Colombia

Hamilton anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá para 2027: todo lo que debe saber

El cartagenero, uno de los exponentes en ascenso dentro del afrobeats en Colombia, presentará en el recinto capitalino su próximo álbum de estudio, ‘El Pelaito de CTG’

El cartagenero ofrecerá su primer concierto como artista principal en el escenario capitalino el 3 de abril de 2027 - crédito cortesía Hamilton Press Team
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El cantante cartagenero Hamilton confirmó su primer concierto como artista principal en el Movistar Arena de Bogotá, un escenario que hasta ahora no había pisado como cabeza de cartel.

La cita quedó fijada para el 3 de abril de 2027, a las 8:00 p. m., y llega en medio de uno de los ciclos más activos de su carrera para el Afrorockstar, como se autodenomina el exponente del afrobeats.

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El concierto marca un nuevo paso para el artista, que en los últimos años trasladó los sonidos afrocaribeños de Cartagena a escenarios de gran formato dentro y fuera de Colombia.

“Para mí es algo muy importante, he tenido muchas visiones en ese escenario. Es un sueño que tengo desde que empecé y es algo que uno como artista colombiano quiere hacer. Voy a brindar uno de los shows más grandes de mi carrera; es mi regalo para la gente”, declaró Hamilton sobre la presentación.

El show llega después del éxito de su primer álbum de estudio, Afrorockstar, y de una gira nacional que consolidó su presencia en distintas ciudades del país.

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El cantante de afrobeats Hamilton se presentará en el Movistar Arena de Bogotá 2027, en lo que será el lanzamiento de su próximo trabajo discográfico - crédito cortesía Fugitivo Raw
El cantante de afrobeats calificó el show en la capital como el logro de un sueño fijado desde los inicios de su trayectoria - crédito cortesía Fugitivo Raw

Durante la noche, el público podrá escuchar canciones como Madrid, Mi reina, Gata oficial y 4Life, además de su más reciente sencillo, “¿Quién me mandó?”, que llegó al número uno de Shazam Colombia y generó tendencias en YouTube.

El espectáculo incluirá invitados especiales, aunque el comunicado no precisó los nombres.

Un año de crecimiento en escenarios y plataformas digitales

El musico presentó el título de su segundo trabajo discográfico, 'El Pelaito de CTG', dedicado a su historia familiar y sus raíces en Cartagena - crédito cortesía Fugitivo Raw
El musico presentó el título de su segundo trabajo discográfico, 'El Pelaito de CTG', dedicado a su historia familiar y sus raíces en Cartagena - crédito cortesía Fugitivo Raw

Durante el 2026, Hamilton se presentó en La Solar Medellín, compartió escenario con Ryan Castro en el Parque Norte y participó como invitado en varios shows de J Balvin. En paralelo, su música tuvo una fuerte repercusión en plataformas digitales, con varios picos de viralización que contribuyeron a ampliar su proyección internacional.

Entre los reconocimientos del año, el artista fue portada de la lista Forbes 30 under 30 y fue seleccionado por YouTube Global para el programa Foundry 2026. A esto se suman seis nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026 —incluído Mejor Artista Revelación— y una nominación a los Premios Juventud 2026.

A lo largo de su trayectoria, Hamilton ha colaborado previamente con artistas como Ryan Castro, Farruko, De La Ghetto, Nampa Básico, Justin Quiles, Lenny Tavares o Mau y Ricky.

Un segundo álbum en camino

La organización del evento estableció la edad mínima de ingreso en 12 años e integrará zonas sin expendio de alcohol dentro del recinto - crédito cortesía Fugitivo Raw
La organización del evento estableció la edad mínima de ingreso en 12 años e integrará zonas sin expendio de alcohol dentro del recinto - crédito cortesía Fugitivo Raw

Antes del anuncio del concierto, Hamilton presentó mediante un video el título de su segundo álbum de estudio, El Pelaito de CTG, que según el artista busca reflejar sus raíces, su historia familiar y su vínculo con Cartagena.

El material audiovisual muestra distintos momentos de su vida antes de la música, su entorno familiar y su relación con la ciudad, sin que por ahora se haya confirmado una fecha de lanzamiento.

Precios y venta de boletas

Las entradas para el concierto en el Movistar Arena estarán disponibles en la página web de Tuboleta, con precios que oscilan entre los $89.000 y los $350.000, de acuerdo con la localidad. Cabe recordar que este rango de precios no incluye los costos por servicio de la tiquetera autorizada para el evento.

Este mismo miércoles 30 de septiembre inició la preventa para clientes Movistar Total que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. Ese mismo día, a partir de las 9:00 a.m., dará inicio la venta de entradas para el público general hasta agotar existencias.

El concierto es para mayores de 12 años. Los menores de edad deben asistir acompañados de un adulto responsable. De igual modo, se habilitarán algunas bandejas en las tribunas del recinto que pasarán a ser zonas libres de alcohol, por lo que se recomienda a los acudientes asistir allí con los menores de edad. De acuerdo con Tu Boleta, no se permitirá el ingreso a mujeres en visible estado de embarazo, acogiéndose a las recomendaciones de las autoridades.

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