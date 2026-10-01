Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez seguirá siendo el entrenador de El Salvador, a pesar de la goleada 6-0 ante Jamaica: la federación lo apoyó

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez fue ratificado en la dirección técnica de la selección de El Salvador - crédito Ricardo Moraes/Reuters

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El colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez continuará como entrenador de la selección de El Salvador para los dos partidos que restan en la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), pese a la derrota por 6-0 ante Guatemala.

La continuidad del director técnico quedó condicionada a que la Selecta conserve su lugar en la Liga A: si el equipo desciende, el propio Gómez dejará el cargo el martes posterior a la doble fecha.

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La confirmación llegó el miércoles 30 de septiembre del 2026, dos días después del resultado registrado en el estadio Manuel Felipe Carrera ―conocido como El Trébol― en Ciudad de Guatemala.

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, respaldó al cuerpo técnico y descartó una destitución antes de los encuentros contra Jamaica, el viernes 2 de octubre en el estadio Cuscatlán, y Martinica, el lunes siguiente.

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), ofreció una conferencia de prensa para anunciar que el entrenador colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez continuará al frente de la selección de El Salvador al menos hasta el final de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf, en San Salvador - crédito Jose Cabezas/Reuters

El técnico se irá si la selección de El Salvador pierde su sitio en la Liga A

Bukele explicó que el acuerdo surgió del propio Gómez, quien planteó una condición para sostener su proceso. El dirigente reprodujo la postura del entrenador en la conferencia de prensa.

“Dijo que si él no deja a la selección mayor en el Grupo A, él se va el día martes. Es decir, que el cuerpo técnico se queda con nuestra selección para los dos partidos del día viernes y el día lunes. Para mí sería descabellado quitar a un cuerpo técnico a dos días de un partido tan importante como lo es el del viernes. Hay que trabajar mucho, levantar los ánimos e ir con mucho valor a los dos partidos”.

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El presidente de la FESFUT agregó: “Si yo no dejo a la selección mayor clasificada en el Grupo A, yo mismo me voy el día martes. Eso es lo que el Bolillo puso sobre la mesa”.

Bukele también rechazó que la continuidad del colombiano responda a una eventual indemnización. “Bolillo no tiene ningún dinero porque se vaya. No hay un monto que haya que pagar por la rescisión o la indemnización por despido anticipado, porque no hay un contrato con el Bolillo. Hay acuerdos de tiempo y de trabajo con el entrenador Hernán Darío Gómez”, indicó.

Hernán Darío "Bolillo" Gómez dirige a la selección de El Salvador desde el 24 de febrero de 2025, fecha en la que fue anunciado oficialmente por la Fesfut - crédito @LaSelecta_SLV / X

La autocrítica del ‘Bolillo’ Gómez tras la goleada

Guatemala marcó seis goles y expuso las falencias de El Salvador en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. El 6-0 del lunes 28 de septiembre tuvo un triplete de William Jehú Fajardo y tantos de Darwin Lom, Rubio Rubín y Jorge Aparicio.

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Lom abrió el marcador a los ocho minutos y Rubín amplió la diferencia a los 28. Fajardo anotó a los 32, 89 y 90+2 minutos, mientras que Aparicio convirtió el cuarto gol a los 56.

La derrota superó los otros resultados adversos de El Salvador durante el ciclo de Hernán Darío “Bolillo” Gómez: el 4-0 ante Surinam, el 13 de noviembre de 2025, y el 3-0 frente a Panamá, el 18 de noviembre de ese año. Ambos encuentros correspondieron a las eliminatorias de Concacaf hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras el partido, el técnico colombiano dejó su continuidad en manos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. “Hoy fue un desastre de todos, el técnico, los jugadores, todos los que estamos acá. Vengo acá por respeto a los medios, fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos mañana”, afirmó.

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Gómez también sostuvo que una derrota de esa magnitud suele precipitar la salida de un entrenador. “El presidente tiene derecho a tomar decisiones, las que él vea. Con esto le tienen que echar a uno, este es un resultado que saca técnicos”, señaló.

Jamaica goleó 6-0 a El Salvador, dirigida por el entrenador colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez - crédito Rodrigo Sura/EFE

Un ciclo con cinco triunfos en 25 partidos

Gómez, de 70 años, asumió en febrero de 2025 con el objetivo de conducir a El Salvador en las eliminatorias mundialistas y preparar el proceso rumbo a 2030. Antes del inicio de la Liga de Naciones, dirigió 23 encuentros, entre partidos oficiales, amistosos ante selecciones y compromisos de preparación frente a clubes o academias, con seis victorias, siete empates y 10 derrotas.

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El triunfo 3-1 ante Martinica elevó su registro a 24 partidos, con siete victorias, siete igualdades y 10 caídas. Tras el 6-0 frente a Guatemala, su balance quedó en 25 encuentros, con siete triunfos, siete empates y 11 derrotas.

El Salvador quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Oro 2025 sin victorias ni goles y terminó último en su grupo de la eliminatoria mundialista, con derrotas como local ante Surinam, Panamá y Guatemala.