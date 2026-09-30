Sencia se refirió a los roces con Millonarios y Santa Fe por las obras del nuevo El Campín, que tendrá capacidad para 60.000 espectadores en 2028

Mauricio Hoyos, CEO del concesionario, afirmó que la clave es "una buena comunicación" y demostró los beneficios para los clubes con el nuevo escenario - crédito Diego Ariza/Infobae

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Sencia anunció oficialmente el inicio de las obras para la construcción del nuevo estadio El Campín de Bogotá, cuyas obras por fin vieron la luz después de un largo proceso de dos años, desde la firma del contrato de concesión con la Alcaldía de Bogotá y los cambios en el plan para el escenario deportivo.

Mauricio Hoyos, CEO de la organización, también espera que el proyecto ayude en la relación con Millonarios y Santa Fe, debido a los choques con los clubes por el uso del escenario para los partidos de fútbol profesional y los conciertos, sobre todo por lo ocurrido con la final de la Liga Femenina y la presentación de BTS.

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De otro lado, Sencia y la Alcaldía de Bogotá presentaron las fechas, intervenciones y detalles del nuevo estadio, el cual también alcanzará los 60.000 espectadores de capacidad, como querían los aficionados, además de que será uno de los más modernos en Sudamérica.

“Lo importante siempre es la buena comunicación”

Durante el evento de presentación de la fecha para las obras y entrega del nuevo estadio El Campín, el CEO de Sencia dio unas declaraciones a Infobae Colombia sobre cómo va la relación con Millonarios y Santa Fe, que son los principales arrendatarios de El Campín en su historia.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, presentó la fecha y detalles de la obra del nuevo estadio El Campín - crédito Sencia

“Lo más importante es que nuestro compromiso está con la afición, con los clubes, que esa es la casa de ellos. Desafortunadamente, tuvimos ese tema de fechas, pero creo que lo importante siempre es la buena comunicación y la clave es tener más espacio para que puedan traer más personas los clubes. Yo creo que eso es lo que tenemos que estar pensando”, señaló.

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Mauricio Hoyos afirmó que la clave es que los equipos cuenten con el mejor escenario posible para sus partidos: “Esta ampliación nos beneficia a todos, les va a permitir pasar de un estadio que tenemos hoy de 34.000 a 37.000 espectadores en el Nemesio Camacho, a poder poner 60.000 personas”.

Y añadió: “Si ustedes miran los ingresos de los clubes, el tema de la venta de tiquetería y de los abonados es su principal driver de ingreso o uno de sus principales drivers de ingreso. Como está limitado en la capacidad del estadio, pueden vender hasta el punto en el cual les permite. Cuando se amplía a 60.000, se amplía la posibilidad de vender más tiquetes”.

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También se mostró el monto total de la inversión, y la implementación de cinco gramas para ayudar a reconstruir el campo de juego-crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

“Todos somos beneficiados de una capacidad de un estadio mayor que nos va a permitir inclusive tener las finales de la Libertadores y la Sudamericana, a las cuales esperamos los equipos de Bogotá lleguen muy pronto. Pero de nuestro lado, equipo y fútbol son prioridad, 58 partidos, cinco conciertos hasta el momento y siempre vamos a buscar que eso sea lo mejor que pueden tener para que tengan las mejores condiciones”, añadió.

Finalmente, el CEO de Sencia también dio a conocer otra ventaja para Millonarios y Santa Fe: “A nivel de los camerinos, vamos a pasar de 170 metros a 600 metros. Todo lo estamos mejorando para que la experiencia del fútbol, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, se vuelva un driver para que los equipos puedan traer una mayor afluencia de personas y las familias vean ir al estadio como un evento seguro”.

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Así sería el estadio El Campín-crédito Sencia - @alexisnoticias/X

Cabe recordar que la entrega del nuevo estadio El Campín será en diciembre de 2028, cuyo inicio de obras oficial fue el 23 de septiembre y desde el 30 del mismo mes arrancó la instalación de los 3.080 pilotes bajo tierra para toda la estructura, techo retráctil, cubierta alrededor del escenario, una pantalla LED de 27 X 15 metros y una gradería retráctil en la tribuna sur para la instalación de tarimas para conciertos.