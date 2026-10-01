Jerome Sanabria denunció ataques contra su madre por estar afiliada a Colpensiones, fondo estatal que ella cuestiona públicamente: esto dijo

La joven explicó por qué su progenitora está afiliada al fondo pensional estatal - crédito @SoyJerome__/X

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La joven activista Jerome Sanabria denunció que usuarios en redes sociales estarían atacando a miembros de su familia, especialmente a su madre, a quien cuestionaron por estar afiliada a Colpensiones.

Los contradictores habrían lanzado mensajes en contra de la progenitora de la creadora de contenido, experta en el sistema pensional colombiano y crítica del fondo estatal.

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No obstante, la joven líder de opinión afirmó que no podía haber intervenido en la decisión de traslado de su mamá, pues era solo una niña cuando ella ingresó al régimen público de pensiones en 2016.

“Esto que estoy a punto de mostrarles demuestra lo baja y mezquina que es la izquierda en Colombia, porque es que ellos no contraargumentan, ellos se van directamente a atacarte. Ya no me están atacando directamente a mí, sino que se están metiendo con mi familia, están atacando a mi mamá”, escribió.

Sanabria afirmó que a su madre le faltan dos años para pensionarse y no puede cambiar de régimen - crédito @SoyJerome_/X

Continuó: “Aquí un señor de izquierda, que ni siquiera es capaz de dar la cara en redes sociales para lanzar sus ataques, está criticándome en este momento en redes porque mi mamá es afiliada de Colpensiones. Bueno, al señor Emilio le vamos a contestar cada una de las preguntas que nos puso. Lo primero es que pregunta si efectivamente mi mamá es afiliada a Colpensiones. Sí, así como lo muestra el certificado que ellos sacaron en redes sociales, mi mamá efectivamente es afiliada a Colpensiones desde el año 2016. Recordemos un pequeño detalle: ¿cuántos años tenía Jerome en ese año? Exactamente, tenía diez años de edad".

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También rechazó que se le atribuya responsabilidad por la afiliación de su madre y aseguró que, desde que comenzó a cotizar, eligió aportar a una administradora de fondos de pensiones privada.

La activista confirmó que su madre está afiliada a Colpensiones desde 2016. Según explicó, ella tenía 45 años cuando tomó la decisión de trasladarse al régimen público, mientras él tenía 10 años.

Sanabria afirmó que su madre no puede trasladarse de régimen porque está dentro de los últimos 10 años previos a cumplir la edad de pensión. De acuerdo con su relato, a ella le faltan dos años para pensionarse.

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Jerome Sanabria es experta en el sistema pensional colombiano - crédito @SoyJerome__/X

“Luego el señor pregunta: ‘Entonces, ¿su mamá cotiza en una pirámide?’ Sí, lastimosamente sí. Mi mamá y más de tres millones de colombianos que están afiliados a Colpensiones cotizan en una pirámide. Luego pregunta: ‘Y entonces, ¿usted ha asesorado a su mamá para que deje de cotizar en una pirámide?’ Oigan, es que no hay voluntad que valga en este caso, porque si no lo recuerdan, en la Ley Cien, que es la ley que cobija a mi mamá, cuando tú ya estás a los últimos diez años de pensión, ya no te puedes trasladar de régimen. Si estás en un fondo privado, te quedas ahí. Si estás en Colpensiones, te quedas ahí“.

Defendió la libertad de elección entre Colpensiones y los fondos privados

Sanabria aseguró que su postura ha sido defender la posibilidad de que cada trabajador elija el régimen pensional que considere más conveniente. En ese sentido, señaló que él cotiza en un fondo privado desde los 18 años.

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“Yo desde que cumplí dieciocho años y empecé a cotizar como independiente, decidí hacerlo en un fondo privado”, indicó. Añadió que primero estuvo afiliado a Scandia y posteriormente se trasladó a Protección.

A través de sus redes sociales, Jerome Sanabria expersó molestía por el ataque a su madre - crédito @SoyJerome__/X

El activista insistió en que no existe incoherencia entre su afiliación a un fondo privado y la decisión de su madre de permanecer en Colpensiones. “Las pensiones son una decisión individual y eso es lo que siempre he defendido yo”, manifestó.

Sanabria también criticó la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Afirmó que la iniciativa obliga a los trabajadores a cotizar en Colpensiones, mientras que él respalda la libertad de escoger entre el régimen público y los fondos privados.

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