobre su juego de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá

La delegación debía desplazarse a Bogotá para enfrentar su partido correspondiente a la Liga, pero el aeropuerto cerrado frustró el itinerario programado este jueves primero de octubre en la capital del país

Por qué el Once Caldas sigue varado en Manizales: hay incertidumbre sobre su juego de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Seguidores de BTS preocupados por cambios en el escenario de sus conciertos en Colombia: “Por el amor de Dios”

Seguidores de BTS preocupados por cambios en el escenario de sus conciertos en Colombia: “Por el amor de Dios”

Tras conocerse el acuerdo de Epa Colombia con Transmilenio, Yina Calderón le pidió al presidente Abelardo de la Espriella acelerar el trámite para liberarla: “Estamos en sus manos”

Yina Calderón volvió a arremeter contra el cantante Randy y sacó a la luz supuesto problema legal: “¿Pa’ cuándo la cuota del hijo?”

Pipe Bueno salió al paso de sus detractores por revelar sus problemas con Luisa Fernanda W: “Hice las paces con los capítulos más oscuros de mi vida”

Barranquilla será sede de la elección de Miss Universe Colombia 2026: estos son los presentadores y artistas confirmados para la gala

Deportes

Por qué el Once Caldas sigue varado en Manizales: hay incertidumbre sobre su juego de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá

Por qué el Once Caldas sigue varado en Manizales: hay incertidumbre sobre su juego de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá

La colombiana Camila Osorio ganó en el WTA de Pekín: se enfrentará a la norteamericana Coco Gauff, dos veces campeona de Grand Slams

Atlético Nacional derrotó al Junior y quedó cerca de América en el liderato: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Colombia vs. Paraguay: hora y dónde ver en vivo el segundo amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA

Nuevo estadio El Campín podría recibir partidos del Mundial, pero no la final: la razón está en su capacidad