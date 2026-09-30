Mägo de Oz confirmó un único concierto en Bogotá para febrero de 2027: la preventa abrirá el 1 de octubre de 2026

Mägo de Oz ofrecerá su único concierto en Colombia el 26 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá - crédito @ayuntamiento_lucena/Instagram

Guardar

Para el 26 de febrero de 2027, Mägo de Oz llevará al Movistar Arena de Bogotá su gira ‘La Noche de las Brujas’, en el que será su único concierto en Colombia: una buena noticia para los amantes del Heavy Metal en español.

La presentación marcará el regreso de la agrupación española a la capital colombiana después de su participación en Rock al Parque 2024 y el Festival Cordillera 2026. En esta ocasión, Bogotá será la única ciudad del país incluida en el recorrido anunciado por la banda.

PUBLICIDAD

La propuesta reúne canciones nuevas y títulos que han mantenido presencia entre el público colombiano, como Fiesta pagana, Molinos de viento, La costa del silencio y Hasta que el cuerpo aguante.

El concepto del disco 'Malicia' está basado en la historia de las brujas de Zugarramurdi del siglo XVII - crédito Flora

La banda llegará al Movistar Arena con una puesta en escena ligada al universo narrativo de su álbum Malicia. El espectáculo busca trasladar al escenario elementos asociados con la fantasía, el folk metal y las referencias celtas que han caracterizado su repertorio.

La preventa será el 1 y 2 de octubre

La preventa exclusiva para clientes Movistar estará habilitada durante el jueves 1 y el viernes 2 de octubre de 2026. A partir del sábado 3 de octubre se abrirá la venta para el público general en la plataforma Tuboleta.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, la organización no informó el valor de las entradas ni las localidades disponibles. Por ello, quienes planeen asistir deberán consultar las actualizaciones oficiales de la boletería antes del inicio de cada etapa de venta.

El anuncio de las fechas se produjo luego de la presentación de Mägo de Oz en el Festival Cordillera 2026. La agrupación confirmó entonces su intención de volver a Colombia, y posteriormente precisó que el reencuentro con sus seguidores será en febrero del próximo año.

La preventa exclusiva para clientes Movistar iniciará el 1 de octubre de 2026 a través de la plataforma Tuboleta - crédito Flora

Malicia da nombre a la gira que recorrerá América

El repertorio de la gira toma como punto de partida ‘Malicia: La noche de las brujas’, lanzado en octubre de 2025. El disco contiene 15 canciones y desarrolla una historia inspirada en las brujas de Zugarramurdi, una localidad del norte de España vinculada a procesos inquisitoriales del siglo XVII.

PUBLICIDAD

Entre los temas del álbum están Malicia, Ríos de lágrimas, La noche celta, Halloween (Almas sin luz) y Los fantasmas de la fe. La producción combina recursos del heavy metal, el rock celta y el folk metal, géneros presentes en distintas etapas de la trayectoria de la banda.

El álbum Malicia fue nominado a Mejor Álbum de Rock en los Latin Grammy 2026. En esa categoría compite con A la mitad, de Beta; Ceremonia, de 1915; Shine, de Fito Páez, y La frontera, de Viniloversus.

La gira comenzó en España en marzo de 2026, con fechas en Madrid, Cádiz y Barcelona. Después se trasladó a México, donde el grupo programó conciertos en 13 ciudades entre septiembre y diciembre, de acuerdo con información de la promotora Zignia Live.

PUBLICIDAD

El repertorio de las presentaciones recientes combina estrenos musicales con clásicos del grupo como 'Fiesta pagana' y 'Molinos de viento' - crédito Colprensa

Los conciertos recientes combinaron estrenos y clásicos

Registros de setlist.fm indican que los shows españoles de ‘La Noche de las Brujas’ incluyeron cerca de 20 canciones. El listado alternó material reciente con composiciones de distintas etapas de la banda.

En esas presentaciones aparecieron Malicia, Ríos de lágrimas, Astaroth y Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar..., junto con títulos como Abracadabra, La danza del fuego y La costa del silencio. El tramo final mantuvo una secuencia de clásicos integrada por El vals de las almas rotas, Molinos de viento y Fiesta pagana.

Estas últimas dos figuran entre las canciones habituales del cierre de la gira, según esos registros. Los conciertos también han contado con un solo de guitarra de Jorge Salán.

PUBLICIDAD

La formación actual incluye a Txus di Fellatio en batería, Carlos Prieto “Mohamed” en violín, Rafa Blas como vocalista desde 2023 y Víctor de Andrés en guitarra desde 2020, además de otros músicos incorporados en los últimos años.

La producción discográfica 'Malicia' fue nominada en la categoría de Mejor Álbum de Rock en los Latin Grammy 2026 - crédito Flora

Una trayectoria de casi cuatro décadas

Mägo de Oz nació en Madrid el 7 de julio de 1988. El proyecto, impulsado por Di Fellatio, se llamó inicialmente Transilvannia666 antes de adoptar su nombre definitivo. Su primera maqueta, ¿Y qué más da?, se publicó en 1989.

La llegada de Carlos Prieto, conocido como “Mohamed”, en 1992 consolidó el violín como uno de los rasgos distintivos del sonido del grupo. Prieto y Di Fellatio son los únicos integrantes originales que continúan en la alineación.

PUBLICIDAD

El reconocimiento masivo llegó con La leyenda de La Mancha en 1998 y se consolidó con Finisterra dos años más tarde.