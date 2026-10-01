Nahuel Bustos, jugador argentino de Santa Fe, confesó que se sorprendió de la alegría de los colombianos: “Me han puesto a bailar”

Nahuel Bustos confesó que le sorprendió la alegría de los colombianos, desde su llegada a Independiente Santa Fe en enero del 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE

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El delantero argentino Nahuel Bustos, jugador de Independiente Santa Fe, contó que la alegría de los colombianos lo sorprendió desde que llegó al país, una actitud positiva que también estuvo presente en los vestuarios que compartió con futbolistas nacionales durante su carrera.

En una entrevista con Win Sports, emitida el miércoles 30 de septiembre, el atacante de 28 años relató que conoció de cerca esa faceta cultural tras su arribo al club bogotano: “Son muy alegres. Una vez estando ya acá, me di cuenta de la cultura. Se despiertan y se van a dormir escuchando música”.

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Nahuel Bustos en diálogo con Win Sports sobre todo lo que le ha dejado su llegada al fútbol colombiano con Independiente Santa Fe - crédito @WinSportsTV/X

¿Con qué futbolistas colombianos compartió Nahuel Bustos?

La primera experiencia de Bustos con un futbolista colombiano ocurrió durante la temporada 2020/2021, cuando integró el plantel del Girona de España junto al defensor Bernardo Espinosa. El argentino mencionó al central al hablar sobre la energía que, según él, caracteriza a los jugadores del país.

Más adelante, durante su paso por Talleres de Córdoba, coincidió con los colombianos Juan Camilo Portilla y Luis Ángulo. “Van bailando sobre todas las cosas. Pero no, muy lindo, porque esa energía positiva la transmiten, la trasladan y uno disfruta también de esas cosas”, señaló en diálogo con el canal deportivo.

Bustos reconoció, de todos modos, que todavía tiene dificultades para seguirles el ritmo en el baile. “Me han puesto a bailar, pero me cuesta, me cuesta un poquito. Tengo que seguir practicando”, dijo entre risas.

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Los periodistas del medio en mención le explicaron que en Colombia a quienes no bailan bien se les dice que tienen “dos pies izquierdos”, una expresión que generó comentarios por tratarse de un futbolista cuya pierna hábil es la derecha.

Nahuel Bustos, delantero de Independiente Santa Fe que se sorprendió con la alegría colombiana expresada con música, ha mostrado gusto por el trap argentino y chileno - crédito @bustosnahuel10/Instagram

Las estadísticas de Nahuel Bustos en Independiente Santa Fe

Durante la entrevista, Bustos también se refirió a la competencia deportiva en Colombia. El atacante, que disputó 49 partidos con Santa Fe, comparó la Liga BetPlay con el fútbol mexicano, torneo en el que tuvo un breve paso por Pachuca durante el primer semestre de 2019.

Con el club mexicano jugó cuatro encuentros, sin goles ni asistencias. A partir de esa experiencia, sostuvo que ambas competiciones tienen exigencias similares. “El fútbol colombiano es muy competitivo. Es un fútbol que no es fácil, por más que parezca, no lo es. Lo pongo a la altura del fútbol de México”, afirmó.

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Bustos suma 12 goles y 7 asistencias con Santa Fe

El argentino atraviesa un momento destacado en el equipo cardenal. En el triunfo 2-1 ante Deportivo Pereira, el martes 29 de septiembre, convirtió los dos goles de Santa Fe en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026.

Nahuel Bustos ha jugado 49 partidos en Independiente Santa Fe, con 12 goles anotados y 7 asistencias - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Con esa actuación, Bustos llegó a 12 anotaciones y 7 asistencias con Independiente Santa Fe; 6 de esos goles fueron en la liga colombiana, mientras que los demás los consiguió en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa BetPlay.

“Obtuvimos una victoria que necesitábamos para mantenernos entre los ocho. El equipo hizo un gran trabajo en un estadio muy difícil, con un clima muy difícil y, sobre todo, ante un rival muy difícil. Así que contento y disfrutándolo”, expresó durante la conversación.

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Santa Fe ocupa el séptimo lugar de la tabla, con 19 puntos después de 11 partidos, y por ahora tiene un lugar en los cuadrangulares semifinales. El conjunto bogotano marcó 18 goles en el torneo, seis de ellos convertidos por Bustos.

La altura de Bogotá todavía representa un desafío para el argentino

El delantero también habló de las condiciones geográficas que enfrenta desde su llegada a Colombia. Según explicó, todavía siente los efectos de la altura de Bogotá, aunque destacó que la adaptación forma parte de su experiencia en el país.

“La altura, hasta hoy en día, sigue costando, pero uno lo disfruta. Nosotros jugamos en la altura, pero nos tocan partidos con clima caliente y la diferencia se nota mucho”, explicó.

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Como ejemplo, recordó un encuentro en Yopal: “Hacía mucho, mucho calor, era increíble. Nunca había jugado con una temperatura así, pero es la primera vez y tuve suerte haciendo dos goles y el equipo ganó, así que contento”.