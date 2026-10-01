Hugo Rodallega ‘explotó’ contra la Dimayor por horario del partido Pereira vs. Santa Fe: “No es saludable”

Hugo Rodallega se quejó por el calor en el encuentro de Santa Fe ante Pereira en Yopal, por la Liga BetPlay - crédito Santa Fe

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Independiente Santa Fe se ha afianzado en el grupo de los ocho primeros clubes de la tabla de la Liga BetPlay, pese a la irregularidad de su juego, algunas bajas y el golpe de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana por Vasco da Gama en los cuartos de final.

El cuadro rojo viene de afrontar un partido complicado ante Deportivo Pereira por las condiciones climáticas: jugó bajo el fuerte calor de Yopal, Casanare, y consiguió los tres puntos que lo acercaron a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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Por eso, Hugo Rodallega cuestionó a la Dimayor por la programación de esa clase de compromisos.

“Un clima bastante complejo”

Distintos sectores, como la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, se han quejado ante la Dimayor por la programación de partidos en ciudades donde las temperaturas pueden superar los 30 °C durante la tarde.

Durante una charla con los medios, Hugo Rodallega también criticó que Santa Fe tuviera que jugar contra Pereira en Yopal. Según indicó, las altas temperaturas en la ciudad provocaron desgaste entre los jugadores, los jueces, los entrenadores y los aficionados que asistieron al estadio Santiago de las Atalayas el 29 de septiembre.

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Hugo Rodallega ingresó al segundo tiempo con Santa Fe, en medio de las altas temperaturas de la tarde en Yopal - crédito Santa Fe

El delantero envió un mensaje a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) para que reconsidere esos horarios en ciudades con altas temperaturas, con el fin de cuidar la salud de los deportistas y garantizar el espectáculo. También recordó que, durante el Mundial 2026, se aplicaron pausas de hidratación en cada tiempo por la misma razón.

Hugo Rodallega, citado por la emisora Caracol Radio, afirmó: “Era un horario y un clima bastante complejos... Se debería revisar que no se juegue a esos horarios porque es bastante complejo y no es saludable, tanto para los jugadores como para el cuerpo arbitral”.

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Pese al fuerte calor en Yopal, Santa Fe superó al Deportivo Pereira por 2-1, en duelo pendiente de la tercera fecha - crédito Santa Fe

Por otro lado, una de las razones por las que se ha jugado en Yopal en horas de la tarde es por la falta de luminarias en el escenario deportivo, lo que dificulta que se programen encuentros en horas de la noche, sumado a que Pereira no ha encontrado otra sede en 2026 para instalarse de manera prolongada.

“No teníamos cómodo el partido”

En rueda de prensa, el entrenador de Santa Fe, Pablo Repetto, habló sobre la manera como se consiguió el triunfo 2-1 sobre el Pereira, ya que el equipo no tuvo una gran presentación y sufrió mucho: “Sí, yo creo que en los últimos diez minutos nosotros estábamos en el banco un poco inquietos porque nos habían tirado unos cuantos centros, que habíamos controlado de mejor manera y allí vino el gol.

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“En el segundo tiempo mejoramos, empezamos a buscar jugar en el campo rival, y luego llega nuestro el gol. Después, como todos, ellos iban a correr riesgos, habían inquietado en alguna situación y viene la expulsión que nos cambia”, añadió.

Pablo Repetto tiene a Santa Fe adentro de los ocho primeros en la Liga BetPlay con 19 puntos - crédito Colprensa/Lina Gasca

Repetto, al igual que Hugo Rodallega, mencionó el calor como uno de los factores de la caída del nivel de Santa Fe en el campo de juego en Yopal: “Con todo el desgaste, producto del clima y del esfuerzo que se había hecho, entendíamos que era buscar más el resultado, que buscar el tercero”.

“Plantamos dos líneas de cuatro, entra Hugo (Rodallega) para sostener arriba, y por suerte para nosotros, ellos también reciben una tarjeta que hace que terminemos diez contra diez. Por encima de que no terminamos cómodo el partido, pero en líneas generales, lo sufrimos en forma normal, y que en forma merecida ganamos tres puntos importantes”, finalizó.

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