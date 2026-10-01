Colombia

Murió tiburón ballena que apareció encallado y herido en una playa de Nabugá, en Bahía Solano: autoridades investigan las causas

Funcionarios de la corporación ambiental del Chocó tomaron muestras para determinar si las lesiones, una enfermedad, artes de pesca o condiciones adversas explican el deceso del gran ejemplar, cuya aparición en el litoral fue considerada inusual

Codechocó analiza muestras del ejemplar hallado sin vida en Nabugá, Chocó, para determinar las razones del deceso y esclarecer su presencia fuera del período migratorio - crédito @luchovoltios / X

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El hallazgo de un tiburón ballena herido y varado en una playa de Nabugá, corregimiento de Bahía Solano, terminó con la muerte del animal antes de que las autoridades pudieran trasladarlo mar adentro.

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) tomó muestras biológicas para establecer qué provocó el deceso y por qué el ejemplar llegó a la zona fuera de la temporada migratoria habitual.

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El animal fue encontrado el miércoles 30 de septiembre de 2026 por habitantes de Nabugá, una comunidad ubicada a cerca de una hora y media en lancha desde el casco urbano de Bahía Solano. De acuerdo con los registros compartidos por la comunidad, el ejemplar aún estaba vivo cuando quedó atrapado en la orilla, pero presentaba heridas visibles.

Los pobladores solicitaron apoyo urgente ante la imposibilidad de mover al animal con los recursos disponibles. Varios habitantes intentaron llevarlo nuevamente al mar, aunque los motores de las embarcaciones locales no tenían la capacidad suficiente para arrastrar un ejemplar de ese tamaño.

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La situación generó preocupación entre los residentes, tanto por el estado del tiburón como por la presencia de su cuerpo en la playa. Las dificultades de conexión y de acceso a Nabugá limitaron la comunicación durante las primeras horas de la emergencia.

La comunidad intentó devolver al animal al mar

Los habitantes de la comunidad intentaron llevar al animal hacia mar abierto con motores de embarcaciones locales - crédito Codechocó
Los habitantes de la comunidad intentaron llevar al animal hacia mar abierto con motores de embarcaciones locales - crédito Codechocó

En videos que circularon tras el hallazgo, habitantes de Nabugá pidieron la intervención de autoridades ambientales y marítimas. Uno de los pobladores alertó que el animal se encontraba encallado y manifestó temor por los efectos que podría generar la descomposición del cadáver cerca de la comunidad.

El ejemplar fue identificado como un tiburón ballena (Rhincodon typus), especie considerada el pez más grande del mundo. Según la información entregada por las autoridades, el animal medía cerca de seis metros, una dimensión que dificultó cualquier intento comunitario de regresarlo al agua.

Aunque los habitantes buscaron ayuda desde las primeras horas de la mañana, el animal murió antes de la llegada de los equipos técnicos. El reporte fue recibido por Codechocó poco después de las 8:00 a. m., lo que activó el protocolo de atención para enmallamientos y varamientos de fauna marina del Pacífico Norte.

Kary Sánchez Minota, subdirectora Marino Costera y de Áreas Protegidas de Codechocó, explicó que la corporación coordinó el desplazamiento hacia Nabugá junto con unidades de Guardacostas, la Alcaldía de Bahía Solano y organizaciones ambientales presentes en el territorio.

“Al llegar, el individuo ya se encontraba muerto e inmediatamente se activó el protocolo para la disposición final del cuerpo”, indicó la funcionaria en declaraciones recogidas por Teleantioquia.

La corporación ambiental Codechocó articuló un operativo conjunto con la fuerza de Guardacostas y la Alcaldía de Bahía Solano - crédito Codechocó
La corporación ambiental Codechocó articuló un operativo conjunto con la fuerza de Guardacostas y la Alcaldía de Bahía Solano - crédito Codechocó

Codechocó tomó muestras para establecer las causas de la muerte

Tras confirmar la muerte del animal, los funcionarios realizaron una inspección y recogieron muestras biológicas. Los análisis buscarán determinar si las heridas que presentaba el tiburón estuvieron vinculadas con su muerte o si existieron otros factores, como enfermedades, interacciones con artes de pesca o condiciones ambientales adversas.

Por ahora, las autoridades no han informado qué causó las lesiones ni han establecido si el animal quedó atrapado por una situación ocurrida mar adentro antes de llegar a la playa.

Sánchez Minota indicó que el caso requiere una revisión particular debido a que la presencia del ejemplar no coincide con el período migratorio más habitual de la especie en esa zona del Pacífico colombiano.

“Esta no es temporada migratoria de esta especie, entonces hay que evaluar qué pasó para que se produjera el deceso de este individuo”, afirmó la subdirectora Marino Costera y de Áreas Protegidas.

El hecho abrió interrogantes sobre las condiciones que llevaron al animal hasta la costa de Nabugá. Aunque los tiburones ballena pueden ser observados en mar abierto en distintos momentos del año, las autoridades ambientales consideran inusual que un ejemplar aparezca varado en esa fecha en el litoral de Bahía Solano.

Los funcionarios de Codechocó tomaron muestras biológicas del cadáver para determinar el origen de las heridas - crédito Codechocó
Los funcionarios de Codechocó tomaron muestras biológicas del cadáver para determinar el origen de las heridas - crédito Codechocó

Las autoridades pidieron no tocar fauna marina varada

La disposición final del cuerpo también forma parte del protocolo activado por Codechocó. La entidad advirtió que las personas no deben manipular animales marinos varados, estén vivos o muertos, debido a los riesgos sanitarios y a la necesidad de preservar posibles elementos para una investigación técnica.

“La fauna marina puede tener parásitos que puedan afectar la salud humana”, señaló Sánchez Minota. La recomendación para las comunidades costeras es informar de inmediato a las autoridades ambientales, marítimas o locales y evitar el contacto directo con los animales.

El tiburón ballena está catalogado como una especie en peligro de extinción. Puede alcanzar entre 12 y 20 metros de longitud y pesar decenas de toneladas, aunque el individuo encontrado en Nabugá tenía una longitud estimada de seis metros.

La presencia de esta especie forma parte de la biodiversidad marina que caracteriza al Pacífico colombiano y a Bahía Solano. Los resultados de las pruebas tomadas por Codechocó permitirán establecer si las heridas, una enfermedad u otro factor provocaron la muerte del ejemplar y aportarán elementos para explicar su llegada a la costa fuera de la temporada migratoria.

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