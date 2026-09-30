Colombia

Mägo de Oz confirmó un único concierto en Bogotá para febrero de 2027: la preventa abrirá el 1 de octubre de 2026

La agrupación española llevará la gira La Noche de las Brujas al Movistar Arena, en su regreso a la capital tras Rock al Parque 2024 y Festival Cordillera 2026

- crédito @ayuntamiento_lucena/Instagram
Mägo de Oz ofrecerá su único concierto en Colombia el 26 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @ayuntamiento_lucena/Instagram
Guardar

Para el 26 de febrero de 2027, Mägo de Oz llevará al Movistar Arena de Bogotá su gira ‘La Noche de las Brujas’, en el que será su único concierto en Colombia: una buena noticia para los amantes del Heavy Metal en español.

La presentación marcará el regreso de la agrupación española a la capital colombiana después de su participación en Rock al Parque 2024 y el Festival Cordillera 2026. En esta ocasión, Bogotá será la única ciudad del país incluida en el recorrido anunciado por la banda.

PUBLICIDAD

La propuesta reúne canciones nuevas y títulos que han mantenido presencia entre el público colombiano, como Fiesta pagana, Molinos de viento, La costa del silencio y Hasta que el cuerpo aguante.

Afiche promocional con el logo de Mägo de Oz, un mapa de distribución del recinto Movistar Arena, precios de entradas y la fecha del evento
El concepto del disco 'Malicia' está basado en la historia de las brujas de Zugarramurdi del siglo XVII - crédito Flora

La banda llegará al Movistar Arena con una puesta en escena ligada al universo narrativo de su álbum Malicia. El espectáculo busca trasladar al escenario elementos asociados con la fantasía, el folk metal y las referencias celtas que han caracterizado su repertorio.

La preventa será el 1 y 2 de octubre

La preventa exclusiva para clientes Movistar estará habilitada durante el jueves 1 y el viernes 2 de octubre de 2026. A partir del sábado 3 de octubre se abrirá la venta para el público general en la plataforma Tuboleta.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, la organización no informó el valor de las entradas ni las localidades disponibles. Por ello, quienes planeen asistir deberán consultar las actualizaciones oficiales de la boletería antes del inicio de cada etapa de venta.

El anuncio de las fechas se produjo luego de la presentación de Mägo de Oz en el Festival Cordillera 2026. La agrupación confirmó entonces su intención de volver a Colombia, y posteriormente precisó que el reencuentro con sus seguidores será en febrero del próximo año.

Afiche promocional con el logo de Mägo de Oz, un mapa de distribución del recinto Movistar Arena, precios de entradas y la fecha del evento
La preventa exclusiva para clientes Movistar iniciará el 1 de octubre de 2026 a través de la plataforma Tuboleta - crédito Flora

Malicia da nombre a la gira que recorrerá América

El repertorio de la gira toma como punto de partida ‘Malicia: La noche de las brujas’, lanzado en octubre de 2025. El disco contiene 15 canciones y desarrolla una historia inspirada en las brujas de Zugarramurdi, una localidad del norte de España vinculada a procesos inquisitoriales del siglo XVII.

Entre los temas del álbum están Malicia, Ríos de lágrimas, La noche celta, Halloween (Almas sin luz) y Los fantasmas de la fe. La producción combina recursos del heavy metal, el rock celta y el folk metal, géneros presentes en distintas etapas de la trayectoria de la banda.

El álbum Malicia fue nominado a Mejor Álbum de Rock en los Latin Grammy 2026. En esa categoría compite con A la mitad, de Beta; Ceremonia, de 1915; Shine, de Fito Páez, y La frontera, de Viniloversus.

La gira comenzó en España en marzo de 2026, con fechas en Madrid, Cádiz y Barcelona. Después se trasladó a México, donde el grupo programó conciertos en 13 ciudades entre septiembre y diciembre, de acuerdo con información de la promotora Zignia Live.

Una flautista, un violinista con un violín blanco y un cantante masculino en un escenario con luces de fondo
El repertorio de las presentaciones recientes combina estrenos musicales con clásicos del grupo como 'Fiesta pagana' y 'Molinos de viento' - crédito Colprensa

Los conciertos recientes combinaron estrenos y clásicos

Registros de setlist.fm indican que los shows españoles de ‘La Noche de las Brujas’ incluyeron cerca de 20 canciones. El listado alternó material reciente con composiciones de distintas etapas de la banda.

En esas presentaciones aparecieron Malicia, Ríos de lágrimas, Astaroth y Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar..., junto con títulos como Abracadabra, La danza del fuego y La costa del silencio. El tramo final mantuvo una secuencia de clásicos integrada por El vals de las almas rotas, Molinos de viento y Fiesta pagana.

