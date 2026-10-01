Capturaron al conductor que le robó la maleta a un turista italiano en Cartagena: debió devolver las pertenencias del extranjero

El ciudadano italiano ya recibió sus objetos personales - crédito Colprensa - captura @papoaminCD/X

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La Policía Metropolitana de Cartagena capturó al hombre señalado de llevarse el equipaje de un turista italiano que descendió de un vehículo de servicio público para retirar dinero en un cajero automático del centro comercial San Lázaro.

El alcalde Dumek Turbay confirmó que las pertenencias fueron recuperadas y entregadas al visitante extranjero y que funcionarios de la Alcaldía estám pendientes del ciudadano europeo.

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“El turista está tranquilo y personal de @AlcaldiaCTG lo acompaña. Todas sus pertenencias le fueron devueltas. No cometimos el ilícito pero nos resarciremos con él, como corresponde. En Cartagena HAY GOBIERNO y quien responda”, escribió el mandatario distrital.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó la captura del italiano - crédito @dumek_turbay/X

El hecho ocurrió en la tarde del martes 29 de septiembre de 2026, según el alcalde de La Heroica, cuando el turista abordó el vehículo en el Muelle de la Bodeguita y, durante el recorrido, pidió una parada para usar un cajero en inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas.

Cuando regresó, el automóvil ya no se encontraba en el lugar. En el vehículo se quedaron sus maletas, documentos y objetos personales.

Tras la denuncia, las autoridades iniciaron labores para identificar el vehículo y ubicar al conductor. La captura se produjo cerca de 24 horas después del reporte, según información divulgada por medios locales.

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En las horas de la tarde del miércoles 30 de septiembre de 2026, el alcalde Turbay informó que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las actuaciones judiciales y definir su situación jurídica.

Investigan presunto hurto a extranjero frente al castillo San Felipe de Cartagena - crédito @ColombiaOscura/X

“No es taxista”: alcalde Dumek Turbay

“Este martes inmediatamente recibimos el reporte, nuestra Secretaría del Interior se apersonó de la situación y contactó al turista de nacionalidad italiana para prestar asistencia. El bandido, que no es taxista, YA FUE CAPTURADO por nuestra @PoliciaCtagena. Era cuestión de horas para dar con su paradero. Será puesto a disposición de la @FiscaliaCol (sic)”.

El alcalde afirmó que él mismo se encargará del hacer que sobre el "taxista" caiga todo el peso de la ley - crédito @dumerk_turbay/X

A la vez, el alcalde envió un mensaje a los delincuentes que hagan uso de las plataformas de transporte para cometer delitos.

“El gremio de taxistas de Cartagena, con quien tenemos un extraordinaria relación, sabe de las implicaciones que tiene este y otros casos. Espero que los bandiditos y quienes se las quieren tirar de vivos en la ciudad me lean: no se atrevan a hacer daño, que ustedes saben que no habrá escondite donde no los podamos encontrar. Serán encontrados y capturados. Me encargo personalmente de seguir el caso y que le caiga todo el peso de la ley”, agregó el mandatario distrital en su cuenta de X.

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El Gobierno nacional lideró un consejo de seguridad y planteó una estrategia en Cartagena para residentes y turistas

El viernes 18 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella lideró un consejo de seguridad en la capital del departamento de Bolívar, junto con autoridades locales y departamentales, con el propósito de revisar la situación de orden público en Bolívar y coordinar medidas contra la violencia y la criminalidad.

La reunión tuvo lugar en la Base Naval de Bocagrande. Allí participaron el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, representantes del Gobierno nacional y miembros de la fuerza pública.

En el Consejo de Seguridad se habló sobre la criminalidad y la necesidad de reforzar la seguridad en Bolívar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Lidero un Consejo de Seguridad desde la ciudad de Cartagena, evaluando rigurosamente las estrategias operativas, el control territorial y las acciones decisivas de nuestra Fuerza Pública”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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Durante la reunión, las autoridades revisaron reportes de seguridad de Cartagena y otros municipios de Bolívar, así como las necesidades expuestas por comunidades de la región.

“Cartagena está en mi corazón, es la joya de la corona y vamos a recuperar la seguridad para Cartagena, para sus habitantes, para los turistas”, manifestó el presidente.

El mandatario agregó que la ciudad debe ser protegida como patrimonio de la humanidad y anunció que el Gobierno priorizará proyectos e inversiones para la región.