Colombia vs. Paraguay: hora y dónde ver en vivo el segundo amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA

Colombia jugará ante Paraguay -crédito Luis Acosta/AFP

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La selección Colombia deja atrás el capítulo del empate ante México en Baltimore, y ya se enfocará en su segunda salida para el duelo ante Paraguay.

Para ello, el técnico Néstor Lorenzo contará con la presencia de varios futbolistas que están llamados a realizar el recambio tras las salida de James Rodríguez, y la ausencia en esta doble fecha FIFA de Luis Díaz.

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Los Guaraníes, por su parte, contará con la presencia de su base mundialista liderada por los delanteros Julio Enciso y Miguel Almirón.

Colombia volverá a verse las caras ante Paraguay-crédito Maria Lysaker-USA TODAY Sports

El partido se jugará el 2 de octubre de 2026 en el Sports Illustrated (Red Bull Arena) de Nueva Jersey a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, como también en sus aplicaciones streaming y canales de YouTube.

A continuación, estos son los convocados de la selección Colombia:

Gustavo Puerta es uno de los llamados a liderar el recambio generacional -crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

Aldair Quintana — Independiente del Valle

Álvaro Montero — Boca Juniors

Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

Álvaro Angulo — Pumas UNAM

Daniel Muñoz — Nottingham Forest

Davinson Sánchez — Galatasaray

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps

Jhon Lucumí — Juventus

Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo

Royer Caicedo — Cercle Brugge

Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

Daniel Arcila — Club León

Gustavo Puerta — Olympiacos

Jaminton Campaz — Rosario Central

Jhon Arias — Palmeiras

Jhon Solís — Birmingham City

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional

Kevin Castaño — Atlético Mineiro

Matías Orozco — CD Castellón

Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

Yáser Asprilla — Girona

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama

Camilo Durán —Celtic

Kevin Viveros — Athletico Paranaense

Luis Javier Suárez — Sporting CP

Óscar Perea — Club América

Cómo llegan ambos equipos al juego

Colombia

Richard Ríos en el duelo entre Colombia y México-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El segundo ciclo de Néstor Lorenzo al mando de los “Cafeteros” comenzó el 26 de septiembre de 2026 con un empate ante México en el estadio M&T Bank de Baltimore a un gol.

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Luis Javier Suárez adelantó a la “Tricolor” al minuto 9, y a partir de la anotación, el partido fue dominado por el combinado “Azteca” dirigido por Rafael Márquez.

No sería hasta el minuto 62 que el delantero Gilberto Mora anotaría el empate para la “Tri”. De esta forma, la selección Colombia lleva siete partidos en todas las competencias sin perder y a continuación así vienen en sus últimos cinco partidos:

26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: México 1-1 Colombia

7 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia

3 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana

27 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal

23 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 República Democrática del Congo

Paraguay

La Albirroja derrotó a la Verde en su último amistoso-crédito @Albirroja/X

Por los lados de Paraguay, el 27 de septiembre de 2026 derrotó por 0-2 a Bolivia en el estadio Audi Field de Atlanta (Estados Unidos).

Los goles de la Albirroja llegaron gracias al doblete de Miguel Almirón al minuto 17 y 48 de partido.

A continuación, así viene Paraguay en sus últimos cinco partidos:

27 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: Bolivia 0-2 Paraguay

4 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Paraguay 0-1 Francia

29 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Alemania 1-1 Paraguay

25 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Paraguay 0-0 Australia

19 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Turquía 0-1 Paraguay

A continuación, estos son los convocados por parte de Gustavo Alfaro en esta fecha FIFA:

Los dirigidos por Gustavo Alfaro que vienen de derrotar a Bolivia el 27 de septiembre de 2026-crédito @Albirroja/X

Orlgano Gill

Gastón Olveira

Santiago Rojas

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

José Canale

Clever Ferreira

Alexis Cañete

Juan José Cáceres

Alexandro Maidana

Alan Benítez

Hugo Benítez

Andrés Cubas

Hugo Cuenca

Enso González

Diego Gómez

Mauricio Magalhães

Matías Galarza

Mathias Villasanti

Hugo Quintana

Miguel Almirón

Julio Enciso

Ramón Sosa

Gustavo Caballero

Álex Arce

Antonio Sanabria

Robert Morales

Julio Enciso celebrando el empate ante Colombia-crédito Luis Acosta/AFP

En lo que se refiere al último partido que disputaron, hay que ir al 25 de marzo de 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez cuando empataron a dos goles.

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Pese a que con los goles de Luis Díaz al minuto de partido, y de Jhon Jáder Durán al 13 comenzó ganando el cuadro “Cafetero”, Junior Alonso al 45+4 y Julio Enciso al 62 empataron el juego para los paraguayos.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

25 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 2-2 Paraguay

24 de junio de 2024 - Copa América: Colombia 2-1 Paraguay

21 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: Paraguay 0-1 Colombia

19 de noviembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Paraguay

16 de noviembre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Paraguay