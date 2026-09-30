Apolo 7 da el salto a una nueva era con su sencillo ‘Todo Me Habla De Tí’: “Ya no estamos casados con ningún sonido en particular”

Apolo 7 estrenó el sencillo Todo me habla de ti tras un período de casi un año sin lanzamientos musicales - crédito cortesía Apolo 7

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Apolo 7 es una banda de rock originaria de Zipaquirá, Cundinamarca, que está conformada por Christian Baquero, Javier Baquero y Julián Garzón. El grupo empezó a tocar en garajes en 2006 y formalizó su proyecto musical de manera profesional en 2013, tras años tocando en vivo sin mayores pretensiones.

Desde 2015, al notar que ya contaban con una audiencia propia, comenzaron a estructurar su carrera con mayor disciplina, y con ello se sucedieron las apariciones en festivales como Rock al Parque y la posibilidad de tocar en escenarios internacionales como el Hell and Heaven, en México, donde compartieron cartel con agrupaciones como Megadeth y Cypress Hill.

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A lo largo de su trayectoria, Apolo 7 pasó por distintas etapas sonoras. Álbumes como Sangre Latina, que fusiona salsa con rock y metal, y Métale Bravura, que combina un sonido más pesado sin sacrificar los ritmos latinos, marcaron distintos momentos de su producción.

Ese recorrido incluyó además una colaboración con el guitarrista estadounidense Marty Friedman, quien se declaró seguidor de la banda tras escuchar Sangre Latina y aportó su guitarra en Eres Tú, una versión del tema de Mocedades que se incluyó en No Son Versiones, Son RE VERSIONES! (2020).

Después de casi un año sin lanzamientos, Apolo 7 presentó Todo me habla de ti, un sencillo grabado en enero de 2026 con producción de Steven Baquero. El tema representa un giro hacia un sonido más simple, con composiciones que partieron de acordes básicos en guitarra acústica antes de sumar arreglos como sintetizadores, solos de guitarra distorsionada y las voces.

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La letra aborda el desamor y la sensación de vacío que puede quedar tras una ruptura, un tema que la banda desarrolló desde una perspectiva personal, sin pensar en fórmulas comerciales predefinidas. El lanzamiento se acompañó de un videoclip en el que los tres integrantes atraviesan situaciones extremas, como una metáfora de la anestesia emocional que sigue a una pérdida.

Sobre este proceso creativo, la banda conversó con Infobae Colombia en una entrevista en la que abordó el significado detrás de la letra de Todo me habla de ti, las decisiones que tomaron para simplificar su forma de componer, el debate en torno al lugar del pop dentro de su propio sonido y el del rock colombiano en general. La conversación incluyó también la participación de Christian Baquero como guitarrista en la banda en vivo de Sebastián Yatra, los planes del grupo para reunir varios sencillos en un futuro álbum o EP, y los detalles sobre el concierto propio que la banda prepara en Bogotá para cerrar el año.

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Infobae Colombia: ¿Cómo ha sido 2026 para Apolo7? ¿En qué han estado?

Christian Baquero: Este año ha sido de reorganizar ideas que teníamos. El lanzamiento más reciente que habíamos hecho fue el año pasado, así que este año no sacamos música hasta ahora, que volvimos a trabajar en canciones nuevas. Ha sido un año de repensar muchas cosas, de organizar varios proyectos y, sobre todo, de retomar la música desde una perspectiva diferente. Ya no estamos casados con ningún sonido en particular.

La nueva canción se llama Todo me habla de ti y es un mensaje honesto sobre momentos que hemos vivido nosotros y con los que mucha gente se identifica. Esta vez quisimos abordar la música desde lo experiencial, desde algo que vivimos, y no desde una lógica de industria que dicta qué estilo o qué tema tocar. Es una canción hecha mucho más desde el corazón.

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Todo me habla de ti tiene un verso que habla al inicio de cómo se llenaron de cosas vacías. ¿A qué hacen alusión con eso?

Christian Baquero: Es subjetivo, cada quien lo puede interpretar de manera distinta, pero esa parte de la letra me pega bastante porque nos enseñaron que hay que llenarnos de cosas, que la felicidad está en acumular. Y realmente creo que para ser feliz se necesita muy poco.

