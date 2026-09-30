Colombia

Coosalud se pronunció por la muerte de un bebé de tres meses en Montería: el menor había sido trasladado desde Nechí, Antioquia

La entidad sostuvo que consultó cerca de nueve centros hospitalarios del país y que las decisiones sobre las opciones diagnósticas y terapéuticas siguieron las indicaciones del equipo médico tratante durante la atención

Coosalud afirmó que la condición clínica del bebé impidió concretar su traslado a un centro de mayor complejidad - crédito Coosalud
Coosalud afirmó que la condición clínica del bebé impidió concretar su traslado a un centro de mayor complejidad - crédito Coosalud
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Coosalud sostuvo que el traslado de Juan José Barroso, el bebé de tres meses procedente de Nechí que murió en Montería mientras esperaba una remisión, no pudo concretarse por su condición clínica y su evolución médica, pese a que la EPS había conseguido una alternativa de atención especializada en Bogotá.

La entidad indicó que buscó cupo en aproximadamente nueve instituciones de salud del país, logró disponibilidad en una IPS de la capital colombiana y autorizó un traslado aéreo especializado. Según Coosalud, esas gestiones fueron comunicadas a los acudientes del niño.

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“La EPS había adelantado previamente las gestiones necesarias para garantizar una alternativa de atención de mayor complejidad, incluyendo la búsqueda activa de cupo en aproximadamente nueve instituciones de salud del país, la consecución de disponibilidad en una IPS de Bogotá D.C. y la autorización del traslado aéreo especializado, actuaciones que fueron informadas a sus acudientes”, se observa en el comunicado emitido por la EPS.

Así mismo, la EPS indicó que el traslado no se pudo concretar debido al delicado estado de salud del menor.

La EPS gestionó cupos en nueve instituciones de salud del país y autorizó un transporte aéreo especializado hacia Bogotá - crédito Coosalud
La EPS gestionó cupos en nueve instituciones de salud del país y autorizó un transporte aéreo especializado hacia Bogotá - crédito Coosalud

“Coosalud precisa que los traslados gestionados para el paciente no pudieron realizarse como consecuencia de la condición clínica y la evolución médica”, agregó la entidad.

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Así mismo, la entidad aclaró que hizo todos procesos necesarios para que el bebé pudiera ser atendido en un centro médico especializado.

“Coosalud gestionó las autorizaciones requeridas por el equipo médico tratante para el desarrollo del proceso asistencial, de acuerdo con la evolución clínica del paciente”, concluye el comunicado emitido por la EPS.

El menor había llegado desde Nechí, Antioquia, y falleció en Montería tras padecer una infección respiratoria grave. La muerte generó cuestionamientos sobre la demora para llevarlo a un centro con mayor capacidad de atención.

La disputa por la responsabilidad del traslado

- crédito Prensa Gobernación de Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó a Coosalud por negligencia en la remisión del menor - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó a la EPS por la falta de traslado y afirmó que la Secretaría de Salud departamental intervino desde el comienzo para conseguir la cama hospitalaria, los especialistas y los equipos necesarios.

“Todo la responsabilidad le cabe a la EPS. Fue absolutamente negligente. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, conseguimos, no solo donde pudiese ser atendido, con los especialistas, con los equipamientos del caso”, afirmó Rendón, que había expuesto la situación en sus redes sociales desde el 20 de septiembre.

“La Secretaría de Salud de Antioquia, desde el primer momento, gestionó el traslado y apoyó la consecución de la cama y los equipos para su tratamiento. Aun así, la EPS no lo trasladó para su atención. Por esta negligencia, se perdieron días valiosos para que el bebé pueda recuperarse”, se observa en la publicación hecha pro el mandatario antioqueño en su cuenta de X.

Andrés Julián Rendón sostuvo que la falta de traslado provocó la pérdida de días determinantes para la recuperación del paciente - crédito @AndresJRendonC/X
Andrés Julián Rendón sostuvo que la falta de traslado provocó la pérdida de días determinantes para la recuperación del paciente - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador también sostuvo que se perdieron días determinantes para la recuperación del bebé porque, pese a las gestiones de la Gobernación, la EPS no efectuó la remisión. “Por esta negligencia, se perdieron días valiosos para que el bebé pueda recuperarse”, señaló.

Coosalud rechazó que la ausencia del traslado obedeciera a una falta de gestión. La EPS afirmó que autorizó las alternativas diagnósticas y terapéuticas definidas por el equipo médico tratante durante la atención del niño.

La entidad explicó que la evolución del paciente impidió ejecutar los traslados que se habían tramitado.

Las gestiones que informó Coosalud

Coosalud
Coosalud indicó que autorizó las alternativas diagnósticas y terapéuticas definidas por el equipo médico tratante - crédito Coosalud

La EPS aseguró que había adelantado la búsqueda de una institución de mayor complejidad antes del desenlace. Esa labor incluyó la disponibilidad de una IPS en Bogotá y la autorización para el transporte aéreo especializado.

Coosalud señaló que las decisiones asistenciales respondieron a las indicaciones del equipo médico y a los cambios en el estado de salud de Juan José Barroso. También agradeció a los profesionales de las instituciones que atendieron y siguieron el caso.

La EPS expresó solidaridad con los padres, familiares y allegados del bebé, y confirmó que continuará con el acompañamiento a la familia tras el fallecimiento.

“En Coosalud lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro afiliado municipio de Nechí, Antioquia. Expresamos nuestro más sincero sentimiento de solidaridad a sus padres, familiares y allegados en este difícil momento”, dice en el documento.

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