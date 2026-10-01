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Colombia vs. Paraguay: hora y dónde ver en vivo el segundo amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA

La Amarilla, dirigida por Néstor Lorenzo, buscará su primera victoria en el segundo ciclo del técnico argentino, ante un viejo rival conocido tanto en Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América

Colombia vs Paraguay
Colombia jugará ante Paraguay -crédito Luis Acosta/AFP
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La selección Colombia deja atrás el capítulo del empate ante México en Baltimore, y ya se enfocará en su segunda salida para el duelo ante Paraguay.

Para ello, el técnico Néstor Lorenzo contará con la presencia de varios futbolistas que están llamados a realizar el recambio tras las salida de James Rodríguez, y la ausencia en esta doble fecha FIFA de Luis Díaz.

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Los Guaraníes, por su parte, contará con la presencia de su base mundialista liderada por los delanteros Julio Enciso y Miguel Almirón.

Colombia volverá a verse las caras ante Paraguay-crédito Maria Lysaker-USA TODAY Sports
Colombia volverá a verse las caras ante Paraguay-crédito Maria Lysaker-USA TODAY Sports

El partido se jugará el 2 de octubre de 2026 en el Sports Illustrated (Red Bull Arena) de Nueva Jersey a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, como también en sus aplicaciones streaming y canales de YouTube.

A continuación, estos son los convocados de la selección Colombia:

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Gustavo Puerta es uno de los llamados a liderar el recambio generacional -crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Álvaro Montero — Boca Juniors
  • Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM
  • Daniel Muñoz — Nottingham Forest
  • Davinson Sánchez — Galatasaray
  • Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Jhon Lucumí — Juventus
  • Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
  • Royer Caicedo — Cercle Brugge
  • Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

  • Daniel Arcila — Club León
  • Gustavo Puerta — Olympiacos
  • Jaminton Campaz — Rosario Central
  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Jhon Solís — Birmingham City
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Kevin Castaño — Atlético Mineiro
  • Matías Orozco — CD Castellón
  • Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

  • Yáser Asprilla — Girona
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
  • Camilo Durán —Celtic
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Javier Suárez — Sporting CP
  • Óscar Perea — Club América

Cómo llegan ambos equipos al juego

Colombia

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Richard Ríos en el duelo entre Colombia y México-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El segundo ciclo de Néstor Lorenzo al mando de los “Cafeteros” comenzó el 26 de septiembre de 2026 con un empate ante México en el estadio M&T Bank de Baltimore a un gol.

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Luis Javier Suárez adelantó a la “Tricolor” al minuto 9, y a partir de la anotación, el partido fue dominado por el combinado “Azteca” dirigido por Rafael Márquez.

No sería hasta el minuto 62 que el delantero Gilberto Mora anotaría el empate para la “Tri”. De esta forma, la selección Colombia lleva siete partidos en todas las competencias sin perder y a continuación así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 26 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: México 1-1 Colombia
  • 7 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Suiza 0-0 Colombia
  • 3 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 Ghana
  • 27 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 0-0 Portugal
  • 23 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA Norteamérica: Colombia 1-0 República Democrática del Congo

Paraguay

La Albirroja derrotó a la Verde en su último amistoso-crédito @Albirroja/X
La Albirroja derrotó a la Verde en su último amistoso-crédito @Albirroja/X

Por los lados de Paraguay, el 27 de septiembre de 2026 derrotó por 0-2 a Bolivia en el estadio Audi Field de Atlanta (Estados Unidos).

Los goles de la Albirroja llegaron gracias al doblete de Miguel Almirón al minuto 17 y 48 de partido.

A continuación, así viene Paraguay en sus últimos cinco partidos:

  • 27 de septiembre de 2026 - Amistoso internacional: Bolivia 0-2 Paraguay
  • 4 de julio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Paraguay 0-1 Francia
  • 29 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Alemania 1-1 Paraguay
  • 25 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Paraguay 0-0 Australia
  • 19 de junio de 2026 - Copa Mundial de la FIFA: Turquía 0-1 Paraguay

A continuación, estos son los convocados por parte de Gustavo Alfaro en esta fecha FIFA:

Los dirigidos por Gustavo Alfaro que vienen de derrotar a Bolivia el 27 de septiembre de 2026-crédito @Albirroja/X
Los dirigidos por Gustavo Alfaro que vienen de derrotar a Bolivia el 27 de septiembre de 2026-crédito @Albirroja/X
  • Orlgano Gill
  • Gastón Olveira
  • Santiago Rojas
  • Gustavo Gómez
  • Omar Alderete
  • Junior Alonso
  • José Canale
  • Clever Ferreira
  • Alexis Cañete
  • Juan José Cáceres
  • Alexandro Maidana
  • Alan Benítez
  • Hugo Benítez
  • Andrés Cubas
  • Hugo Cuenca
  • Enso González
  • Diego Gómez
  • Mauricio Magalhães
  • Matías Galarza
  • Mathias Villasanti
  • Hugo Quintana
  • Miguel Almirón
  • Julio Enciso
  • Ramón Sosa
  • Gustavo Caballero
  • Álex Arce
  • Antonio Sanabria
  • Robert Morales
Colombia vs Paraguay
Julio Enciso celebrando el empate ante Colombia-crédito Luis Acosta/AFP

En lo que se refiere al último partido que disputaron, hay que ir al 25 de marzo de 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez cuando empataron a dos goles.

Pese a que con los goles de Luis Díaz al minuto de partido, y de Jhon Jáder Durán al 13 comenzó ganando el cuadro “Cafetero”, Junior Alonso al 45+4 y Julio Enciso al 62 empataron el juego para los paraguayos.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 25 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 2-2 Paraguay
  • 24 de junio de 2024 - Copa América: Colombia 2-1 Paraguay
  • 21 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: Paraguay 0-1 Colombia
  • 19 de noviembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Paraguay
  • 16 de noviembre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Paraguay

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