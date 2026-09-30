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James Rodríguez será capitán de Atlético Nacional por primera vez: también debutará como titular ante Junior de Barranquilla

El partido está programado para las 8:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, y es válido por la fecha tres de la Liga BetPlay 2026-II

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
James Rodríguez debutará como titular y capitán de Atlético Nacional, en el duelo ante Junior de Barranquilla del miércoles 30 de septiembre del 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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James Rodríguez será el capitán de Atlético Nacional ante Junior de Barranquilla, por la fecha tres de la Liga BetPlay 2026-II, según pudo confirmar Infobae Colombia con una persona que hace parte del equipo de comunicaciones del club.

Si no hay cambios de último momento en la decisión del director técnico Lucas González y su grupo de trabajo, los hinchas de Atlético Nacional verán por primera vez desde el inicio al ex Real Madrid, que además liderará al equipo en el campo.

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El partido se disputará a las 8:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y marcará la primera titularidad del número 23 con el equipo antioqueño.

La posibilidad comenzó a tomar fuerza el domingo 27 de septiembre de 2026, un día después del amistoso entre Atlético Nacional y Chapecoense, que terminó 1-1. Emmanuel Benítez anotó para el conjunto colombiano y Yago Felipe convirtió para el equipo brasileño.

La decisión responde a que Rodríguez ya estaría en condiciones físicas de disputar más minutos, después de sus tres primeras apariciones con el club. En su debut, ante Internacional de Bogotá, el miércoles 16 de septiembre de 2026, ingresó a los 59 minutos; frente a Llaneros entró en el entretiempo y contra Millonarios saltó al campo a los 60.

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El reporte de Pilar Velásquez, periodista de Win Sports, sobre el debut de James Rodríguez como titular y su primera vez siendo capitán de Atlético Nacional - crédito @pilvarvelasquezv/X
El reporte de Pilar Velásquez, periodista de Win Sports, sobre el debut de James Rodríguez como titular y su primera vez siendo capitán de Atlético Nacional - crédito @pilvarvelasquezv/X

El proceso de adaptación y puesta a punto de James Rodríguez

El futbolista ha sumado minutos de manera gradual, como parte de un proceso de puesta a punto física que explicó el director técnico Lucas González. El objetivo es que, cuando juegue desde el inicio y complete un partido, reduzca el riesgo de sufrir una lesión o algún percance.

Desde el 11 de septiembre de 2026, cuando fue anunciado oficialmente, Rodríguez acumuló entrenamientos y participó en tres partidos. Ese proceso ya le habría permitido alcanzar el estado físico necesario para jugar desde el pitazo inicial.

Pilar Velásquez, periodista de Win Sports y reconocida como seguidora de Atlético Nacional, también aseguró en sus redes sociales que James Rodríguez será titular y capitán del equipo ante Junior de Barranquilla, el miércoles 30 de septiembre de 2026.

El volante espera seguir sumando minutos, y para ello tendrá el reto de jugar ante el bicampeón de Colombia-crédito Cristian Bayona-Jairo Cassiani/Colprensa
El volante espera seguir sumando minutos, y para ello tendrá el reto de jugar ante el bicampeón de Colombia-crédito Cristian Bayona-Jairo Cassiani/Colprensa

¿Cuál sería el once inicial de Atlético Nacional para enfrentar a Junior de Barranquilla?

Con la inclusión de James Rodríguez en el onceno titular del equipo paisa, para enfrentar al barranquillero, los dirigidos por Lucas González formarían con Franco Armani en el arco; Andrés Felipe Román, Neider Parra, William Tesillo y Milton Casco en la zona defensiva; Elías Cabrera y Juan Manuel Zapata en la primera línea de volantes; Ian Poveda, James Rodríguez y Kevin Parra más adelantados, para dejar a Andrés Sarmiento como hombre más adelantado en ataque de Atlético Nacional.

Por su parte, Junior de Barranquilla formaría con: Jeferson Martínez en el arci; Jermein Peña, Daniel Rivera, Pablo Ortiz, Yeison Suárez en la zaga defensiva; Fabián Ángel, Guillermo Celis, Déiber Caicedo, Bryan Castrillón en el mediocampo; Teófilo Gutiérrez y Francisco Fydriszewski en el frente de ataque. Dirigidos por el director técnico Sebastián Viera.

James Rodríguez podría integrar la formación titular de Atlético Nacional este 30 de septiembre de 2026 ante Junior de Barranquilla-crédito @Maurofutbolyfe/X
James Rodríguez podría integrar la formación titular de Atlético Nacional este 30 de septiembre de 2026 ante Junior de Barranquilla-crédito @Maurofutbolyfe/X

¿Cómo se elige el capitán de Atlético Nacional?

En este punto de la primera capitanía de James Rodríguez con Atlético Nacional cabe recordar la explicación que dio Lucas González, director técnico del equipo, sobre cómo se elige el jugador que portará esa distinción durante un juego.

El 7 de septiembre del 2026, después de la victoria de Atlético Nacional 3-0 ante Deportivo Cali, González explicó que hay cinco jugadores del plantel elegidos como posibles capitanes: Franco Armani, William Tesillo, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona y Jorman Campuzano.

En ese momento no había llegado James Rodríguez quien se convirtió en el sexto en ese listado. En la previa de cada juego, Alexis Henríquez, asistente técnico y leyenda como jugador del club, es quien termina determinando quién será el capitán de cada partido. Y en este caso, ha decidido que Rodríguez lo sea para enfrentar a Junior.

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