Shakira deslumbró con su sorpresiva aparición en la Semana de la Moda de París: su vestido se robó las miradas

Shakira pausó sus compromisos musicales en España para viajar a la Semana de la Moda de París - crédito Splash News/The Grosby Group

Guardar

Shakira atraviesa una de las etapas más intensas de su carrera con la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que la cantante colombiana desarrolla en Madrid desde el 18 de septiembre de 2026.

El proyecto contempla 12 conciertos en el llamado Shakira Stadium, un recinto temporal construido en Macondo Park, dentro del complejo Iberdrola Music, con funciones programadas hasta el 11 de octubre de 2026 distribuidas en cuatro fines de semana y en la que han figurado invitados como Alejandro Sanz o Laura Pausini.

PUBLICIDAD

La residencia marca el tramo final de una gira que inició en febrero de 2025 en Río de Janeiro y que la mantuvo en escenarios de América Latina y Estados Unidos antes de desembarcar en España.

En ese contexto de agenda apretada, Shakira hizo una breve pausa en sus compromisos musicales para viajar a París y asistir, como invitada de honor, al desfile de Tom Ford durante la Semana de la Moda.

El vestido negro que acaparó la atención en la Place Vendôme

La aparición de la barranquillera causó sorpresa, pues no es habitual su presencia en las Semanas de la Moda - crédito Splash News/The Grosby Group

Para la ocasión, la intérprete ocupó un lugar en primera fila durante la presentación de la colección primavera-verano 2027 de la firma diseñada por Haider Ackermann, y lo hizo con un vestido negro de líneas elegantes que concentró todas las miradas, primero en el hotel donde se hospeda, y luego en el evento.

PUBLICIDAD

La presentación tuvo lugar el 30 de septiembre de 2026 en la emblemática Place Vendôme, donde Shakira compartió con otras figuras internacionales del entretenimiento, entre ellas Cynthia Erivo, Tate McRae y Kate Moss.

La cantante eligió un vestido negro con escote en V y tirantes con cristales de la colección de otoño de Tom Ford - crédito Splash News/The Grosby Group

La presencia de la artista despertó particular atención porque no suele asistir con frecuencia a las grandes semanas de la moda. En años anteriores, sin embargo, estuvo presente en desfiles de Fendi y Viktor & Rolf, según consignó W Magazine.

Para la ocasión, la cantante eligió un atuendo de la colección pre-otoño 2026 de Tom Ford, con escote en V, espalda descubierta y tirantes decorados con cristales. Los detalles brillantes del vestido no restaron sobriedad al conjunto, que combinó elegancia nocturna con un estilo sofisticado acorde al ambiente de la Place Vendôme.

PUBLICIDAD

La elección contrastó con la estética más dinámica que la cantante ha mostrado durante sus presentaciones en España, donde predominan los looks pensados para la puesta en escena de sus conciertos.

El atuendo utilizado en el evento en Francia contrastó con las vestimentas de sus presentaciones en vivo, caracterizadas por el uso de colores más vivos - crédito Splash News/The Grosby Group

Lo que sigue en ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Tras el cierre de su residencia en Madrid el 11 de octubre, Shakira sumará una fecha inédita a su recorrido: el 18 de octubre se presentará en el Bishkek Arena, en Kirguistán, en lo que constituye su primer concierto en Asia Central.

El anuncio fue confirmado por Kanbek Tumanbaev, jefe de Gabinete de la Presidencia kirguisa, y más tarde fue confirmado por la cuenta oficial de la cantante que consignó la fecha como parte del itinerario.

PUBLICIDAD

Shakira sorprendió sumando una fecha en Kirguistán, como parte de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', siendo su primera presentación en Asia Central - crédito Splash News/The Grosby Group

La venta de entradas comenzó el 1 de octubre a las 9:00 a. m., (hora local), a través de la plataforma estatal GovTicket. Los precios de las localidades oscilan entre 12.000 y 40.000 soms kirguís, equivalentes aproximadamente a entre 137 y 458 dólares según la localidad, de acuerdo con el portal Kursiv Media.

La etapa final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tendrá como escenario las pirámides de Giza, en Egipto, el 28 de noviembre de 2026. La fecha representa el regreso de la cantante a suelo egipcio después de casi dos décadas, tras su última presentación en el país durante el Oral Fixation Tour de 2007.

PUBLICIDAD

El concierto estaba originalmente previsto para el 7 de abril, pero la organización decidió posponerlo debido a la inestabilidad en Oriente Medio derivada de la escalada militar de Estados Unidos en Irán. No obstante, según confirmó el operador oficial de venta de entradas TicketEgypt, las localidades adquiridas para la fecha original mantienen su validez para la actual.