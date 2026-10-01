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Nivaldo Erazo reveló que Hugo Rodallega es su referente tras marcar su primer gol con Independiente Medellín

El mediocampista habló del momento clave que le dio el empate al Poderoso, los momentos difíciles de sus inicios y la confianza que recibió dentro del plantel

Nivaldo Erazo hizo su debut goleador en el partido ante Millonarios, defendiendo los colores del Independiente Medellín - crédito @dimoficialcom/Instagram
Nivaldo Erazo hizo su debut goleador en el partido ante Millonarios, defendiendo los colores del Independiente Medellín - crédito @dimoficialcom/Instagram
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Hugo Rodallega es uno de los referentes de Nivaldo Erazo, juvenil de Independiente Medellín. El mediocampista lo eligió después de marcar su primer gol como profesional el martes 29 de septiembre de 2026, en el empate 2-2 ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardot.

Está Hugo Rodallega, que también es un muy buen jugador. Está Quintero, pero me quedo con Hugo”, afirmó Erazo en una entrevista con Caracol Radio, al ser consultado por su referente en el fútbol profesional colombiano.

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Nivaldo Erazo, juvenil del Independiente Medellín, en diálogo con Caracol Radio el miércoles 30 de septiembre del 2026 - crédito @VBarCaracol/X
Nivaldo Erazo, juvenil del Independiente Medellín, en diálogo con Caracol Radio el miércoles 30 de septiembre del 2026 - crédito @VBarCaracol/X

Rodallega juega en Independiente Santa Fe, equipo del que es capitán. El delantero regresó al fútbol profesional colombiano en enero de 2023, tras sus pasos por México, Inglaterra, Turquía y Brasil. Con el conjunto bogotano registra 156 partidos, 77 goles y 14 asistencias, según Sofascore. Esa estadística debe actualizarse antes de su publicación.

Erazo también habló sobre la posibilidad de compartir plantel con Juan Fernando Quintero: “Es una experiencia muy linda, que uno tiene que disfrutar y vivir al tener esta clase de jugadores junto a uno, más en el mismo equipo. Uno tiene que sacar mucho provecho de eso”.

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¿Cómo fue el gol de Erazo ante Millonarios?

El gol que puso a Erazo en el foco llegó a los 53 minutos. El DIM perdía 2-1 cuando Agustín Martegani recibió un cambio de frente dentro del área. El volante argentino controló el balón y Erazo apareció desde atrás, anticipó la jugada y remató con la pierna derecha. Fue el 2-2 definitivo.

El mediocampista explicó cómo leyó la jugada: “Yo dije: ‘Si Martegani aquí no la controla bien, es mía’”. Después precisó que el mediocentro ofensivo logró controlar la pelota, aunque él ganó la posición antes de definir: “A pesar de todo, la controló bien y, como ustedes vieron ahí, él ya iba a patear y yo me le adelanté ahí. Bueno, la metí”.

Millonarios abrió el marcador a los 24 minutos con un autogol de Luis Escorcia. Hayen Palacios empató a los 39, mientras que Leonardo Castro convirtió el 1-2 a los 45+2. Erazo selló el 2-2 a los 53. El resultado dejó a Medellín con 20 puntos en 11 partidos, en el quinto puesto. Millonarios llegó a 21 unidades en 13 encuentros y quedó tercero.

Hugo Rodallega
Él es Hugo Rodallega, el delantero de Independiente Santa Fe que es el referente en el fútbol colombiano del juvenil de Independiente Medellín - crédito Santa Fe

La confianza de Amaranto Perea y la orden antes de entrar

Erazo atribuyó su ingreso y su actuación a la confianza de Luis Amaranto Perea, técnico de Medellín. “Primeramente, pues el profe siempre me ha estado ahí dando la confianza y todo eso. Siempre ahí confiando en mí, teniéndome mucho en cuenta”, señaló a Caracol Radio.

Sobre la instrucción que recibió antes de entrar ante Millonarios, afirmó: “Lo que me dijo fue que estuviera ahí en esa zona, detrás de la línea de los volantes, y que flotara ahí, pues, y que hiciera lo que yo sé hacer”.

El jugador también recordó un período de su carrera en el que perdió continuidad en uno de los clubes donde se formó, aunque no mencionó el nombre de la institución.

Nivaldo Erazo está en las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín desde la división sub-17 - crédito @nivaldoe09/Instagram
Nivaldo Erazo está en las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín desde la división sub-17 - crédito @nivaldoe09/Instagram

Yo llegué allá así y todo bien los primeros años, muy bien y todo lo demás. Todo era color de rosa, como dicen por ahí, pero ya después hubo un momento donde no estaba jugando”, relató.

“De todo lo que pasa en el fútbol, usted sabe que esto es fútbol y todo puede pasar. Ya no estaba jugando y por eso decidieron sacarme de ahí”, añadió al medio en mención.

Erazo se refirió además al impacto de su estreno goleador: “Yo no me dejo llevar por los momentos. Eso solo son momentos. Ya después todo vuelve a la normalidad. Yo soy un pelado muy humilde y más de donde yo vengo, mi familia, todo”.

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