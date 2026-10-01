‘Mejora tu Casa’ en Bogotá abre postulación en octubre: requisitos para acceder a subsidios de hasta 15 salarios mínimos

La Secretaría Distrital del Hábitat brindará orientación presencial para el programa Mejora tu Casa en octubre - crédito Alcaldía de Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat realizará el domingo 4 de octubre una jornada de orientación para la postulación al programa ‘Mejora tu Casa’ en la localidad de Rafael Uribe Uribe, dirigida especialmente a mujeres cabeza de hogar que necesitan intervenir su vivienda. La atención será de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en la Alcaldía Local.

Durante la jornada, las asistentes podrán conocer las condiciones del programa, despejar dudas y recibir acompañamiento sobre la ruta de postulación. Para acceder a esta orientación deberán llevar los documentos de identidad de las personas que integran el hogar y los soportes que demuestren la propiedad o posesión del inmueble.

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La convocatoria está dirigida a hogares de barrios priorizados

La convocatoria busca beneficiar a mujeres cabeza de hogar con ingresos familiares de hasta cuatro salarios mínimos mensuales - crédito Secretaría de Hábitat

Las interesadas deben vivir en uno de los barrios priorizados de la localidad, habitar una vivienda que requiera mejoramientos y tener ingresos familiares de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Además, al menos una persona del hogar debe ser propietaria o poseedora de la vivienda que se pretende intervenir. En ambos casos, se exige una antigüedad mínima de tres años en la propiedad o posesión.

La vivienda debe estar ubicada en un barrio legalizado y su valor no puede superar el tope establecido para la vivienda de interés social. Tampoco podrá participar un hogar cuyos integrantes tengan otra propiedad en Colombia, salvo que se trate de una propiedad compartida o proindiviso.

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Las viviendas postuladas deben pertenecer a barrios legalizados y no superar el tope del valor de la vivienda de interés social - crédito Alcaldía de Bogotá

Los barrios priorizados incluyen:

Agrupación de Vivienda La Providencia Media

Alameda Sur Segundo Sector Zona B-1

Antonio Morales

Antonio Morales II Sector Carrera 5I y Calle 48 J Sur

Arboleda

Arrayanes

Barrio Carolina

Barrio La Paz

Barrio Palermo Sur

Barrio San Agustín

Callejón de Santa Bárbara 1

Callejón de Santa Bárbara II Sector

Callejón de Santa Bárbara III

Callejón de Santa Bárbara Sector Mirador 1

Callejón de Santa Bárbara Sur I y II Sector

Callejón de Santa Bárbara Sur Oriental

Carmen del Sol I Sector

Diana Turbay

El Bosque de Los Molinos

El Mirador

El Mirador (Los Molinos) II Sector

El Mirador de Marrocos

El Mirador Sector Molinos del Sur

El Portal

El Portal II Sector

El Puerto La Loma de San Carlos

El Triunfo del Sur

Govarova II

Granjas de San Pablo

La Arboleda Sur

La Marqueza

La Merced Sur

La Merced Sur San Ignacio

La Paz (El Cebadal)

La Reconquista

La Reconquista Sector Villa Esther

La Resurrección

La Resurrección IV Sector

Los Arrayanes Barrio Palermo Sur Sector Sana Fonseca

Los Chircales del Sur

Luis López de Mesa

Madrid II

Marco Fidel Suárez

Marco Fidel Suárez Carmen del Sol

Palermo Sur

Palermo Sur (El Triángulo)

Palermo Sur Los Arrayanes

Palermo Sur Oswaldo Gómez

Predio El Recuerdo Barrio San Jorge Alto

Príncipe de Bochica

Reloteo Antigua Hacienda Los Molinos

Resurrección

Santa Rosita La Cañada

Urbanización Govarova

Urbanización Granjas San Pablo

Urbanización Guiparma

Urbanización Los Molinos 1er Sector

Villa Esther 2

Villa Morales (antes El Emperador)

Villas del Recuerdo

Las personas propietarias de los inmuebles deben aportar el número de folio de matrícula inmobiliaria para la verificación oficial - Secretaría de Hábitat

Los documentos permiten acreditar propiedad o posesión

Quienes sean propietarias deberán presentar el número del folio de matrícula inmobiliaria. La Secretaría Distrital del Hábitat verificará esa información en la Ventanilla Única de Registro.

Las personas poseedoras pueden participar si prueban que su posesión ha sido quieta, pacífica, ininterrumpida y sana durante, al menos, tres años. Entre los documentos aceptados figuran el boletín o certificado catastral, escrituras públicas sin registrar, recibos del impuesto predial de los últimos tres años o comprobantes anuales de servicios públicos del mismo periodo.

Además de los documentos de identidad y los soportes del inmueble, el hogar deberá diligenciar y firmar el formulario de declaraciones y autorizaciones. La entidad puede solicitar documentos adicionales en casos particulares, como registros de defunción, certificaciones de víctima del conflicto armado o soportes médicos por discapacidad.

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La entidad contempla la entrega de certificaciones adicionales para víctimas del conflicto armado o personas con discapacidad - crédito Secretaría del Hábitat

El programa cubre baños, cocinas, pisos y cubiertas

El programa contempla intervenciones de mejoramiento locativo o de habitabilidad en espacios esenciales que no requieren licencia de construcción. Las obras pueden incluir adecuaciones o dotación de baños, cocinas y lavaderos.

También se prevén arreglos en pisos para reducir problemas de humedad y facilitar la higiene, pañete y pintura de muros, además de reparaciones o cambios en cubiertas y cielos rasos.

De acuerdo con el Decreto Distrital 653 de 2025, el apoyo puede llegar hasta 15 salarios mínimos para viviendas urbanas ($26.263.575). En el área rural, el monto alcanza hasta 22 salarios mínimos ($38.519.910).