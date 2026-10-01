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Leonel Álvarez fue vinculado al Once Caldas como posible nuevo técnico: esto se sabe del tema

El cuadro blanco busca entrenador, tras la salida de Hernán Darío Herrera, y uno de los candidatos que empezó a sonar en las últimas horas fue el del extimonel del Bucaramanga

Leonel Álvarez
Leonel Álvarez sonó con fuerza como candidato para dirigir al Once Caldas, en reemplazo de Hernán Darío Herrera - crédito Colprensa
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Once Caldas se convirtió en uno de los ocho equipos de la Liga BetPlay que decidió cambiar de entrenador a mitad del campeonato en el segundo semestre, debido a que los malos resultados acompañaron a Hernán Darío Herrera y fue necesario un “timonazo”, pese a que cortaron un proceso de tres años.

Se conoció en la tarde del 30 de septiembre de 2026 que Leonel Álvarez era uno de los posibles candidatos del Blanco Blanco, debido a su experiencia en los banquillos, ya que fue campeón del fútbol colombiano y se encuentra libre para negociar su vinculación, aunque se presentó más información del caso.

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De otro lado, el club ya informó quién tomará las riendas de la nómina, de manera interina, para afrontar lo que queda de la Liga BetPlay, con el objetivo de llegar a los cuadrangulares semifinales y la Copa Colombia, en la que espera por su rival para los cuartos de final.

¿Qué se sabe de Leonel Álvarez y Once Caldas?

El entrenador antioqueño cuenta con buena experiencia en el fútbol colombiano, dirigió a distintos clubes y con buenas campañas, además de salir campeón en dos ocasiones con Independiente Medellín en 2009 y 2016, subcampeón con Deportivo Cali en 2013 y liderar grandes campañas en escuadras como Águilas Doradas y el Atlético Bucaramanga.

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Según el periodista Juan Felipe Cadavid, Leonel Álvarez iba a ser el técnico de Once Caldas por ser el candidato más cercano al club, horas después de filtrarse que Hernán Torres era una opción importante para la institución, y generó debate entre los hinchas por la elección.

Leonel Álvarez y Once Caldas
Este fue el pronunciamiento sobre la supuesta llegada de Leonel Álvarez al Once Caldas - crédito @JFCadavid/X

Pese al anuncio, el comunicador echó para atrás la noticia y afirmó poco tiempo después que “hasta anoche estaba todo cuadrado y parece que en las últimas horas se habría caído por diferencias en los salarios. Por ahora, caído”, sin dar muchos detalles sobre la supuesta negociación.

De su parte, el presidente de Once Caldas, Daniel Jaramillo, le dijo al programa Fútbol de Una que “no es cierta la versión que salió sobre el mediodía, que Leonel Álvarez era el técnico del Once. No lo tenemos contemplado, sin desconocer que es un gran técnico y que ha sido campeón. No está en nuestros planes”.

Leonel Álvarez y Once Caldas
Once Caldas, a través de su presidente, dejó claro que, por ahora, no considera como técnico a Leonel Álvarez - crédito @rusbelfranco/X

De esta manera, el cuadro blanco continúa sin definir un timonel reconocido para el banquillo y con el agua al cuello en la Liga BetPlay, ya que suma 12 puntos, a seis del octavo, que es el Deportes Tolima, y el certamen avanza a toda marcha para definir los clasificados a los cuadrangulares.

El colaborador de Carlos “Panelo” Valencia

Carlos Valencia asumió la dirección técnica del Once Caldas tras la salida de su entrenador anterior y debutará el 1 de octubre a las 8:00 p. m. frente a Internacional de Bogotá, en el estadio de Techo, en partido adelantado de la fecha 19.

El nuevo cuerpo técnico contará con Samuel Antonio Vanegas, que se incorporó a los entrenamientos el 30 de septiembre. El exdefensor central fue capitán del equipo que ganó la Liga de 2003 y la Copa Libertadores de 2004; tras su retiro trabajó con las categorías menores de Copacabana, Antioquia.

Once Caldas
Once Caldas quiere salvar la campaña dejada por Hernán Darío Herrera, en lo que queda del segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

El conjunto de Manizales ocupa el décimo lugar con 12 puntos y está a seis del octavo puesto. La cuenta para avanzar plantea sumar 18 puntos de los 24 que aparecen en disputa, mientras que la clasificación requiere esa misma cantidad sobre 27.

Como local, el equipo enfrentará a Llaneros, Deportivo Pereira, Águilas y Alianza Valledupar F.C. Sus compromisos fuera de casa serán contra Independiente Medellín, Millonarios, Internacional y Nacional.

El grupo de trabajo lo completan Mauricio Restrepo, jefe técnico de las divisiones menores; Fabio Castillo y Daniel Felipe Aristizábal, preparadores físicos; Saúl Giraldo, analista de video; Gustavo Vinasco, médico, y Yonny Yepez, entrenador de porteros. Yepez llegó el domingo pasado después de la lesión de Edigson Velásquez.

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