La canción habla de una persona que se llena de cosas y aun así sigue sintiéndose vacía, porque le falta lo más importante: sentir el amor de la persona que tanto ama. Es una canción que le canta al desamor, pero no es pesimista; también es una forma de soltar eso y decir “todo me habla de ti, pero acá estoy, superando la tusa”. Es una canción muy honesta porque a todos nos han roto el corazón alguna vez. Empieza diciendo: “He llenado mi vida de tantas cosas vacías”, y ahí se resume todo: nada me llena si no es el amor de esa persona.

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En el aspecto instrumental suena más pop de lo usual para Apolo 7. ¿Cómo deriva un proceso de reorganización en decidir que la primera canción de este regreso sonara así?

Christian Baquero: Decidimos adoptar una manera más simple de componer. Antes, como músicos enamorados de nuestros instrumentos —Javi de la batería, Julián y yo de la guitarra—, componíamos a partir de un riff, un ritmo o un adorno particular.

Esta vez simplificamos todo: nos sentamos los tres con una guitarra acústica y los acordes más básicos, a ver qué salía. Creo que eso deriva en el sonido pop. No estábamos pensando en un género, sino dejando que las cosas fluyeran. Empezamos queriendo comunicar algo que sentíamos, sin pensar todavía en baterías o guitarras distorsionadas. La producción llega después, cuando uno empieza a integrar lo que le gusta. Por ejemplo, la canción es armónicamente muy sencilla, pero en la mitad aparece un solo de guitarra distorsionado y virtuoso, y después un arreglo con guitarras acústicas. La intro arranca con sintetizadores y una voz.

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Hay que reconocer que tenemos una percepción más comercial y pop que antes, pero seguimos dejando que las ideas nos sorprendan y que las cosas salgan de manera natural.

El trío prepara un concierto propio en Bogotá para cerrar sus actividades musicales del año 2026 - crédito cortesía Apolo 7

Toda esta conversación lleva a una percepción muy habitual entre un sector de el público, en la que se da a entender que el pop es una mala palabra, como si fuese algo malo de por sí. Desde su punto de vista, ¿por qué el pop parece una mala palabra?

Javier Baquero: Yo no lo veo como una mala palabra. Lo que pasa es que, al ser algo comercial y “sencillo” la gente piensa que es fácil. Pero está el arte de hacer algo sencillo: hacer algo digerible al oído no es fácil, valga la redundancia.

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Conectando con la pregunta inicial sobre esta etapa de Apolo 7, venimos de discos como Sangre Latina, que fusiona salsa con rock y metal, y Métale Bravura que combina un Apolo 7 pesado con ritmos latinos. Llegamos a este disco queriendo reconectarnos con la música y con nosotros mismos, preguntándonos por qué hacemos esto. Nos dimos cuenta de que lo que nos hace felices es estrenar música, sin importar el ritmo o la mezcla. Salió una canción instrumentalmente sencilla, pero que para nosotros lo es todo: nos encanta cómo suena, cómo quedó la mezcla y la masterización. Salió algo totalmente pop rock, y por eso no veo el pop como una mala palabra, sino como algo admirable: lograr que algo le guste fácilmente a mucha gente, a través de un género que puede sonar sencillo, aunque hacerlo no lo sea tanto.

¿Cómo es un día de Apolo7 en el estudio de grabación?

Es chévere, aunque no es fácil. Hemos tenido momentos de bloqueo, de esos en que uno se aburre y quiere salir porque nada fluyó.

Pero nos entendemos muy bien, nos hacemos bullying saludable y quedan momentos bonitos en la memoria. Más allá de sentarnos a componer rápido, nos contamos nuestras cosas, nos burlamos del otro, nos damos consejos, y en medio de eso vamos haciendo música.

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Cada uno tiene su personalidad, y eso lo hace más interesante: Christian es el calmado, el más relajado; yo soy el fastidioso, mandón e insoportable, lo reconozco. Y Julián es el ansioso e intenso, que lo quiere todo ya. Eso genera que las ideas lleguen de distintas maneras y que la música tenga muchas aristas por lo que cada uno aporta. Se disfrutan mucho esos momentos, sabiendo que no siempre fluye, pero es una experiencia bonita.

El trío apostó por un sentido más melódico en su más reciente sencillo, primer anticipo de su próximo trabajo discográfico que se publicaría en 2027 - crédito cortesía Apolo 7

¿Cómo es el proceso para decidir que una canción ya está terminada? Sobre todo con este último sencillo.

