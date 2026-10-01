Colombia

Pipe Bueno salió al paso de sus detractores por revelar sus problemas con Luisa Fernanda W: “Hice las paces con los capítulos más oscuros de mi vida”

El intérprete de música popular volvió a pronunciarse luego de la polémica por sus revelaciones en el pódcast de Juan Pablo Raba, y aseguró que asumirá sus errores mientras convierte ese pasado en un mensaje para otros

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles íntimos de la crisis que vivió junto a Luisa Fernanda W en México - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran / Instagram
Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles íntimos de la crisis que vivió junto a Luisa Fernanda W tras radicarse en México - crédito captura de pantalla Los hombres si lloran/Instagram
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Las repercusiones no cesaron desde que Pipe Bueno contó, en el pódcast Los Hombres Sí Lloran, que consumió sustancias y licor en presencia de sus hijos ―fruto de su relación con la influencer Luisa Fernanda W―.

La confesión, hecha ante el actor y conductor Juan Pablo Raba, generó un fuerte debate en redes sociales y puso en el centro de la conversación el rol de Luisa Fernanda W durante aquella etapa, al punto de que figuras como la también creadora de contenido Yina Calderón salieron a respaldar públicamente a la pareja.

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Semanas después de la emisión del episodio, el cantante de música popular retomó el tema para referirse directamente a los juicios que ha recibido por hablar de su pasado. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, en una publicación que acompañó con una fotografía en blanco y negro tomada sobre un escenario, con micrófono en mano, y un texto extenso alusivo a esta controversia.

El cantante de música popular afirmó en sus redes sociales que nadie puede usar su pasado en su contra y que asume la responsabilidad de sus errores - crédito @pipebueno/Instagram
El cantante de música popular afirmó en sus redes sociales que nadie puede usar su pasado en su contra y que asume la responsabilidad de sus errores - crédito @pipebueno/Instagram

En el mensaje, Pipe Bueno sostuvo que nadie tiene derecho a usar su historia personal en su contra y anticipó que está dispuesto a narrar los episodios más difíciles de su vida sin omisiones.

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Nadie puede usar mi pasado en mi contra. Me sentaré a la mesa y contaré mi historia de principio a fin. Me hago responsable de mis errores, de mis fracasos y de cada cicatriz que gané en el camino”, escribió el artista.

El cantante también se refirió a cómo procesa hoy esos capítulos de su vida que generaron la controversia inicial. Según explicó, se trata de un proceso ya cerrado para él, pese a la exposición pública que le siguió. “Hice las paces con los capítulos más oscuros de mi vida”, expresó.

A través de sus redes sociales, el cantante de música regional colombiana pidió ayuda para localizar sus objetos personales extraviados - crédito @pipebueno/Instagram
El cantante afirmó que logró procesar y cerrar los episodios difíciles de su vida personal - crédito @pipebueno/Instagram

Pipe Bueno terminó su publicación con una distinción entre la lectura pública de sus confesiones y la intención que, según dijo, tuvo al compartirlas.

Lo que para vos es un juicio, para mí es un testimonio y aliento para otros”, afirmó.

La publicación llega en un momento particular para la pareja: Luisa Fernanda W se encuentra en los preparativos de su boda con el cantante, prevista para finales de octubre.

‘Los Hombres Sí Lloran’ no se salvó de los señalamientos

Juan Pablo Raba explicó por qué no le incomodan las burlas por llorar en su pódcast Los hombres si lloran - crédito Juan David Botia - Infobae Colombia
Juan Pablo Raba explicó por qué no le incomodan las burlas por llorar en su pódcast Los hombres si lloran - crédito Juan David Botia - Infobae Colombia

La confesión original se dio en medio de una serie de episodios del pódcast de Raba que, en los últimos meses, han derivado en revelaciones sensibles de distintas figuras del espectáculo colombiano, lo cual expuso al propio conductor a críticas por su manejo de las entrevistas.

“No pasa nada. Me parece buenísimo porque eso quiere decir que la conversación está ahí”, afirmó Raba en entrevista con Infobae Colombia. El intérprete explicó que algunos usuarios suelen señalar que “se la pasa chillando”, pero consideró que el debate debe centrarse en la reacción que provoca ver a un hombre expresar sus emociones.

“Y así como hay gente que dice: ‘Sí, ese man se la pasa chillando’, hay otra gente que dice: ‘Pero está bien’. O sea, ¿por qué te afecta? ¿Por qué te molesta tanto ver a un hombre llorar? Esa finalmente es la pregunta”, planteó durante la charla.

En paralelo, el episodio reavivó un debate más amplio sobre la salud mental masculina en espacios mediáticos. Recientemente el cantante Manuel Medrano cuestionó públicamente el formato del pódcast al señalar que una cosa es “lucrarse de la salud mental” y otra, “preocuparse realmente por ella”. Luego acusó al actor de haber dejado de seguirlo en redes sociales tras esa respuesta.

El cantante afirmó que Raba le extendió la invitación nuevamente y aclaro que su publicación “No fue más que un trino de humor que llegó más lejos de lo que debía”. No obstante, sostuvo que la reacción a su mensaje abrió una conversación que, a su juicio, debía enfocarse en los privilegios históricos de los hombres que cuentan con condiciones económicas favorables. “Lo único que yo encuentro leyendo la historia es que el hombre con comodidades siempre ha sido un privilegiado y siempre ha sabido que puede hacer lo que quiera, incluso llorar”, afirmó.

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