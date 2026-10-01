‘Mejora tu Casa’ en Bogotá abre postulación en octubre: requisitos para acceder a subsidios de hasta 15 salarios mínimos

La Secretaría Distrital del Hábitat realizará el domingo 4 de octubre una jornada de orientación para la postulación al programa ‘Mejora tu Casa’ en la localidad de Rafael Uribe Uribe, dirigida especialmente a mujeres cabeza de hogar que necesitan intervenir su vivienda. La atención será de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en la Alcaldía Local.
Durante la jornada, las asistentes podrán conocer las condiciones del programa, despejar dudas y recibir acompañamiento sobre la ruta de postulación. Para acceder a esta orientación deberán llevar los documentos de identidad de las personas que integran el hogar y los soportes que demuestren la propiedad o posesión del inmueble.
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La convocatoria está dirigida a hogares de barrios priorizados
Las interesadas deben vivir en uno de los barrios priorizados de la localidad, habitar una vivienda que requiera mejoramientos y tener ingresos familiares de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Además, al menos una persona del hogar debe ser propietaria o poseedora de la vivienda que se pretende intervenir. En ambos casos, se exige una antigüedad mínima de tres años en la propiedad o posesión.
La vivienda debe estar ubicada en un barrio legalizado y su valor no puede superar el tope establecido para la vivienda de interés social. Tampoco podrá participar un hogar cuyos integrantes tengan otra propiedad en Colombia, salvo que se trate de una propiedad compartida o proindiviso.
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Los barrios priorizados incluyen:
- Agrupación de Vivienda La Providencia Media
- Alameda Sur Segundo Sector Zona B-1
- Antonio Morales
- Antonio Morales II Sector Carrera 5I y Calle 48 J Sur
- Arboleda
- Arrayanes
- Barrio Carolina
- Barrio La Paz
- Barrio Palermo Sur
- Barrio San Agustín
- Callejón de Santa Bárbara 1
- Callejón de Santa Bárbara II Sector
- Callejón de Santa Bárbara III
- Callejón de Santa Bárbara Sector Mirador 1
- Callejón de Santa Bárbara Sur I y II Sector
- Callejón de Santa Bárbara Sur Oriental
- Carmen del Sol I Sector
- Diana Turbay
- El Bosque de Los Molinos
- El Mirador
- El Mirador (Los Molinos) II Sector
- El Mirador de Marrocos
- El Mirador Sector Molinos del Sur
- El Portal
- El Portal II Sector
- El Puerto La Loma de San Carlos
- El Triunfo del Sur
- Govarova II
- Granjas de San Pablo
- La Arboleda Sur
- La Marqueza
- La Merced Sur
- La Merced Sur San Ignacio
- La Paz (El Cebadal)
- La Reconquista
- La Reconquista Sector Villa Esther
- La Resurrección
- La Resurrección IV Sector
- Los Arrayanes Barrio Palermo Sur Sector Sana Fonseca
- Los Chircales del Sur
- Luis López de Mesa
- Madrid II
- Marco Fidel Suárez
- Marco Fidel Suárez Carmen del Sol
- Palermo Sur
- Palermo Sur (El Triángulo)
- Palermo Sur Los Arrayanes
- Palermo Sur Oswaldo Gómez
- Predio El Recuerdo Barrio San Jorge Alto
- Príncipe de Bochica
- Reloteo Antigua Hacienda Los Molinos
- Resurrección
- Santa Rosita La Cañada
- Urbanización Govarova
- Urbanización Granjas San Pablo
- Urbanización Guiparma
- Urbanización Los Molinos 1er Sector
- Villa Esther 2
- Villa Morales (antes El Emperador)
- Villas del Recuerdo
Los documentos permiten acreditar propiedad o posesión
Quienes sean propietarias deberán presentar el número del folio de matrícula inmobiliaria. La Secretaría Distrital del Hábitat verificará esa información en la Ventanilla Única de Registro.
Las personas poseedoras pueden participar si prueban que su posesión ha sido quieta, pacífica, ininterrumpida y sana durante, al menos, tres años. Entre los documentos aceptados figuran el boletín o certificado catastral, escrituras públicas sin registrar, recibos del impuesto predial de los últimos tres años o comprobantes anuales de servicios públicos del mismo periodo.
Además de los documentos de identidad y los soportes del inmueble, el hogar deberá diligenciar y firmar el formulario de declaraciones y autorizaciones. La entidad puede solicitar documentos adicionales en casos particulares, como registros de defunción, certificaciones de víctima del conflicto armado o soportes médicos por discapacidad.
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El programa cubre baños, cocinas, pisos y cubiertas
El programa contempla intervenciones de mejoramiento locativo o de habitabilidad en espacios esenciales que no requieren licencia de construcción. Las obras pueden incluir adecuaciones o dotación de baños, cocinas y lavaderos.
También se prevén arreglos en pisos para reducir problemas de humedad y facilitar la higiene, pañete y pintura de muros, además de reparaciones o cambios en cubiertas y cielos rasos.
De acuerdo con el Decreto Distrital 653 de 2025, el apoyo puede llegar hasta 15 salarios mínimos para viviendas urbanas ($26.263.575). En el área rural, el monto alcanza hasta 22 salarios mínimos ($38.519.910).
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