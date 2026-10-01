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La colombiana Camila Osorio ganó en el WTA de Pekín: se enfrentará a la norteamericana Coco Gauff, dos veces campeona de Grand Slams

La tenista cucuteña firma su tercer estreno exitoso consecutivo en el WTA 1000 chino y ahora enfrentará por primera vez a la estadounidense, cuarta del ranking mundial femenino

El momento en el cual la cucuteña gana su punto para avanzar a la siguiente ronda del torneo que disputa en China-crédito @wta/Instagram

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El 1 de octubre de 2026, la colombiana Camila Osorio avanzó a la segunda ronda del WTA 1000 de Beijing 2026 tras vencer a la tailandesa Lanlana Tararudee en parciales de doble 6-3, en un juego que duró más de una hora.

De esta forma, la raqueta número 1 de nuestro país tendrá que jugar ante la norteamericana Coco Gauff.

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AME1759. MONTERREY (MÉXICO), 24/08/2026.- María Camila Osorio de Colombia devuelve una bola ante Ann Li de Estados Unidos este lunes, en un partido del Abierto de Tenis en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra
El enfrentamiento de primera ronda entre Osorio y Tararudee se resolvió en una hora y 26 minutos de juego-crédito Miguel Sierra/EFE

Tararudee tomó una ventaja de 2-0 en el segundo set, pero la colombiana reaccionó cuando quedó abajo 2-3 y ganó los cuatro juegos siguientes. En la primera manga, Osorio también había respondido después de perder su servicio inicial y consiguió el quiebre decisivo en el octavo juego.

El debut ante la tailandesa representaba un reto para Osorio, ya que Tararudee acumulaba 44 victorias y 19 derrotas en 2026. La jugadora asiática había ganado los WTA 125 de Austin y Estambul, además de alcanzar los cuartos de final del WTA 250 de Seúl. Osorio también mantuvo su registro perfecto en la primera ronda de Beijing, donde ya había ganado sus estrenos en 2024 y 2025.

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Es importante recordar que, Osorio volvió a competir tras casi un mes de ausencia. Osorio llega al torneo después de perder en la primera ronda del US Open contra la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. En la temporada 2026 acumulaba hasta su victoria un total de 21 torneos, con 25 victorias y 20 derrotas, además del título que obtuvo en el WTA 125 de Manila.

La colombiana ocupa el puesto 66 del ranking mundial, mientras Tararude, de 22 años, aparece en la casilla 63. No existen antecedentes entre ambas y el duelo se disputará sobre superficie dura.

Su rival llegaba con dos títulos en la temporada: los torneos WTA 125 de Austin y Estambul.

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