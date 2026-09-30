El Sporting Lisboa le hizo particular petición a la Federación Colombiana de Fútbol sobre Luis Suárez, según la prensa de Portugal

El Sporting de Portugal y Luis Suárez solicitaron a la selección de Colombia gestionar los minutos del delantero durante la fecha de amistosos-crédito Federación Colombiana de Fútbol

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El 2 de octubre de 2026, la selección Colombia tendrá su segundo partido de preparación en la triple fecha FIFA ante Paraguay.

En este contexto, se espera que el delantero Luis Javier Suárez sea titular en el equipo que dispondrá Néstor Lorenzo, y el 30 de septiembre de 2026, se conoció por parte del diario portugués A Bola que tanto el jugador como el Sporting de Lisboa (equipo el cual hace parte), le solicitaron al cuerpo técnico del argentino que no lo sobrecargue físicamente para llegar a óptimas condiciones al juego ante el SC Braga, el 9 de octubre de 2026.

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El diario más importante de Portugal explicó que el mismo jugador habría solicitado a la selección Colombia manejar las cargas físicas para su regreso al Sporting-crédito A Bola

La preocupación responde al calendario y al viaje: el encuentro ante Perú se disputará en Miami y el trayecto hasta Lisboa es de 6.150 kilómetros. Suárez podría regresar a Portugal el jueves 8 de octubre de 2026 aunque el entrenador Rui Borges espera recibirlo con pocos minutos acumulados según dio a conocer A Bola:

“Sporting está en contacto con la federación colombiana respecto a Luis Suárez, tratando de convencer al entrenador Néstor Lorenzo que no sobrecargue al delantero en los próximos juegos contra Paraguay y especialmente contra Perú”.

El club portugués procura que el atacante llegue en condiciones para el partido contra el SC Braga programado para el nueve de octubre-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Y añadieron: “No solo son los directivos del Sporting quienes están haciendo esto, sino que también el propio futbolista está intentando hacerle entender a Néstor Lorenzo que estos partidos, que se disputarán en Estados Unidos, son, a todos los efectos de carácter amistoso y que el club tiene un reto muy exigente el día 9 contra el SC Braga, en el estadio Pedreira”, resaltaron.

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Así se reseñó desde el comienzo de la fecha FIFA la salida de Luis Javier Suárez

La prensa portuguesa analizó lo que será la apretada agenda de los "Leones" de Lisboa para el mes de octubre, y con varios de sus jugadores convocados para la fecha FIFA que llegarían apenas de tiempo para los partidos del Sporting-crédito Record

Tanto Yáser Asprilla como Luis Suárez fueron convocados por la selección Colombia para los amistosos ante México, Paraguay y Perú, previstos para el 26 de septiembre, el 2 y el 6 de octubre de 2026. Sus citaciones generan preocupación en el Girona y el Sporting Portugal por los partidos que ambos clubes deberán afrontar durante la fecha FIFA.

Suárez suma seis goles y una asistencia en siete partidos con el equipo portugués. El diario Record advirtió que el delantero jugará contra Perú el 6 de octubre y cuatro días después deberá disputar con el Sporting el encuentro ante Braga, a las 2:15 p. m. , hora de Colombia, tras el viaje de regreso desde Estados Unidos. El conjunto dirigido por Rui Borges también cederá a los uruguayos Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar para los partidos de su selección contra Japón y Corea del Sur.

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Así se reseñó por parte de la prensa de Portugal:

“Con respecto al máximo goleador de los verdes y blancos, iniciará una gira por los Estados Unidos en Baltimore para jugar ante México, luego viajará a Nueva Jersey para el partido ante Paraguay, y terminará la gira en el amanecer portugués ante Perú en Miami. De esta forma, Sporting entra una auténtica carrera contra el tiempo y alquilará aviones directos a las capitales europeas cerca de Lisboa y Oporto, o dejan que todo siga su curso natural, arriesgándote a actuar con la cantera sin estos jugadores”.

Estos son los futbolistas convocados de la selección Colombia para la fecha FIFA

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

Aldair Quintana — Independiente del Valle

Álvaro Montero — Boca Juniors

Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

Álvaro Angulo — Pumas UNAM

Daniel Muñoz — Nottingham Forest

Davinson Sánchez — Galatasaray

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps

Jhon Lucumí — Juventus

Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo

Royer Caicedo — Cercle Brugge

Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

Daniel Arcila — Club León

Gustavo Puerta — Olympiacos

Jaminton Campaz — Rosario Central

Jhon Arias — Palmeiras

Jhon Solís — Birmingham City

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional

Kevin Castaño — Atlético Mineiro

Matías Orozco — CD Castellón

Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

Yáser Asprilla — Girona

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama

Camilo Durán —Celtic

Kevin Viveros — Athletico Paranaense

Luis Javier Suárez — Sporting CP

Óscar Perea — Club América