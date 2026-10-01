Nuevo estadio El Campín podría recibir partidos del Mundial, pero no la final: la razón está en su capacidad

El nuevo estadio El Campín de Bogotá tendrá un aforo superior a 60.000 espectadores y podrá albergar diferentes eventos deportivos y culturales. - crédito Sencia

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El nuevo estadio El Campín de Bogotá tendrá una capacidad superior a 60.000 espectadores, una ampliación frente a los 46.500 que inicialmente contemplaba el proyecto. Sin embargo, ese aforo no sería suficiente para recibir una final de la Copa del Mundo, de acuerdo con la explicación entregada por Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio.

Las obras del nuevo escenario ya comenzaron y su entrega está prevista para diciembre de 2028. El proyecto contempla, además, una cubierta retráctil y diferentes sistemas tecnológicos para la seguridad y operación del estadio.

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El aforo del nuevo estadio El Campín no alcanza para una final del Mundial

Durante la entrevista, el periodista le preguntó a Hoyos si una capacidad superior a 60.000 personas permitiría que Bogotá recibiera partidos de un Mundial y si el estadio seguiría siendo pequeño frente a escenarios utilizados en anteriores ediciones del torneo.

El CEO de Sencia explicó que el nuevo Campín podrá recibir diferentes eventos deportivos internacionales y partidos de una Copa del Mundo, incluso hasta una semifinal.

“Podemos albergar todo tipo de evento deportivo hasta una semifinal del Mundial. Para final del Mundial se requiere un estadio de más de 80.000”, afirmó Hoyos.

Según su explicación, la capacidad proyectada permitirá que el escenario sea utilizado para finales de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América, además de encuentros mundialistas. La excepción sería el partido que define al campeón de la Copa del Mundo, debido al requisito de aforo señalado por el directivo.

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La capacidad del nuevo estadio pasó de los 46.500 espectadores contemplados inicialmente a más de 60.000. - crédito Sencia

¿Por qué no construir un estadio de más de 80.000 espectadores?

Ante la pregunta de por qué el proyecto no contempla una capacidad mayor, Hoyos aseguró que la decisión responde a consideraciones relacionadas con la operación del escenario y las condiciones de Bogotá.

“No es pequeño”, manifestó el CEO de Sencia. En su explicación, señaló que el promedio de los estadios mundialistas se encuentra alrededor de los 60.000 espectadores.

También mencionó aspectos relacionados con el mantenimiento, la operación y la movilidad de la capital. Según Hoyos, construir un escenario de más de 80.000 localidades tendría sentido si estuviera confirmada la realización de una final mundialista, pero no bajo las condiciones actuales del proyecto.

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“Sería una infraestructura obsoleta, salvo que tuviéramos confirmada la final del Mundial”, sostuvo.

La diferencia de capacidad también explica por qué el nuevo estadio podrá recibir determinados partidos de una Copa del Mundo, pero no el encuentro final, de acuerdo con la información entregada por Sencia a través de su CEO.

El proyecto amplió la capacidad inicialmente prevista

El nuevo aforo representa un cambio frente al diseño inicial del proyecto. Hoyos explicó que la capacidad pasó de 46.500 a más de 60.000 espectadores, lo que supone un incremento cercano al 30%.

El directivo señaló que la ampliación surgió después de escuchar las solicitudes relacionadas con el tamaño del escenario y que los ajustes realizados llevaron a modificar las cantidades contempladas inicialmente para la obra.

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La construcción del nuevo estadio comenzó después de completar los trámites que estaban pendientes. Hoyos explicó que la licencia de construcción quedó en firme el 19 de junio, luego de que fueran resueltos ocho recursos de reposición.

Posteriormente, Sencia tuvo que completar el proceso correspondiente al estudio de tránsito. Una vez obtenida la autorización, se terminaron los trámites previstos y se firmó el acta de inicio de construcción.

El nuevo El Campín contará con una cubierta retráctil para proteger a los asistentes de las condiciones climáticas durante partidos y conciertos. - crédito Sencia

El nuevo Campín tendrá techo retráctil y tecnología para la seguridad

Además de la ampliación del aforo, el proyecto contempla modificaciones en la infraestructura y en los sistemas tecnológicos del escenario.

Una de las principales características será una cubierta retráctil, con la que se busca permitir la realización de partidos y conciertos sin que las condiciones de lluvia interfieran en el desarrollo de los eventos.

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Hoyos también explicó que el nuevo estadio tendrá 800 cámaras conectadas con inteligencia artificial, frente a las 192 existentes actualmente. El proyecto contempla además 250 torniquetes con reconocimiento facial y 400 detectores de metales, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista.

En materia de conectividad, el directivo señaló que se instalarán más de 1.500 puntos de acceso, con capacidad para hasta 90.000 conexiones simultáneas.

El escenario también contará con una plataforma de control que integrará los diferentes sistemas tecnológicos. Según Hoyos, esta permitirá administrar la operación del estadio y reducir los tiempos de respuesta ante situaciones que puedan presentarse durante los eventos.

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Las obras del nuevo estadio El Campín ya comenzaron y su entrega está prevista para diciembre de 2028. - crédito Sencia

Las obras se entregarán en diciembre de 2028

La primera fase del proyecto contempla la construcción del nuevo estadio y un edificio de parqueaderos. Mientras se desarrolla esta etapa, el actual Nemesio Camacho El Campín continuará funcionando.

Hoyos explicó que mantener operativo el estadio actual permitirá que continúe el calendario de fútbol y los eventos programados mientras avanza la construcción del nuevo escenario.

Una vez terminado el nuevo estadio, se contempla la demolición del actual El Campín para continuar con las demás obras del complejo.