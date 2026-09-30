Colombia

Estas serían las peticiones de BTS para su camerino en los conciertos en Bogotá

Una delegación de más de 150 personas y hábitos alimenticios particulares acompaña a los siete integrantes en cada parada de la gira Arirang

Lo que pide BTS en sus camerinos antes de subir al escenario en Bogotá - crédito @bts.bighitofficial/ Instagram
Lo que pide BTS en sus camerinos antes de subir al escenario en Bogotá - crédito @bts.bighitofficial/ Instagram
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A pocos días de los conciertos programados para el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, comenzaron a circular detalles sobre la operación logística que acompaña a BTS durante su gira mundial ARIRANG.

Aunque la organización local no ha divulgado un listado oficial de las peticiones del grupo para su paso por Bogotá, los antecedentes de otras ciudades de la región permiten reconstruir parte de la estructura que rodea al septeto surcoreano en cada presentación.

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La producción que acompaña a la banda supera las 150 personas, según informó Rafaella Fornazzari, directora de Comunicaciones de DG Medios, empresa que participó en la organización de los conciertos del grupo en Chile. Esa cifra incluye personal coreano, occidental y contratistas locales encargados de las distintas áreas del espectáculo.

La delegación acostumbra reservar pisos completos en los hoteles donde se hospeda, con habitaciones individuales para cada uno de los siete integrantes. La producción también mantiene un manejo independiente del vestuario: en presentaciones recientes en México, el equipo trasladó personal propio y maquinaria especializada para el planchado de la ropa, en lugar de recurrir a proveedores del país anfitrión.

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La alimentación constituye uno de los puntos más cuidados dentro de la operación. De acuerdo con los antecedentes de la gira, la producción local selecciona con antelación restaurantes especializados en comida coreana para abastecer a la delegación durante su estadía.

Dentro de los camerinos también existen particularidades vinculadas a cada integrante. Jin mantiene una relación reconocida con la cocina y suele preparar alimentos para sus compañeros. Una de sus costumbres más citadas en entrevistas es el uso de palillos metálicos, ya que asegura que el olor de los palillos de madera le resulta desagradable.

RM y Suga comparten una preferencia frecuente por el café durante sus jornadas de trabajo. El primero ha mencionado en diferentes ocasiones su gusto por platos como el samgyeopsal y el kalguksu, mientras que Suga ha señalado en entrevistas que prefiere la bebida sin azúcar.

J-Hope, por su parte, ha hablado del agua como un elemento indispensable en su rutina y ha mostrado inclinación por alimentos sencillos. Durante la gira ARIRANG fue captado consumiendo miel antes de una presentación, un hábito asociado al cuidado de la voz previo al escenario.

Jimin ha mencionado en entrevistas su gusto por la carne de cerdo, el pollo, las frutas y el kimchi jjigae, además de recurrir a la hamburguesa como una opción práctica en el servicio a la habitación. Jungkook, uno de los integrantes con mayor contenido gastronómico documentado, ha mostrado su afición por el banana milk, el ramen, distintos platos con carne, la kombucha y suplementos que suele llevar consigo durante los viajes.

V ha hecho referencia en distintas entrevistas a su gusto por bebidas cítricas, entre ellas el citron tea, una infusión elaborada con yuzu. Estas preferencias, documentadas en apariciones públicas del grupo, permiten trazar un panorama de los hábitos alimenticios de cada integrante, aunque no equivalen a una lista oficial de exigencias para los camerinos en Colombia.

La información disponible hasta el momento describe una operación de gran escala, sostenida en una delegación numerosa, alojamiento agrupado y una logística gastronómica orientada a mantener las costumbres del grupo durante su paso por distintos países. Para los conciertos en Bogotá, la organización confirmó que las puertas del estadio El Campín abrirán a las 4:00 p. m., mientras que el inicio del espectáculo está previsto para las 8:00 p. m., horarios que podrían sufrir modificaciones antes de las dos fechas programadas.

El regreso de BTS a los escenarios internacionales llega después de un receso que comenzó en 2022, cuando los siete integrantes suspendieron sus actividades conjuntas para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Ese proceso se extendió durante casi tres años y marcó una de las pausas más prolongadas en la historia reciente del grupo.

La reunión completa del septeto se concretó a mediados de 2025, tras la finalización del servicio militar del último integrante. Pocas semanas después, la agrupación confirmó el desarrollo de un nuevo álbum y la organización de una gira mundial, lo que derivó en el lanzamiento de ARIRANG en marzo de 2026.

Los conciertos programados para el 2 y 3 de octubre representan, además, la primera vez que BTS se presenta en Colombia. El país se convirtió en la puerta de entrada de la banda a América Latina dentro de esta etapa de la gira, antes de que el itinerario continúe por otras ciudades de la región como Lima, Santiago, La Plata y São Paulo.

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