Christian Baquero: Qué buena pregunta, porque pasó algo curioso: veníamos en el carro escuchando la canción y yo le decía a Julián que en cierta parte nos faltó grabar unas voces, un corito. La canción nunca está en realidad terminada.

Javier Baquero: Es que eso es como todo. Yo creo que al final una canción ya queda en un punto bien, completamente bien hecha.

Julián Garzón: Y uno empieza a moverle una cosita, luego otra, y en algún punto lo que toca es abandonar la canción, decidir que el producto ya está bueno hasta ahí y pasar a la siguiente.

Con esta canción en particular fue curioso, porque la letra la escribimos hace bastante tiempo y retomamos la grabación a comienzos de este año. A medida que se nos ocurrían ideas, las íbamos metiendo. Por ejemplo, hay una parte con vocal chop, algo que hemos empezado a usar en varias canciones nuestras. Había un silencio incómodo justo antes del último coro y decidimos meterle ese recurso, y sumó.

Christian Baquero: Sí, se deja al final, ¿no?

Julián Garzón: Sí, eso ya fue lo último. Las voces que Christian mencionaba, en cambio, sentí que ya no hacían falta. Creo que también hay que saber salir de seguir metiéndole arreglos y decidir que ya hay que lanzarla. [risas]

Christian Baquero: Uno nunca dice “esta canción ya terminó”; como dijo Julián, la canción se abandona, porque si no, uno se queda ahí para siempre: que si el bajo suena más, que si los sintetizadores. Pero se abandonó bien, terminada y todo. [risas]

Christian Baquero ingresó como guitarrista a la banda en vivo de Sebastián Yatra. Es elk responsable de incorporar arreglos rockeros en sus shows - crédito cortesía Apolo 7

¿Y llevar eso al en vivo, cómo es?

Christian Baquero: Siempre está el reto de que suene fiel a la versión de estudio, pero el en vivo es otra cosa. Hemos trabajado en hacer arreglos en vivo, alargar ciertas partes, generar otros momentos. Esta canción en particular nunca la hemos tocado en vivo, así que la primera vez será especial. Seguramente la haremos de manera fiel al original, pero que se sienta como una versión en vivo.

Hemos aprendido que a la gente le gusta disfrutar una experiencia más adornada en los conciertos. Ahí es donde uno puede sacar las canciones de lo comercial y digerible de tres minutos radiales y convertirlas en piezas de seis o siete minutos llenas de arreglos, como un solo de batería, algo que difícilmente pondrías en la versión pop de estudio. Con esta canción queremos aprovechar el en vivo para exprimir un poco más su concepto, tanto musical como líricamente, y hacer cosas que en estudio no se pudieron hacer por temas de industria. El en vivo es el espacio en el que uno, como músico, es realmente libre.

Además de Apolo 7, Christian hace parte de la banda en vivo de Sebastián Yatra. ¿Cómo fue el contacto con él y cómo se sumó?

Christian Baquero: La banda estaba compuesta por cuatro personas y buscaban un guitarrista y un pianista más, para armar un grupo de seis para una gira de verano el año pasado. Me contactó alguien que me dijo que estaban buscando un guitarrista más para Sebastián Yatra. Mandé unos videos, me llamaron, les llamó la atención la estética rockera y me preguntaron si quería tocar. Y yo dije: “Lo voy a pensar”. No, mentira. [risas] Le dije que sí de una.

¿Trabajó solamente en los conciertos, o también en estudio?

Christian Baquero: No, por ahora solo en vivo.

La banda adoptó la estrategia de publicar sencillos independientes antes de reunirlos en un álbum compilatorio - crédito cortesía Apolo 7

¿Y qué le aporta a esas canciones en los conciertos?

Christian Baquero: Curiosamente le sumo muchas cosas rockeras a esa banda, y creo que por eso me he sentido tan cómodo: esperan que yo haga ese tipo de cosas.

Hay elementos que hago en Apolo 7 que suenan a rock and roll y que también aplico en canciones de reguetón. Por ejemplo, hay una sección del show de Yatra, un popurrí de éxitos que son reguetones, y ahí meto guitarras distorsionadas; les gusta mucho eso. Hay canciones de Yatra cuyas versiones de estudio son mucho más sencillas que las versiones en vivo, porque el director musical de la banda las descompone y las reconstruye con nuevos elementos. Es como cocinar algo con tres ingredientes básicos y de repente agregarle ocho más para darle más sabor. Aprendí mucho de eso y lo hemos aplicado en Apolo7: tomar una fórmula sencilla y llenarla de cosas interesantes. He notado cuánto la gente en vivo aprecia y agradece ese tipo de arreglos.

