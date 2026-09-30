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Real Madrid prolongó la estadía de un colombo-español en sus divisiones menores, mientras adelanta su proceso en la selección Colombia sub-17

Su nombre es Gorka Abascal, juega como mediocampista y también tenía la posibilidad de jugar en el equipo de España, pero prefirió a la Tricolor

Groka Abascal, jugador colombo-español, amplió su vínculo con el Real Madrid hasta el año 2030 - crédito @gorkaa_am/Instagram
Groka Abascal, jugador colombo-español, amplió su vínculo con el Real Madrid hasta el año 2030 - crédito @gorkaa_am/Instagram
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El Real Madrid extendió el vínculo contractual de Gorka Abascal Martínez, futbolista colombo-español de 16 años, quien continuará su proceso de formación en las divisiones menores del club español. El deportista, además, cuenta con proceso en la selección Colombia, lo que suma un nuevo capítulo a su proyección en el fútbol de alto nivel.

El propio Gorka Abascal fue quien confirmó la noticia, a través de una publicación en su cuenta de Instagram realizada el miércoles 23 de septiembre de 2026, en la que expresó: “Agradecido de seguir creciendo y cumpliendo sueños en el mejor club del mundo”.

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Gorka Abascal Martínez firmando la extensión de su contrato con el Real Madrid de España - crédito @gorkaa_am/Instagram
Gorka Abascal Martínez firmando la extensión de su contrato con el Real Madrid de España - crédito @gorkaa_am/Instagram

La prolongación se dio hasta 2030, cuando tendrá 20 años, pero eso no quiere decir que vaya a jugar en el Real Madrid hasta ese momento, ya que con jugadores jóvenes que son formados en las divisiones menores de equipos tan importantes como el madrileño, suele ocurrir que son cedidos a equipos de menor envergadura en condición de préstamo.

Por eso, ese es un escenario altamente posible para el colombo-español Abascal Martínez, que cuenta con el historial del uso de dos dorsales en su proceso con el Real Madrid: el número 8 y el 6, dos dígitos característicos para alguien que actúa en el mediocampo de la cancha. A esta oportunidad se suma que Gorka cuenta con patrocinador deportivo para sus prendas de fútbol; se trata de la marca alemana Adidas, lo que ha impulsado su carrera.

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Gorka Abascal después de jugar con la selección Colombia ante Egipto en duelo de preparación al Mundial Sub-17 - crédito Mariano Olsen
Gorka Abascal después de jugar con la selección Colombia ante Egipto en duelo de preparación al Mundial Sub-17 - crédito Mariano Olsen

Gorka Abascal Martínez juega en la selección Colombia sub-17

Abascal Martínez nació en Bilbao, España, el 1 de octubre de 2010, y tenía la posibilidad de jugar para las divisiones menores de la selección de ese país. Sin embargo, al tener mamá colombiana, que se llama Ione, también obtenía la opción de jugar para el territorio cafetero y así lo prefirió.

Por esta razón, el mediocampista hace parte de la selección Colombia Sub-17, que se prepara para disputar el Mundial de la categoría en Qatar. Abascal es uno de los titulares del equipo y recientemente participó en la victoria 2-1 sobre Egipto, en un partido de preparación para la cita mundialista.

El próximo Mundial sub-17 masculino de la FIFA se celebrará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 y Colombia integra el grupo A, donde se medirá contra Inglaterra, Egipto y República de Corea.

Trayectoria del joven futbolista

Este es el proceso de formación de Gorka Abascal Martínez como futbolista:

  • Deusto: 2015-2017.
  • Danok Bat: 2017-2024.
  • Athletic Club: 2024-2025. (Con este club alcanzó 11 goles en 40 partidos, según el diario español Marca).
  • Real Madrid Cadete A: 2025-2026.
  • Real Madrid Juvenil B: 2026.

La convocatoria a la selección Colombia sub-17 es su primer llamado a un equipo nacional, teniendo en cuenta que no hizo parte del proceso sub-15, pero sí de la nómina de convocados que enfrentarán el mundial de la categoría.

-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútboi
La selección Colombia sub-17 viene de quedar campeona del suramericano de la categoría - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútboi

Esta es la convocatoria de la selección Colombia sub-17 para jugar el Mundial de Qatar:

  1. Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C.
  2. Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
  3. Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
  4. Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
  5. Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia-Arco Zaragoza
  6. Juan José Fori Viveros – C.D. Estudiantil
  7. Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
  8. Simón Alejandro Rojas Marchan – Atlético Nacional
  9. Carlos Alberto Rodríguez Herazo – Junior F.C.
  10. Jacky Yoel Muñoz Yerena – Barranquilla F.C.
  11. Jose Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
  12. Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
  13. Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
  14. Eider Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
  15. Adrian Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
  16. Edwin Fernelis Echeverría Muñoz – Atlético Nacional
  17. Sergio Andrés Martínez Torres – Orsomarso S.C.
  18. Jhan Carlos Moreno Córdoba – Atlético Nacional
  19. Samuel Martínez Correa – Envigado F.C.
  20. Santiago Marroquin Aparicio – Deportivo Cali
  21. Deivis José Arrieta Cantillo – Sócrates Valencia
  22. Kevin Andrey Díaz Ramírez – Deportivo Cali
  23. Nicolas Felipe Bernal Díaz – Atlético Nacional
  24. Anyelo Antonio Franco Fuentes – Deportivo Independiente Medellín
  25. Cristian Arboleda Murillo – Atlético Nacional
  26. Andrés Camilo Guerra Ortiz – Envigado F.C.
  27. Jeison David Sinisterra Quiñones – Aafp
  28. Weiner Andrés Martínez – Envigado F.C.
  29. Jhojan Esteban Renteria Palacios – Aafp
  30. Gorka Abascal Martínez – Real Madrid C.F.

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