Construcción de El Campín fue blanco de nuevas críticas en el Concejo de Bogotá: “Tienen el descaro de decir que no existen retrasos”

El nuevo estadio El Campín se construirá justo al costado nororiental del actual escenario deportivo - crédito Sencia

Guardar

La Alcaldía de Bogotá y Sencia, concesionaria de la obra, anunciaron el 30 de septiembre que el nuevo estadio El Campín será entregado en diciembre de 2028, con capacidad para 60.000 espectadores. La fecha prevista inicialmente era diciembre de 2027.

Tras el anuncio, surgieron nuevas críticas desde el Concejo de Bogotá por los retrasos en la construcción de El Campín. Los cuestionamientos apuntaron, en particular, al administrador del escenario deportivo por las dificultades con los permisos del Distrito, los procesos judiciales por el uso del terreno y los aspectos económicos del proyecto.

PUBLICIDAD

Por su parte, Sencia aseguró que todo está en regla para avanzar con las obras desde el 23 de septiembre, fecha oficial del acta de inicio. La primera etapa contempla la instalación de más de 3.000 pilotes subterráneos para sostener la estructura.

“¿Por qué no le dicen la verdad a la ciudadanía?"

La concejala Heidy Sánchez ha cuestionado el proyecto de construcción y renovación del complejo de El Campín por distintos motivos. Entre ellos, mencionó las ganancias que recibe el Distrito por el complejo y los cambios constantes en la programación de las obras.

A través de su cuenta de X, la funcionaria del Pacto Histórico se pronunció sobre el anuncio del 30 de septiembre: “¡La fecha de entrega del nuevo Campín será en diciembre de 2028! Imagínense eso: un año después de la fecha que había sido anunciada inicialmente, y aun así tienen el descaro de decir que no existen retrasos en las obras proyectadas”.

PUBLICIDAD

Nuevas críticas de la concejal Heidy Sánchez por la construcción del nuevo estadio El Campín y los cambios de fechas de las obras - crédito @heidy_up/X

“Contractualmente, si los requisitos se hubieran cumplido durante este mes de septiembre, el nuevo Campín debería estar listo aproximadamente a mediados de 2028, teniendo en cuenta los 671 días calendario previstos para su construcción desde el Acta de Inicio de la fase de construcción. Sin embargo, que ahora se anuncie diciembre de 2028 nos deja algo claro, ni siquiera se ha resuelto de manera inmediata el trámite que mantiene frenado el inicio formal de las obras, y todo indica que estas comenzarían apenas hacia enero o febrero de 2027, si se pretende cumplir con esa nueva fecha de entrega”, añadió.

Heidy Sánchez criticó fuertemente al Distrito por las razones de los retrasos, cuyo pronunciamiento del alcalde Carlos Fernando Galán fue que se debió a la modificación del proyecto inicial:

PUBLICIDAD

“¿Por qué no le dicen la verdad a la ciudadanía sobre cuáles son los verdaderos retrasos? Causa curiosidad incluso que, a última hora, aparece PowerChina, una multinacional que habría sido seleccionada por Sencia para ejecutar la construcción, como la empresa encargada de llevar adelante las obras y, acto seguido, se anuncie el retraso de un año en la entrega del nuevo Campín. Además, se siguen aplazando las entregas a los bogotanos mientras Sencia continúa beneficiándose del aprovechamiento económico del estadio".

Para la temporada 2029, se espera que así se vea el nuevo estadio El Campín totalmente terminado - crédito Sencia

“¿Será que están esperando a recolectar el dinero suficiente para que, con el mismo uso del espacio y con los recursos que genera El Campín, salgan adelante las nuevas obras mientras el privado no aporta absolutamente nada? Eso es lo que parece y eso es precisamente lo que la Administración de Carlos Fernando Galán debería explicarle con claridad a Bogotá”, finalizó.

PUBLICIDAD

“No hay lugar a las falsas o a las medianas verdades”

Por su parte, el concejal Juan David Quintero, del partido En Marcha, mencionó en sus redes sociales que “cuesta mucho trabajo creerle a Mauricio Hoyos, portavoz de Sencia, y a Sencia como tal. Hay que recordarle que la construcción de El Campín es la construcción de un activo público y que, en últimas, la construcción es un contrato estatal, razón por la cual no hay lugar a las falsas o a las medianas verdades ni a la especulación”.

Una de las críticas del cabildante está en la información del cierre financiero, pues aseguró que al parecer no existe evidencia de eso: “Lo que sí se evidencia es que han prorrogado, incluso aduciendo errores absurdos como errores de transcripción, para beneficiar a un contratista y evitar que cumpla”.

PUBLICIDAD

El cabildante propuso que el contrato de concesión pase a Corficolombiana o la Alcaldía lo retome para estructurarlo de otra manera - crédito @JD_Quinteror/X

“Muestra de esto es que han dicho que el estadio debería estar listo en 2027 y ya van en 2028. Tampoco es novedoso que estén mostrando un nuevo contratista que va a hacer el estadio, ahora chino, porque hace un tiempo ya habían presentado a unos ingleses como socios y realmente eran constructores, igual que los chinos. No más medianas verdades”, señaló.

Quintero fue más allá y afirmó que, en el Concejo de Bogotá, presentará dos alternativas para sacar a Sencia del proyecto para El Campín: “O este contrato lo asume Corficolombiana, que es socio del proyecto, y con su liderazgo saca adelante esta obra, o de lo contrario, es preferible que se resuelva inmediatamente el contrato, se le restituya a la ciudad el estadio y estructuremos un contrato que sí le sirva a los ciudadanos y no a la promotora de eventos Sencia. Queremos una firma constructora y desarrolladora de APP, no una firma promotora de eventos”.

PUBLICIDAD