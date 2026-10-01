Bogotá renovará la educación media en colegios oficiales para frenar la deserción en décimo

Bogotá presentó un nuevo marco para actualizar la educación media en los colegios públicos de la ciudad - crédito @Educacionbogota / X

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Bogotá presentó un nuevo marco para actualizar la educación media en los colegios públicos, una hoja de ruta dirigida a los estudiantes de 10.º y 11.º que busca fortalecer los aprendizajes, reducir las interrupciones en las trayectorias escolares y vincular la formación con la educación superior, el empleo y los proyectos de vida.

La propuesta fue presentada por la secretaria de Educación del Distrito, Julia Rubiano, como una política que reúne aprendizajes de las iniciativas aplicadas durante las últimas dos décadas. El documento orientará decisiones pedagógicas, curriculares, organizacionales y de gestión en las instituciones educativas distritales.

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El modelo busca dar continuidad a 20 años de políticas

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) señaló que Bogotá ha desarrollado cinco apuestas de política pública para la educación media en los últimos 20 años. Según la entidad, esas estrategias no tuvieron continuidad entre sí ni evaluaciones previas que permitieran medir sus resultados antes de poner en marcha las siguientes.

El nuevo Marco para la actualización de la educación media reúne los avances de esos procesos y plantea una dirección común para los colegios. Su aplicación tendrá en cuenta las condiciones, capacidades y oportunidades de cada institución, por lo que no se ejecutará de forma idéntica en toda la ciudad.

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La educación media colombiana comprende dos modalidades para la obtención del título de bachiller: académica y técnica. - crédito Alcaldía de Bogotá

“Todos los estudiantes que transiten por la educación media cuenten con un proyecto de vida que ellos hayan construido”, afirmó Rubiano. La funcionaria indicó que ese proyecto debe servirles para continuar su formación o incorporarse al mundo laboral.

La educación media comprende los grados 10.º y 11.º y concluye con la obtención del título de bachiller. En Colombia puede cursarse bajo la modalidad académica, enfocada en profundizar áreas de las ciencias, las artes o las humanidades, o técnica, que ofrece preparación en sectores como el agropecuario, comercial, industrial y de servicios.

La deserción desde noveno es uno de los principales desafíos

La actualización se produce en un contexto de interrupciones en las trayectorias educativas. De los 412 colegios públicos de Bogotá, 393 ofrecen educación media, pero la transición desde noveno grado sigue siendo uno de los puntos de mayor atención para el sistema.

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Datos de la SED muestran que solo el 75,4% de los alumnos de noveno continúa de manera ininterrumpida a décimo. En 2024, 1.184 de los 53.178 estudiantes matriculados en noveno desertaron, mientras que 1.516 de los 52.574 jóvenes que cursaban décimo no llegaron a grado 11.º al año siguiente.

La Secretaría de Educación del Distrito registró la deserción de 1.184 estudiantes de noveno grado en 2024 - crédito @Educacionbogota / X

La dependencia también identificó dificultades al final del ciclo. El 4% de los estudiantes de último grado no obtiene el título de bachiller y, entre quienes sí se gradúan, persisten brechas en los aprendizajes requeridos para avanzar hacia la educación superior, la formación para el trabajo u otros proyectos personales.

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El panorama curricular también presenta diferencias. Entre 2024 y 2026, el 43% de los colegios públicos con educación media actualizó sus planes de estudio, de acuerdo con la entidad. El nuevo marco pretende ampliar esa revisión y dar herramientas para que las instituciones ajusten sus propuestas a las necesidades de sus comunidades educativas.

Los colegios reorganizarán tiempos y apoyos para los estudiantes

La estrategia plantea reorganizar el tiempo escolar y reforzar el acompañamiento académico mediante procesos de nivelación, recuperación y seguimiento. También propone metodologías más participativas y vinculadas con situaciones del entorno de los estudiantes.

Los resultados históricos de las pruebas Saber 11 ubicaron a Inglés y Ciencias Naturales con los promedios más bajos - crédito Secretaría Distrital de Educación

La SED indicó que el modelo contempla una oferta educativa más diversa, orientada a las expectativas de cada alumno. Además, prevé acciones para atender necesidades académicas, sociales y emocionales desde las instituciones.

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En los resultados históricos de las pruebas Saber 11, correspondientes al período 2015-2025, Lectura Crítica obtuvo un promedio de 54,16 puntos y Matemáticas alcanzó 52,59, ambas en nivel 3. En contraste, Inglés registró 51,79 puntos, equivalente al nivel A1; Ciencias Naturales, 51,39, y Sociales y Ciudadanas, 50,16, estas dos últimas en nivel 2.

La secretaria sostuvo que la iniciativa debe ofrecer a los jóvenes opciones para desarrollar sus intereses. En una publicación en X, señaló: “Cada estudiante encuentre en el colegio nuevas oportunidades para fortalecer lo que sabe, explorar lo que le apasiona y prepararse para lo que viene”.

La secretaría de Educación, Julia Rubiano, anuncií la presentación del marco para la actualización de la educación media propuesto por la administración de Carlos Fernando Galán - crédito Julia Rubiano/X

La aplicación se hará en cinco fases según cada institución

La implementación será gradual y estará condicionada por avances que puedan verificarse en cada colegio. La ruta incluye cinco etapas: alistamiento, instalación, activación, estructuración e institucionalización.

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Cada institución conformará un Equipo Líder de Media, integrado por directivos, orientadores y docentes. La intención es que los cambios no dependan de una sola persona y que los procesos continúen cuando haya relevos en los equipos escolares.

La Secretaría de Educación busca que la actualización permita a los colegios seguir criterios comunes, usar información sobre sus resultados y responder con mayor rapidez a las necesidades de los estudiantes de 10.º y 11.º.