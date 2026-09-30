Colombia

Encontraron una cabeza humana dentro de una bolsa en Puerto Tejada, Cauca: autoridades rastrean la moto que habría dejado el paquete en un parque

Los procedimientos forenses determinarán el sexo y la plena individualización de los restos, mientras los investigadores verifican si existen otras partes relacionadas y reconstruyen las circunstancias del crimen en el municipio

Las autoridades de Puerto Tejada investigan el hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa en el barrio Emanuel - crédito Gobernación del Cauca
Las autoridades de Puerto Tejada investigan el hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa en el barrio Emanuel - crédito Gobernación del Cauca
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Las autoridades del municipio de Puerto Tejada investigan el hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa plástica que fue abandonada cerca de una cancha deportiva del barrio Emanuel, en el norte del Cauca.

La prioridad de los investigadores es establecer la identidad de la víctima, cuyos restos corresponderían preliminarmente a un hombre, y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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El descubrimiento fue alertado por habitantes del sector, quienes advirtieron sobre la presencia de un paquete sospechoso en el polideportivo. La comunidad dio aviso a las autoridades, que llegaron al lugar para asegurar el área.

Unidades de la Policía Nacional y personal especializado del CTI de la Fiscalía verificaron el contenido de la bolsa durante la inspección. La revisión confirmó que contenía un resto humano.

El CTI realizó el levantamiento del cuerpo y será Medicina Legal la encargada de entregar el dictamen médico que revelará la causa de la muerte - crédito archivo Colprensa
Personal de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía verificó el contenido del paquete hallado en la cancha - crédito archivo Colprensa

La identificación plena dependerá de los procedimientos forenses. Las autoridades también deberán determinar si existen otros restos relacionados con el caso y si el hallazgo forma parte de un homicidio cometido en otro lugar.

Una motocicleta aparece entre las versiones que revisan los investigadores

Una de las hipótesis iniciales surgió de testimonios recogidos en el sector. Según esa versión conocida por El Tiempo, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían llegado hasta la cancha y dejado la bolsa antes de retirarse rápidamente.

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Esa información aún no ha sido corroborada y forma parte de las líneas de indagación. Los investigadores buscan establecer si existen elementos que permitan confirmar el recorrido de los presuntos responsables.

Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad cercanas y la recopilación de declaraciones de personas que pudieron observar movimientos inusuales antes o después del hallazgo.

CTI levantamiento de cuerpo-Colombia-25-05-2021
Los agentes revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios para identificar el recorrido de los responsables - crédito Colprensa

Mientras tanto, el lugar fue acordonado para permitir la inspección técnica y la recolección de elementos materiales que puedan aportar a la investigación judicial.

El caso generó temor entre los residentes del barrio Emanuel, tanto por las características del hecho como por el sitio elegido para abandonar los restos: una cancha ubicada en pleno casco urbano del municipio.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente quiénes estarían detrás del crimen ni cuáles habrían sido los móviles. Esos aspectos permanecen bajo investigación.

El hallazgo ocurre mientras la fuerza pública mantiene operativos en Puerto Tejada para prevenir nuevos hechos violentos y afectar a las estructuras delincuenciales que operan en el municipio.

Las acciones institucionales han incluido patrullajes, controles, registros y verificaciones en sectores considerados prioritarios por las autoridades.

Entre los despliegues recientes estuvo la denominada Caravana por la Vida, que recorrió distintas zonas urbanas de Puerto Tejada. Durante esa intervención, las autoridades capturaron a una persona por un delito relacionado con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

En ese mismo operativo fue incautado un revólver. La intervención formó parte de las acciones dirigidas a reforzar la presencia policial en el municipio.

La Alcaldía de Puerto Tejada decretó restricciones nocturnas y ofreció una recompensa de diez millones de pesos - crédito Captura de Pantalla
La Alcaldía de Puerto Tejada decretó restricciones nocturnas y ofreció una recompensa de diez millones de pesos - crédito Captura de Pantalla

En julio de 2026, la Policía informó sobre la captura de alias Santos y la aprehensión de tres adolescentes. Los implicados fueron señalados de una presunta participación en actividades vinculadas con homicidios, hurtos, tráfico de armas y comercialización de estupefacientes.

Durante ese procedimiento, las autoridades incautaron dos escopetas, sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

En mayo también se realizaron cuatro diligencias de registro y allanamiento en Puerto Tejada y Santander de Quilichao. Las actuaciones se desarrollaron dentro de los planes Cazador y Desarme.

Esas diligencias derivaron en capturas relacionadas con investigaciones por homicidio, tráfico local de estupefacientes y porte ilegal de armas.

La respuesta institucional incluyó medidas extraordinarias en agosto, después de una serie de homicidios registrados en el municipio.

La Alcaldía de Puerto Tejada decretó restricciones nocturnas, reforzó los controles viales y ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permitiera identificar y capturar a los responsables de hechos violentos.

Las autoridades también anunciaron un refuerzo del pie de fuerza con policías y un pelotón del Ejército.

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