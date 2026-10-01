Jorge Arias llenó de elogios a Juan Guillermo Cuadrado por su llegada a Millonarios: “Un excelente profesional”

Jorge Arias explicó cómo Juan Guillermo Cuadrado llegó aportando a Millonarios - crédito Millonarios

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Jorge Arias, jugador de Millonarios, aseguró que Juan Guillermo Cuadrado llegó al equipo dando ejemplo de excelencia en profesionalismo, disciplina y jerarquía. El “Panita”, como también se le conoce al deportista extremo, debutó con el Embajador el martes 29 de septiembre del 2026, ante Deportivo Independiente Medellín.

Arias, que actúa en la posición de defensor central, aseguró que el comportamiento que deben tener junto a sus compañeros es similar al que tuvieron con Radamel Falcao, el delantero, máximo goleador de la selección Colombia, que jugó en el club entre 2024 y 2026, en dos etapas, primero durante un año entre junio del 2024 y julio de 2025, después de enero a junio de 2026.

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En entrevista con Win Sports, el miércoles 30 de septiembre del 2026, Arias aseguró: “Es un orgullo compartir con Cuadrado, como lo fue Falcao, y no es compararlo, pero sí ponerlo a esa altura. Un excelente profesional; hemos tenido poco tiempo de contacto, pero sabemos el potencial y lo que le vemos día a día de entrenamiento. Lo sabemos porque ha sido su trayectoria en el fútbol internacional por tanto tiempo”.

Jorge Arias en diálogo con Win Sports sobre la llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios - crédito @WinSportsTV/X

Jorge Arias y el aprendizaje que deben tener de Cuadrado en Millonarios

Son esas estadísticas, entre otras cosas, las que avalan que los jugadores de Millonarios pueden aprender mucho de Juan Guillermo Cuadrado. Eso lo tiene claro Jorge Arias, quien también tiene expectativa con que el jugador se termine de adaptar al fútbol profesional colombiano.

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“Aprenderle mucho. Tomar de esa disciplina, jerarquía, mentalidad, lo que se pueda. Porque tampoco se puede dejar de lado la mentalidad que ha tenido para mantenerse tanto tiempo en el fútbol de élite. Hay que tener cierta mentalidad para mantenerse; a pesar de que las circunstancias muchas veces no son fáciles, se ha mantenido. Cantidad de títulos, anécdotas, que tiene que contarnos en el día a día, vamos sacándolas y conociéndonos”, dijo Airas para el medio en mención.

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios el 29 de septiembre del 2026, ante Deportivo Independiente Medellín - crédito David Jaramillo/Colprensa

Las estadísticas del ‘Panita’ a nivel internacional

Y es que Juan Guillermo Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos con mayor recorrido en el fútbol del exterior, de allí que Arias resalte este aspecto de la trayectoria del “Panita”.

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De acuerdo con el estadígrafo colombiano Álvaro Hincapié, en sus redes sociales, Cuadrado es el jugador nacido en este país con mayor número de partidos en clubes internacionales, al ser el único que supera la barrera de los 500, al alcanzar 557 presencias oficiales, en torneos domésticos y competencias internacionales de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

“17 temporadas consecutivas en Europa, entre 2009 y 2026″, expuso Hincapié en una publicación realizada el 12 de septiembre del 2026.

Su experiencia internacional no se limita a los clubes. Según el registro de Futbolred, Cuadrado disputó 116 partidos con la selección Colombia y acumula 11 goles anotados, entre el año de su debut, 2010, y el último en el que fue convocado, 2023.

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Jorge Arias fue titular y jugó todo el partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín - crédito David Jaramillo/Colprensa

Jorge Arias estuvo cerca de perderse el partido ante Independiente Medellín

Aparte del tema de Juan Guillermo Cuadrado y su llegada a Millonarios, Jorge Arias también confesó que estuvo a punto de perderse el partido ante Deportivo Independiente Medellín, que se jugó el martes 29 de septiembre del 2026. El resultado fue un empate a dos goles y el portador de la camiseta número 17 jugó todo el partido.

“Alegría por volver a sumar minutos. Darle las gracias a Dios por regresar. Como dicen por ahí, el salado no tiene día de descanso. Tenía mucho tiempo que no jugaba y justo el día anterior del partido, un compañero sin querer me pisó y tenía, mejor dicho, el pie derecho lo tengo inflamado”, confesó Arias, sin precisar con qué compañero ocurrió esa anécdota.

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Arias culminó su conversación al exponer que quedaron con buenas sensaciones en Millonarios tras el partido ante el DIM, pero con un sinsabor de que pudieron haberse llevado la victoria: “Queremos clasificar como equipo grande, a lo grande también sumando gran cantidad de puntos y estar en lo más alto de la tabla”.