Todo Me Habla De Tí, ¿va a ser parte de un álbum nuevo?

Julián Garzón: Va a ser parte de un compilado. Ahora, en lugar de álbum, lo que hacemos nosotros y muchas bandas en el mundo es lanzar bastantes sencillos y compilarlos después en un EP o álbum. Antes se lanzaba una sola canción y luego un disco de diez temas para escuchar completo. Ahora estamos haciendo sencillos que nos gustan, que serán parte de un compilado al que le daremos un nombre, pero sin la pretensión de que todas las canciones compartan un mismo concepto.

Si mañana queremos hacer una canción de motivación, la haremos, sin regirnos por el concepto único de un álbum. Creo que lanzaremos unos cinco o seis sencillos más y luego los compilaremos en un álbum en plataformas.

¿Saldrá el otro año?

Christian Baquero: Seguramente sí.

Julián Garzón: Seguramente.

Ustedes se armaron en 2006. ¿Cómo se mantienen en movimiento con una carrera luego de 20 años?

Christian Baquero: Veníamos haciendo música desde hace muchos años sin pretensiones, solo por hacerla, sin saber qué iba a pasar. Desde 2015 nos dimos cuenta de que teníamos una audiencia, y ahí empezamos a trazar un camino más profesional, con fechas y todo más serio, sin perder la diversión. Desde 2006 solo hacíamos música; desde 2015 nos tocó volvernos “toderos”: investigar sobre regalías, derechos de músicos, plataformas, agregadores digitales...

Empezamos a funcionar como una empresa. Eso nos ayudó a organizarnos y a sacar varios discos con más disciplina. La etapa anterior nos enseñó a reforzar la amistad y a darnos cuenta de que podemos trabajar los tres, cada uno aportando desde lo que sabe hacer. Somos muy diferentes en personalidad y en habilidades, y cada uno tiene claro su rol en Apolo 7.

Si me preguntas cómo hacemos para llevar veinte años, no recuerdo una pelea fuerte entre nosotros; ha habido desacuerdos como amigos, pero nunca algo grande. Hemos aprendido a trabajar en equipo, y creo que ese ha sido el éxito de que sigamos juntos.

¿Cómo ven ustedes el rock colombiano actualmente?

Christian Baquero: El rock en Colombia es muy de nicho, no es el género más fuerte, y lo sabemos. Aquí dominan los sonidos tropicales y el reguetón, y no pasa nada, porque es lo que a la gente le gusta consumir. Pero el rock siempre va a ser un poco a contracorriente.

Lo que veo es que está mutando mucho hacia el pop, y no lo digo solo por Apolo 7. Muchas bandas de la escena de Bogotá se están moviendo en esa dirección, en el afán de conseguir una audiencia más grande. Al mismo tiempo, la calidad del producto que hacen las bandas está subiendo mucho; hemos compartido tarima con varias y hemos visto su evolución.

Hay mucha calidad de rock en Bogotá, y aunque falten espacios, no se puede depender solo de festivales. Hay que salir a buscar audiencia y quizás unirse más entre bandas. Es también un tema de construcción cultural en torno al consumo de rock en Colombia, que no es fuerte. Un ejemplo claro es Diamante Eléctrico, uno de los referentes del rock nacional: empezaron con una música más rock and roll, con tintes de stoner, y una estética distinta a la de ahora; han ido mutando también hacia el pop. Pasa con muchos otros artistas.

No creo que esté bien ni mal: es la industria transformándose. A mí me gustaría seguir haciendo un rock un poco más pesado, pero también soy consciente de que hay que avanzar, madurar y adaptarse, entendiendo hacia dónde van las cosas.

Para terminar, ¿cómo van a cerrar 2026 y qué planes tienen para el próximo año?

Javier Baquero: 2026 cierra con más música. [risas] Apenas estamos estrenando Todo me habla de ti, pero el consumo de música es mucho más acelerado ahora, así que ya estamos pensando en próximos lanzamientos. Viene más música de Apolo 7.

La idea es cerrar el año con nuestro concierto propio en Bogotá, que solemos hacer entre noviembre y diciembre, así que quienes estén en la ciudad podrán disfrutarlo. También estaremos en los festivales que se puedan concretar.