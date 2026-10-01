Los primeros 50 días del Gobierno dejan un aumento del 716% en ofensivas militares contra estructuras criminales

El presidente Abelardo de la Espriella fijó la directriz de recuperar el orden y la autoridad para la fuerza pública - crédito prensa MinDefensa

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El informe oficial, divulgado el 30 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Defensa Nacional, reúne los resultados operacionales que el Ejecutivo atribuyó a la ofensiva contra grupos armados, redes de narcotráfico y estructuras dedicadas al hurto y la extorsión. El balance incluye acciones en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cali y Putumayo, además de cifras nacionales sobre criminalidad y control territorial.

Durante su posesión, el 7 de agosto en el Batallón Pichincha, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su administración buscaría recuperar “el orden, la autoridad y la libertad”. Cincuenta días después, el Gobierno presentó los datos como resultado de esa directriz para la fuerza pública.

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Secuestro bajó 79% y la extorsión cayó 62%, según el Ministerio de Defensa

El reporte señala que, en la comparación entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el secuestro registró una reducción del 79%, mientras que la extorsión cayó 62%. Las masacres, de acuerdo con el documento, disminuyeron 58% en ese mismo período.

El Ministerio de Defensa reportó una reducción del 79% en los secuestros y del 62% en las extorsiones - crédito prensa MinDefensa

El Ministerio también informó descensos en tres modalidades de hurto: 47% en comercios, 32% en residencias y 28% en casos contra personas. A su vez, reportó una reducción del 53% en el número de integrantes de la fuerza pública asesinados.

La fuente citada por la cartera para algunos de los datos es el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).

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Más de 65 toneladas de cocaína incautadas y 708 minas ilegales intervenidas

Dentro de los resultados contra organizaciones criminales, el Gobierno informó la destrucción de 450 laboratorios de base de coca y seis instalaciones de permanganato de potasio, una sustancia utilizada en el procesamiento de cocaína.

La fuerza pública reportó además la intervención de 708 minas ilegales y la inmovilización de 106 máquinas amarillas. El balance incluyó la erradicación de 2.284 hectáreas de cultivos ilícitos, así como la incautación de más de 65 toneladas de cocaína y 35 toneladas de marihuana.

Las autoridades incautaron más de 65 toneladas de cocaína y destruyeron 450 laboratorios de base de coca - crédito prensa MinDefensa

Según el Ministerio de Defensa, el enfrentamiento contra estructuras criminales aumentó 716% frente a agosto del año anterior. El documento también atribuyó a las operaciones una caída del 91% en los confinamientos forzados de comunidades.

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La cartera, dirigida por el ministro de Defensa, el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora, sostuvo que estos resultados corresponden a una estrategia de presión simultánea sobre economías ilegales, cabecillas y redes urbanas vinculadas con el tráfico de drogas, la extorsión y el control territorial.

La operación en Cali dejó 85 detenidos y siete estructuras desarticuladas

En Cali, la denominada Operación Iron concentró más de 1.200 integrantes de la Policía y el Ejército en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios. La intervención se enfocó en sectores del centro de la ciudad y zonas como El Calvario, San Pascual y Sucre.

La Operación Iron en Cali movilizó a más de 1.200 efectivos y desarticuló siete grupos delictivos - crédito prensa MinDefensa

El Ministerio informó 85 capturas, de las cuales 73 se produjeron por orden judicial y dos en flagrancia. El dato contrasta con las 83 órdenes de captura mencionadas en el reporte, que también da cuenta de más de 100 allanamientos realizados durante el despliegue.

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Las autoridades atribuyeron a la operación la desarticulación de siete grupos: La Torre, La Luna, Los Pasqua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres. Entre los elementos incautados figuran armas de fuego, granadas, cartuchos, teléfonos celulares, cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

El despliegue en la Sierra Nevada incluyó 2.500 efectivos y recompensas por cabecillas

Otra de las operaciones destacadas se dirigió contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), con presencia en Magdalena y La Guajira. El dispositivo contó con 2.500 efectivos, apoyo aéreo, patrullajes mixtos, controles viales y acompañamiento a comerciantes.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a alias Tolima y a alias Juancho Rey en operativos contra las Autodefensas Conquistadoras - crédito prensa MinDefensa

El Ministerio registró 23 capturas, 18 en Magdalena y cinco en La Guajira, a las que sumó otras 13 detenciones en Santa Marta y Ciénaga. También informó seis registros, allanamientos y desbloqueos en cinco puntos de la vía entre Santa Marta y Riohacha.

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Entre los resultados, el Gobierno mencionó las capturas de alias Tolima, identificada como compañera sentimental de alias Pinocho, señalado como líder de las Acsn, y de alias Juancho Rey, al que vinculó con acciones sicariales de la estructura.

Las autoridades incautaron 4,5 kilogramos de cocaína, 150 dosis de marihuana, 56 cartuchos, una mini Uzi, un vehículo, nueve tarjetas bancarias, una contadora de billetes y $43 millones en efectivo. El Gobierno distribuyó 5.000 volantes y anunció recompensas por un total de $3.000 millones por información sobre alias Pinocho, alias 200 y alias Patiliso.

La extradición de alias Araña centró la ofensiva contra Comandos de Frontera

La ofensiva en Putumayo incluyó la extradición a Estados Unidos de alias Araña, presunto cabecilla de Comandos de Frontera - crédito prensa MinDefensa

En Putumayo, el Ministerio destacó la extradición a Estados Unidos de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, al que señaló como cabecilla de los Comandos de Frontera. El reporte indicó que deberá responder ante la justicia estadounidense por delitos asociados con narcotráfico.

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La cartera también afirmó que neutralizó una red de explotación infantil atribuida a esa organización. Según el balance oficial, la estructura utilizaba menores de edad para transportar dinero y cocaína, apoyar rutas de narcotráfico y participar en homicidios.

El Ministerio de Defensa y señaló que mantendrá los operativos contra las organizaciones que operan en zonas rurales, corredores fronterizos y centros urbanos.