Colombia

Seguidores de BTS preocupados por cambios en el escenario de sus conciertos en Colombia: “Por el amor de Dios”

Imágenes del escenario de 360 grados para los conciertos en Bogotá abrieron comparaciones con otras paradas de la gira y generaron inquietud en redes sociales

“¿Dónde están las pantallas?”, la duda de ARMY ante el escenario de BTS en Colombia - crédito REUTERS/Mario Anzuoni - @kookimbo/ X
“¿Dónde están las pantallas?”, la duda de ARMY ante el escenario de BTS en Colombia - crédito REUTERS/Mario Anzuoni - @kookimbo/ X
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La cuenta regresiva para los conciertos de BTS en Bogotá abrió una discusión entre los seguidores de la agrupación surcoreana.

A un par de horas de las presentaciones previstas para el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín, varias publicaciones en redes sociales cuestionaron las características del montaje que recibirá a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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La polémica surgió a partir de comparaciones entre imágenes del escenario instalado en la capital colombiana y los registros de otras paradas de la gira mundial BTS World Tour: Arirang. Parte de ARMY señaló que el montaje local tendría cambios en la distribución de algunas pantallas gigantes y expresó preocupación por la visibilidad desde determinadas localidades del estadio.

La discusión comenzó en redes sociales tras la difusión de la primera imagen del montaje para los conciertos de este fin de semana. Los seguidores compararon la estructura instalada en El Campín con la de otras fechas de la gira y señalaron la aparente ausencia de pantallas superiores en las cuatro esquinas de la tarima central, diseñada con una distribución de 360 grados.

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Usuarios compararon las imágenes del montaje en Bogotá con registros de shows previos de la agrupación surcoreana en otros países - crédito redes sociales
Usuarios compararon las imágenes del montaje en Bogotá con registros de shows previos de la agrupación surcoreana en otros países - crédito redes sociales

El montaje de El Campín también generó inquietud entre seguidores de BTS en Perú, Chile, Argentina y Brasil. Varios usuarios señalaron que la agrupación surcoreana utilizaría una estructura similar durante sus presentaciones en América Latina, por lo que las diferencias advertidas en Bogotá podrían repetirse en las próximas fechas de la gira.

“Oye, de verdad no van a tener las pantallas gigantes de los laterales, qué odio”, “dónde están las pantallas laterales grandes, por el amor de Dios”, “Siempre nos quedan faltando 5 pa’l peso”, “Qué odio que hayan quitado los telones laterales y ni siquiera dieron un aviso previo”, “No es por pelear pero sin las laterales se siente como reír sin los dientes de adelante”, (Sic) son algunas de las reacciones en redes sociales.

La producción anunciada para Bogotá contempla un escenario de 360 grados ubicado en el centro de la cancha, una torre de 14,7 metros, cuatro pasarelas y pantallas LED con más de 50 millones de píxeles. Sin embargo, para algunos asistentes, el punto de discusión no pasa por la dimensión técnica de la estructura, sino por las diferencias que aseguran haber identificado frente a otros shows del tour. Hasta el momento, no se conoció un pronunciamiento de la organización sobre los cuestionamientos que circulan en redes.

“¿Dónde están las pantallas laterales grandes?”, fue una de las preguntas que se repitió entre los usuarios que comentaron las fotos del escenario - crédito @Juanjo_guerrero / X
“¿Dónde están las pantallas laterales grandes?”, fue una de las preguntas que se repitió entre los usuarios que comentaron las fotos del escenario - crédito @Juanjo_guerrero / X

Por otro lado, fans de otros países como Chile y Argentina también se han unido a la discusión en redes sociales y compartieron imágenes del escenario que fue usado en las primeras fechas con mensajes como: “Me da una tristeza saber que no vamos a ver esto, ese escenario era tan perfecto”, esto luego de especularse que el mismo escenario sería usado para el resto de fechas en Latinoamérica.

Aunque el cambio en el escenario tomó a varios seguidores de BTS por sorpresa, hace un par de meses un medio de Chile conoció en exclusiva los renders del escenario, anticipando que el escenario para Latinomatrica sería diferente, planos que coinciden con el escenario que se montó en el estadio el Campín de Bogotá.

En medio de los cuestionamientos, un usuario conocido en redes sociales como Miguel, quien se presenta como insider de espectáculos, afirmó que la ausencia de las pantallas laterales responderían a una decisión prevista en los requerimientos técnicos de la gira para América Latina.

Según su versión, el equipo de BTS habría enviado meses atrás un rider técnico —documento que establece las necesidades de producción de un artista— distinto al utilizado en otras regiones. Ese esquema no contemplaría las pantallas ubicadas en los laterales o en las esquinas superiores de la estructura de 360 grados.

El insider también señaló que la ubicación de las torres de sonido, visible desde la distribución de las localidades al momento de comprar las boletas, ya sugería que las pantallas laterales no formarían parte de la producción prevista en Bogotá. Añadió que la modificación no sería exclusiva de Colombia y podría replicarse en buena parte de las presentaciones de BTS en América Latina.

La versión difundida por el insider no ha sido confirmada de manera oficial por la agrupación, la productora ni los organizadores de los conciertos en Bogotá. Por ahora, las dudas entre los seguidores se concentran en si el escenario que se utiliza en El Campín será el mismo para las siguientes paradas latinoamericanas de la gira.

El debate ocurre en medio de una expectativa alta por las dos fechas, que marcarán la primera presentación de BTS en Colombia. Las entradas se agotaron luego de una demanda que superó la capacidad disponible para ambos conciertos, mientras el montaje obligó a ajustes en la programación deportiva y de espectáculos de El Campín.

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