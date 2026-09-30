Madre de joven muerto durante operación del Ejército en contra de alias Cholo, cabecilla de ‘Los Pachenca’, relató los días previos: “Por eso estaba ahí”

Marelbys Rodríguez, madre de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, denunció que su hijo, de 18 años, murió durante un operativo de la Policía en Quebrada del Sol y fue presentado por el gobierno de Abelardo de la Esriella como integrante de las Acsn - crédito captura de pantalla revista Raya

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Marelbys Rodríguez, madre de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, denunció que su hijo, de 18 años, murió durante un operativo de la Policía en Quebrada del Sol y fue presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. La familia sostiene que el joven trabajaba en una finca, vestía de civil y no portaba armas.

La denuncia fue recogida por Revista Raya, que entrevistó a Rodríguez mientras velaba a su hijo en una zona rural de Santa Marta. La mujer afirmó que Ricardo había llegado una semana antes a la vereda para trabajar con ganado.

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El Gobierno informó el lunes 21 de septiembre que siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra murieron y tres fueron capturados durante la operación policial. Entre los cuerpos exhibidos en bolsas blancas estaba el de Ricardo, al que fuentes policiales asociaron inicialmente con Freddy Castillo, alias Pinocho, señalado como jefe de esa estructura armada.

Tres días después, el Ministerio de Defensa negó esa versión en un comunicado: “Ninguna fuente de la fuerza pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho”. Para la familia, esa corrección no respondió las dudas sobre la muerte del joven.

La Defensoría del Pueblo ha estado gestionando la entrega del cuerpo de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez - crédito @DefensoriaCol/X y @ColombiaOscura/X

La familia afirma que Ricardo trabajaba en una finca

Marelbys Rodríguez relató que su hijo subsistía con trabajos ocasionales de albañilería, labores agrícolas y cuidado de ganado. Una semana antes de su muerte, había terminado un empleo como ayudante de construcción en La Esmeralda, por el que recibió cerca de $600.000.

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Con ese dinero, según contó su madre, compró dos mudas de ropa y un reloj antes de viajar a Quebrada del Sol. El joven le dijo que lo habían llamado para colaborar en una finca donde iban a inyectar ganado y que el trabajo podía durar cerca de una semana.

“Él estaba tirando mezcla. Era ayudante de albañilería”, afirmó Rodríguez sobre el empleo anterior de su hijo. Al recordar la conversación sobre la nueva labor, señaló: “Tengo que hacer un trabajo, ma. Me llamaron que como que van a inyectar un ganado y me dijeron para ver si yo les ayudaba”.

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La madre aseguró que Ricardo estaba en la finca donde ocurrió el operativo. “Ahí estaba él trabajando. Por eso estaba ahí”, dijo al explicar su presencia en Quebrada del Sol.

La familia cuestiona que la Policía lo haya incluido entre los muertos presentados como miembros de un grupo armado y reclama una investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Piden esclarecer muerte de joven de 18 años tras operativo en Santa Marta - crédito @ColombiaOscura/X

El cuerpo tenía un impacto de bala en el corazón, según su hermano

Franklin Rodríguez, hermano mayor de Ricardo, afirmó que pudo ver el cuerpo durante los trámites de entrega en Barranquilla. Según su relato, el cadáver fue entregado varios días después del operativo y presentaba un único impacto de bala.

“El cuerpo solamente tiene un solo tiro, un tiro en el corazón. Uno solo, no tiene más nada”, declaró. También dijo que el estado de descomposición dificultó la identificación completa.

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La familia llegó a Barranquilla el martes posterior a la operación. Franklin sostuvo que, pese a que les indicaron que el procedimiento sería inmediato tras una firma ante la Fiscalía, la entrega se demoró casi una semana.

Marelbys Rodríguez afirmó que no pudo ver a su hijo antes de recibir el cuerpo. “A mi hijo no lo pude ver”, expresó. Su hijo mayor cuestionó los retrasos administrativos y las condiciones de la entrega.

La madre pregunta por qué no fue detenido

Rodríguez relató que perdió contacto con Ricardo el domingo previo a la operación, cuando él le dijo por videollamada que su teléfono estaba dañado y que lo dejaría en una tienda de Don Diego. Ella planeaba recoger el aparato durante la semana.

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Madre de joven muerto culpa al presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ColombiaOscura/X

Al ver helicópteros en la zona, buscó información sobre su hijo. Más tarde conoció reportes sobre el operativo en Quebrada del Sol y versiones de que entre los muertos había un joven vestido de civil que trabajaba en una finca.

La madre afirmó que recibió relatos de terceros según los cuales una mujer abrazaba a Ricardo cuando fue separado de ella. Esos hechos no fueron verificados de manera independiente, pero forman parte de la denuncia de la familia.

“¿Por qué, si vieron que era un civil, por qué, si vieron que estaba de civil, por qué me lo matan?”, preguntó Rodríguez. “Mi pregunta es: ¿por qué me mataron a mi hijo siendo inocente?”.

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La mujer también rechazó la versión que vinculó a Ricardo con alias Pinocho. “Él era un niño, era un civil, él no tenía nada que ver con eso”, afirmó.

El hermano denunció una llamada amenazante

Franklin Rodríguez relató que durante los días en Barranquilla la familia recibió preguntas de personas desconocidas y fue abordada por agentes de la Policía y del Gaula. Dijo que, al salir de una oficina para sacar copias de documentos, fue requisado y le preguntaron cuál era su relación con Ricardo.

El hermano aseguró que escuchó que agentes les dijeron a trabajadores de la funeraria: “Nosotros vamos detrás de la funeraria”. También contó que recibió una llamada desde un número que después apareció fuera de servicio.

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Según su versión, la persona que llamó preguntó: “Buenas tardes, ¿con Franco?”. Luego, afirmó haber escuchado una amenaza: “Hasta hoy vives”.

La Defensoría del Pueblo informó que puso a disposición de la familia sus servicios de defensa pública para acompañarla jurídicamente. La entidad también pidió a la Fiscalía y a Medicina Legal acceso a la información del caso.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado 7.837 casos de ejecuciones extrajudiciales entre 1990 y 2016. La familia de Ricardo Martínez Rodríguez pide que se establezca por qué el joven, a quien describe como trabajador campesino, terminó entre los siete muertos reportados en el operativo.

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