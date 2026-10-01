Atlético Nacional derrotó al Junior y quedó cerca de América en el liderato: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El "Verdolaga" tuvo una buena noche en Medellín, y derrotó al bicampeón de Colombia-crédito @nacionaloficial/X

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El 30 de septiembre de 2026, Atlético Nacional jugó su partido pendiente por la fecha 4 de la Liga BetPlay, y derrotó al Junior de Barranquilla por 3-1 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

De esta forma, el equipo dirigido por el técnico Lucas González solo tendrá un partido pendiente para ponerse al día en el fútbol colombiano: el 7 de octubre de 2026 recibirá al Deportes Tolima a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia).

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Mientras que el “Verdolaga” sigue en lo más alto del campeonato, el “Tiburón” (bicampeón de Colombia) sigue en el fondo de la tabla de posiciones, y complicó sus aspiraciones de clasificar a las finales del fútbol profesional colombiano en diciembre.

El "Verdolaga" tuvo una buena noche en Medellín, y derrotó al bicampeón de Colombia-crédito @nacionaloficial/X

La alegría para el verde llegó al minuto 21 con el gol del delantero Andrés Sarmiento (y que tuvo que salir por un fuerte golpe al minuto 51, y ser reemplazado por Juan José Rosa).

Más adelante, al 18 de partido, el defensor Andrés Felipe Román colocaría el 2-0, pero en medio del buen momento colectivo que mostró Nacional, un error en la salida del cuadro paisa, le permitió al delantero Guillermo Paiva descontar para el Junior al 24 de partido.

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Para la segunda mitad, de nuevo Román sería protagonista al marcar el 3-1 final, y dejar a Atlético Nacional como escolta del América de Cali con 22 puntos.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

América de Cali: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Atlético Nacional: 22 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Deportivo Cali: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Millonarios FC: 21 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Atlético Bucaramanga: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Independiente Medellín: 20 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Santa Fe: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Tolima: 18 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros FC: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Internacional de Bogotá: 12 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Cúcuta Deportivo: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Águilas Doradas: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Alianza FC: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Junior: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Fortaleza: 9 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pereira: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Deportivo Pasto: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

Atlético Nacional se impuso al Junior

Atlético Nacional gana 2-1 ante Junior de Barranquilla, al término del primer tiempo en el estadio Atanasio Girardot - crédito @nacionaloficial/Instagram

Atlético Nacional venció 3-1 a Junior en el Atanasio Girardot, en un partido pendiente de la tercera fecha de la Liga BetPlay que lo llevó del sexto al segundo puesto. James Rodríguez fue titular, estrenó la cinta de capitán y participó en los dos primeros goles del equipo dirigido por Lucas González.

Nacional tomó el control desde el comienzo y abrió el marcador a los ocho minutos. Rodríguez ejecutó un tiro de esquina, Neider Parra ganó en el juego aéreo y Andrés Sarmiento aprovechó la pelota suelta en el área para anticipar al arquero Jefferson Martínez.

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El segundo gol llegó a los 16 minutos, tras una asistencia de James para Andrés Felipe Román. El lateral atacó el espacio por la derecha, controló dentro del área y definió con potencia para ampliar la diferencia.

Junior, que acumulaba dos victorias consecutivas y buscaba dejar el fondo de la clasificación, descontó a los 24 minutos. Bryan Castrillón combinó por la izquierda con Teófilo Gutiérrez, envió un centro raso y Guillermo Paiva definió de primera para superar a Franco Armani.

El gol modificó el desarrollo del encuentro. El equipo barranquillero tuvo más posesión y volvió a acercarse con un centro de Jermein Peña que Paiva conectó cerca del arco defendido por Franco Armani.

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El complemento tuvo un trámite más equilibrado, con ambos equipos enfocados en ataques rápidos. Nacional estuvo cerca del tercer tanto a los 60 minutos, cuando Ian Poveda remató de zurda, la pelota se desvió en un defensor y golpeó el palo.

La entrada de Edwin Cardona le dio mayor control al equipo local. El volante se asoció con Rodríguez y Elías Cabrera para administrar la posesión y sostener la ventaja.

A los 71 minutos, William Tesillo filtró un pase al área para Poveda, quien controló con la derecha y asistió con la izquierda. Román apareció sin marca y definió con la derecha para sellar el resultado y firmar su segundo gol de la noche.

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Atlético Nacional recibirá a Deportes Tolima el miércoles 7 de octubre de 2026, a las 8:20 p. m. (hora de Colombia). Junior visitará a Atlético Bucaramanga el domingo 4 de octubre en el estadio América de Montería, desde las 6:10 p. m..