Barranquilla será sede de la elección de Miss Universe Colombia 2026: estos son los presentadores y artistas confirmados para la gala

Barranquilla albergará la gala de elección y coronación de Miss Universe Colombia 2026 el 10 de octubre en el Salón Jumbo del Country Club - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Barranquilla albergará, el 10 de octubre, la elección y coronación de Miss Universe Colombia 2026, certamen que definirá a la nueva soberana nacional en medio de un proceso marcado por cambios recientes en el manejo de la franquicia.

La gala se realizará en el Salón Jumbo del Country Club de la ciudad, según confirmó la Alcaldía de Barranquilla a través de sus redes sociales, celebrando el regreso a la capital del Atlántico del certamen, que ya albergó las ediciones de 2020, 2023 y 2024.

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Un proceso atravesado por cambios en la licencia nacional

La gala del 10 de octubre llega luego de un período de incertidumbre en torno al manejo de la franquicia colombiana. En 2025, el Canal RCN asumió el control de la licencia nacional de Miss Universe y desplazó de la dirección a Natalie Ackermann, su propietaria hasta ese momento. Para el presente ciclo, sin embargo, Ackermann retomó el control de la organización.

Bajo esa nueva gestión, en julio pasado se abrieron las inscripciones para las aspirantes a la corona. La convocatoria se desarrolló con un cronograma más breve que en ediciones anteriores, lo que derivó en ajustes en la forma de selección de las candidatas departamentales.

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La organización eligió de manera directa a las candidatas departamentales ante el cronograma breve antes de la celebración de Miss Universo en Puerto Rico, en noviembre próximo - crédito @missuniversecolombiaoficial/Instagram

Estos son los nombres de las participantes:

Miss Universe Amazonas: Yasna Sabrina Vargas

Miss Universe Antioquia: Andrea Aguilera Arroyave

Miss Universe Atlántico: Cristina Isabel Vega Mendoza

Miss Universe Bogotá: Karen Dayana Palomino Mendoza

Miss Universe Caldas: Fabiana Molano

Miss Universe Cali: Kelly Juliana Silva Canga

Miss Universe Cauca: Nathaly Usuriaga

Miss Universe Cesar: María Camila Calderón Daza

Miss Universe Córdoba: Alejandra López Castilla

Miss Universe Cundinamarca: Lina Urrego Vargas

Miss Universe Magdalena: Valentina Franco Ramírez

Miss Universe Medellín: Marly Velásquez Marín

Miss Universe Nariño: Ángela Tatiana Rodríguez Martínez

Miss Universe Norte de Santander: Yurick Nathalia Castro Julio

Miss Universe Quindío: Ana Milena Giraldo

Miss Universe Región Andina: Lauren Escandón Salazar

Miss Universe Risaralda: María Alejandra López Pérez

Miss Universe Santander: Loana Ortiz Herrera

Miss Universe Sucre: Yuliana Andrea Pérez Vergara

Miss Universe Valle: Susana del Portillo Olivo

Un aspecto llamativo de la lista es la ausencia de cerca de la mitad de los departamentos del país, así como de ciudades o representaciones especiales que en otras ediciones tuvieron presencia, como Buenaventura, Cartagena, Tumaco, o la propia Barranquilla, pese a que la capital del Atlántico es la sede de la gala.

El motivo de este cambio se relacionaría con lineamientos de la organización internacional. Según citó el programa La Red, de Caracol Televisión, con declaraciones de la propia Ackermann, “por los lineamientos establecidos por la organización internacional, este año Colombia no tendrá una representante designada de manera directa y en su lugar se va a realizar un proceso de selección”. Esto implicó que, en lugar de celebrarse certámenes departamentales independientes, las aspirantes de cada departamento fueron elegidas de manera directa por Miss Universe Colombia.

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Debido al poco tiempo disponible para la preparación del proceso, Ackermann dio al programa citado detalles sobre la financiación de la franquicia a las candidatas, entre ellos uno de los costos más altos que tradicionalmente asume el concurso: el del traje de gala.

Presentadores y artistas confirmados para la gala de coronación

Carlos Claro, Valeria Ayos y Renzy Konper integran el grupo de presentadores confirmados para la transmisión del certamen - crédito @missuniversecolombiaoficial/Instagram

La organización confirmó además a los encargados de conducir la transmisión de la gala. A través de un comunicado, Miss Universe Colombia anunció que tres figuras que ya participaron en ediciones anteriores “vuelven a tomar el micrófono” en la edición 2026, luego de convertirse, según la organización, “en parte especial de la familia MUC”.

El grupo está conformado por Carlos Claro, Valeria Ayos y Renzy Konper. La organización describió la participación de Claro como un aporte de “talento, carisma y experiencia al servicio de cada gran momento”.

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Ayos, que fue Miss Universe Colombia 2021 y alcanzó el Top 5 de Miss Universo ese mismo año, regresa a un escenario que la organización definió como parte de su propia historia, esta vez para acompañar el proceso de una nueva reina. Konper, por su parte, se suma con lo que la organización calificó como su trayectoria “en el mundo de la televisión y el entretenimiento”.

La organización también anunció las actuaciones musicales que acompañarán la gala. La cantante y compositora barranquillera Maía, con una nominación al Latin Grammy, interpretará en vivo Valiente, tema del que es creadora e intérprete y que funciona como himno de Miss Universe Colombia, según la descripción oficial del certamen, que lo definió como una canción “que celebra la fuerza y esencia de la mujer colombiana”.

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La cantante Maía interpretará el tema Valiente en la gala de coronación como parte de los espectáculos musicales. Tercer Cielo completa la lista de presentaciones musicales de la velada - crédito @missuniversecolombiaoficial/Instagram

A esa presentación se suma la agrupación Tercer Cielo, con más de dos décadas de trayectoria y tres nominaciones al Latin Grammy. El grupo, responsable de canciones como Yo Te Extrañaré, Creeré y Mi Último Día, se presentará también sobre el escenario de la gala de elección y coronación.

La ganadora de la corona nacional representará a Colombia en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, el 24 de noviembre.