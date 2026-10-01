Federico Gutiérrez confirmó que Manuel Villa asumirá como alcalde encargado de Medellín durante su ausencia: reveló el motivo

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que estará fuera de la ciudad durante algunos días para tomar vacaciones con su familia en el receso escolar, previsto entre el 5 y el 12 de octubre de 2026.

En su lugar asumirá como alcalde encargado Manuel Villa Mejía, actual secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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El mandatario informó la decisión en una publicación en su cuenta de X. “Por responsabilidad y como ejercicio también de transparencia, quiero contarles que voy a estar unos días por fuera de la ciudad. Si es por mí, yo no saco vacaciones. Realmente me gusta estar tiempo completo acá. Voy a aprovechar la semana de receso escolar para estar con Margarita, con mis hijos, unos días por fuera de la ciudad”, dijo.

Gutiérrez explicó que decidió tomar el descanso porque “es importante sobre todo por los hijos”, aunque afirmó que continuará atento a la administración distrital desde fuera de la ciudad.

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Federico Gutiérrez anunció que tomará unos días de vacaciones con su familia durante el receso escolar de octubre - crédito @FicoGutierrez/X

“De todas formas, no me desconecto y sigo pendiente de todo. No existe mayor orgullo para mí que ser Alcalde de Medellín. Un abrazo para todo”, dijo Gutiérrez.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, asumirá el despacho en ausencia de Gutiérrez

El jefe distrital aseguró que confía “plenamente en Manuel y sé de sus capacidades para liderar la ciudad y el equipo de la Alcaldía de Medellín”. Mejía ya ocupó la Alcaldía de Medellín como encargado. Entre el 6 y el 25 de julio de 2025, asumió las funciones mientras Gutiérrez estuvo ausente.

También estuvo al frente del despacho entre el 27 y el 30 de abril de 2026, cuando el alcalde viajó a Madrid para recibir un reconocimiento relacionado con el programa Cero Hambre.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, asumirá como alcalde encargado de Medellín - crédito @ManuelVillaMe/X

Villa había tenido ese mismo encargo durante la primera administración de Gutiérrez. Entre el 16 y el 19 de marzo de 2016 dirigió temporalmente la Alcaldía, mientras el mandatario participaba en un congreso de desarrollo urbano en San Sebastián, España. En ese momento, Villa ejercía como secretario privado.

En cuanto al reciente encargo, Mejía dijo: “Alcalde Fico, gracias por la confianza. Para mí es un honor, pero también una responsabilidad. Y usted y la ciudadanía pueden estar tranquilos de que vamos a estar con nuestro equipo al frente de todos los temas, día y noche en la calle, como usted lo ha venido haciendo. Por ahora, vaya y tome estos días descansando con su familia, que es más que merecido”.

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No obstante, el periodo del encargo aún debe formalizarse mediante decreto. Hasta el momento, no se conoce el decreto que establecerá las fechas exactas durante las cuales Villa ejercerá formalmente las funciones de alcalde encargado.

Villa ya ha ocupado temporalmente la Alcaldía de Medellín durante anteriores ausencias de Federico Gutiérrez - crédito Colprensa - captura @FicoGutierrez/X

Federico Gutiérrez defendió regular la vivienda turística en Medellín y negó que busque prohibirla

El alcalde de Medellín también defendió la propuesta de regular las viviendas turísticas incluida en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El mandatario afirmó que la iniciativa busca proteger el acceso de los residentes a la vivienda y establecer reglas para los alquileres de corta estancia, sin prohibir la actividad ni afectar la propiedad privada.

“Nosotros aquí no prohibimos ni restringimos actividades económicas, ¿qué hacemos? Regulamos”, sostuvo Gutiérrez al referirse al proyecto, que ya fue radicado ante el Concejo de Medellín.

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El alcalde señaló que la discusión debe desarrollarse de forma pública y con participación de distintos sectores. También cuestionó que, según afirmó, los intereses de un segmento económico hayan concentrado buena parte del debate sobre los cambios al POT.

Federico Gutiérrez defendió la regulación de las viviendas turísticas dentro de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Gutiérrez rechazó que su administración pretenda eliminar la vivienda turística y explicó que el objetivo es establecer áreas de la ciudad donde ese tipo de actividad pueda operar bajo determinadas condiciones.

“Nadie les va a arrebatar esas viviendas que tienen; simplemente, en una zona de la ciudad se pueden desarrollar esas actividades y en otras zonas no”, manifestó.

El mandatario argumentó que la expansión de las plataformas de renta corta influye en el mercado inmobiliario, aunque reconoció que no es el único factor que explica el aumento de los precios de arriendos y viviendas nuevas.

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También mencionó las quejas de residentes por problemas de convivencia en edificios y barrios donde algunos inmuebles familiares se destinan a estadías temporales, fiestas u otras actividades.