Estas últimas dos figuran entre las canciones habituales del cierre de la gira, según esos registros. Los conciertos también han contado con un solo de guitarra de Jorge Salán.

La formación actual incluye a Txus di Fellatio en batería, Carlos Prieto “Mohamed” en violín, Rafa Blas como vocalista desde 2023 y Víctor de Andrés en guitarra desde 2020, además de otros músicos incorporados en los últimos años.

Afiche promocional con el logo de Mägo de Oz, un mapa de distribución del recinto Movistar Arena, precios de entradas y la fecha del evento
La producción discográfica 'Malicia' fue nominada en la categoría de Mejor Álbum de Rock en los Latin Grammy 2026 - crédito Flora

Una trayectoria de casi cuatro décadas

Mägo de Oz nació en Madrid el 7 de julio de 1988. El proyecto, impulsado por Di Fellatio, se llamó inicialmente Transilvannia666 antes de adoptar su nombre definitivo. Su primera maqueta, ¿Y qué más da?, se publicó en 1989.

La llegada de Carlos Prieto, conocido como “Mohamed”, en 1992 consolidó el violín como uno de los rasgos distintivos del sonido del grupo. Prieto y Di Fellatio son los únicos integrantes originales que continúan en la alineación.

El reconocimiento masivo llegó con La leyenda de La Mancha en 1998 y se consolidó con Finisterra dos años más tarde.

Temas Relacionados

Mägo de Oz en ColombiaPreventa Mägo de OzConciertos Movistar Arena BogotáColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 30 de septiembre

La divisa estadounidense experimentó una caída en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 30 de septiembre

Estas son las marcas que se ganaron el corazón de los colombianos, según el Brand Love Index 2026

El estudio de Cluster Research identificó 23 marcas que lograron los niveles más altos de conexión emocional con los consumidores

Estas son las marcas que se ganaron el corazón de los colombianos, según el Brand Love Index 2026

Ejército frustró un presunto atentado terrorista atribuido al ELN en zona rural de Cúcuta, tras labores de inteligencia

La intervención permitió ubicar y destruir cuatro recipientes con carga explosiva junto a la carretera hacia Carmen de Tonchalá, donde las autoridades reforzaron la seguridad mediante el Plan Blindaje en el sector

Ejército frustró un presunto atentado terrorista atribuido al ELN en zona rural de Cúcuta, tras labores de inteligencia

Nequi tiene una función para detectar comprobantes falsos: así puede verificar un pago

La herramienta “Comprobar un pago” permite escanear el QR de un recibo y confirmar si la transferencia realmente quedó registrada

Nequi tiene una función para detectar comprobantes falsos: así puede verificar un pago

El Banco de la República desató una ola de reacciones tras aumentar la tasa de interés 25 puntos básicos: “No podemos resignarnos”

La decisión del Emisor de elevar en 25 puntos básicos el costo del dinero no tardó en convertirse en un nuevo pulso político, en el que ya el expresidente Gustavo Petro cuestionó la gestión del actual Gobierno

El Banco de la República desató una ola de reacciones tras aumentar la tasa de interés 25 puntos básicos: “No podemos resignarnos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Apolo 7 da el salto a una nueva era con su sencillo ‘Todo Me Habla De Tí’: “Ya no estamos casados con ningún sonido en particular”

Apolo 7 da el salto a una nueva era con su sencillo ‘Todo Me Habla De Tí’: “Ya no estamos casados con ningún sonido en particular”

La novia de Simón Brand reveló cómo enfrentó el odio en redes tras confirmar su relación con el exesposo de Claudia Bahamón: “Mucha tristeza”

Alina Lozano defendió a Jim Velásquez tras comentarios sobre su orientación sexual: “Nos enteramos de que era gay”

Jorge Barón fue condecorado por el Concejo de Bogotá por su aporte a la cultura nacional: recibió la Orden Civil al Mérito

Yina Calderón se fue en contra de Luisa Fernanda W por su despedida de soltera y por invitar a última hora a Ornella Sierra: “Eso se ve tan falso”

Deportes

Santa Fe le regaló una camiseta al streamer argentino Davoo Xeneize por su apoyo en la Copa Sudamericana: “Que alegría que me dieron”

Santa Fe le regaló una camiseta al streamer argentino Davoo Xeneize por su apoyo en la Copa Sudamericana: “Que alegría que me dieron”

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Se disputó el Mundial de Ciclismo en Montreal, y así quedaron los colombianos en el ranking UCI

Luis Amaranto Perea habló sobre la diferencia que existe entre Medellín y Millonarios: “Ellos tienen hombres y nosotros contamos con niños”

El Sporting Lisboa le hizo particular petición a la Federación Colombiana de Fútbol sobre Luis Suárez, según la prensa de Portugal